Mozilla VPN, från amerikanska Mozilla som bland annat gör webbläsaren Firefox, har valt en annorlunda lösning för sin vpn-tjänst. De har en egen klient och egna abonnemangsformer, men använder sig av svenska Mullvads servrar. Eller rättare sagt, de använder sig av en del av Mullvads servrar, nämligen de som har stöd för protokollet Wireguard. Detta gör förstås, på gott och ont, att resultaten i våra tester för Mozilla VPN i de flesta fall ligger mycket nära dem för Mullvad. Men det finns också några undantag.

Betyg 3 av 5 Omdöme Mozilla VPN använder sig, på gott och ont, av svenska Mullvads servrar. Det positiva är att det är en snabb och lättanvänd tjänst. Det negativa är ojämn åtkomst till de vanligaste strömningstjänsterna. Tyvärr är Mozilla VPN också aningen sämre än Mullvad när det gäller exempelvis betalalternativ och anonymitet. Positivt Snabbt

Relativt billigt

Lättanvänd programvara på svenska Negativt Inga långtidsabonnemang

Ojämn åtkomst till strömningstjänster

Bitvis buggigt Stort test av vpn-tjänster

Ett av dessa undantag är abonnemangsformerna, betalningsternativen och priset. Till skillnad mot Mullvad, som bara har ett månadsabonnemang för 50 kronor i månaden, erbjuder Mozilla VPN även halvårsabonnemang och helårsabonnemang. Tyvärr är deras priser högre än Mullvads. För månadsabonnemang får du betala hela 104 kronor (9,99 euro), för halvårsabonnemang 73 kronor (6,99 euro) och för helårsabonnemang 52 kronor per månad (4,99 euro). Mozillas billigaste abonnemang är med andra ord två kronor dyrare (beroende på växlingskurs). Detta utan att de egentligen erbjuder mer än vad Mullvad gör, snarare mindre (mer om det senare).

Ett eller ett par långtidsabonnemang där de kunnat pressa ned priset ytterligare hade med andra ord varit välkommet, men sådana saknas alltså.

Mozilla VPN erbjuder också färre betalalternativ än Mullvad. Här finns bara möjlighet att betala med Paypal eller kreditkort, inte som hos Mullvad kontant, via Swish eller med kryptovalutor, något som minskar möjligheten till anonymitet.

Något gratis- eller prova på-abonnemang erbjuds inte heller, däremot en 30 dagars pengarna tillbaka-garanti (precis som hos Mullvad).

Snabbt

Mozilla VPN har alltså sin egen programvara, men den skiljer sig i praktiken inte särskilt mycket från Mullvads. Båda är på svenska, båda är tydliga och enkla att använda och båda har mer avancerade inställningar att pilla med för den som kan/vill.

Något överraskande når Mozilla VPN inte riktigt upp till samma hastigheter som Mullvad i våra tester. Mot svensk server kommer vi upp i 156 Mbit/s (172 Mbit/s för Mullvad), mot brittiska 148 Mbit/s (168 Mbit/s för Mullvad) och mot amerikanska 123 Mbit/s (141 Mbit/s för Mullvad). Men trots att Mozilla VPN snittar på cirka 20 Mbit/s lägre hastigheter än Mullvad är det fortfarande riktigt bra resultat som hamnar högt upp i jämförelse med andra vpn-tjänster vi har testat.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Mozilla VPN når 62 procent för svenska servrar, 59 procent för brittiska och 49 procent för amerikanska.

Och när det gäller åtkomsten till de vanligaste strömningstjänsterna sviktar det, inte helt oväntat tyvärr, lika mycket för Mozilla VPN som för Mullvad.

Resultaten är identiska, vi kommer åt SVT Play och (via vissa servrar) TV4 Play, men inte svenska Disney+ eller svenska HBO Max. Amerikanska Netflix går bra att komma åt, men inte amerikanska HBO Max eller brittiska BBC Iplayer.

Vi upplevde också en del buggighet där uppkopplingen till vissa servrar hängde sig och streamingresultaten varierade beroende på vilken stads server vi kopplade upp oss mot i olika länder.

Sammantaget är Mozilla VPN en godkänd vpn-tjänst, främst för att den är snabb och relativt billig. Men med tanke på att den inte gör något bättre än Mullvad, som den lånar servrarna från, finns det i dagsläget ingen anledning att välja den före just Mullvad.

Specifikationer

Tjänst: Mozilla vpn

Testad: April 2022

Verksamhetsland: USA

Kontakt: www.mozilla.org/sv-SE/products/vpn

Antal servrar: 400+ servrar i 34 länder

Sajt på svenska: Ja

Program på svenska: Ja

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: 5

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 156 Mbit/s (62%)

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 148 Mbit/s (59%)

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 123 Mbit/s (49%)

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Nja (bara via vissa servrar)*

Åtkomst till svenska Disney+: Nej*

Åtkomst till svenska HBO Max: Nej*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Åtkomst till amerikanska HBO Max: Nej*

Pris vid månadsbetalning: 104 kronor per månad

Pris vid helårsabonnemang: 52 kronor per månad

Övriga prisalternativ: Halvår för 73 kronor per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.