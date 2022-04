Zenwifi XD6 är ett mesh-paket i mellanklass med wifi 6-stöd och dubbla frekvensband. Det är inte det mest extrema du kan köpa, men steget över budgetklass för wifi 6-mesh, både i pris och prestanda. Det är ett system i AX5400-klass, vilket här innebär 5 GHz-frekvens med upptill 4 800 Mbit/s i kapacitet, som delas mellan dina klienter och systemet för kommunikation mellan mesh-enheterna.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Det här paketet är att smart val för alla som vill ha bättre wifi i ett medelstort hem, uppskattar extra it-säkerhet men inte har extrema nätverkskrav. Du får bra grundfunktioner, som ger dig stor kontroll över ditt nätverk i ett lättanvänt system. Så länge du hittar den till rätt pris är den ett riktigt kap. Positivt Snabb och stabil

Bra räckvidd

Utmärkt säkerhet, på livstid

Funktionsrik och smidig app Negativt Ingen usb-port

”Bara” gigabit Ethernet Stort test: De bästa mesh-routrarna just nu

För ett hem med gigabit-uppkoppling, där den primära användningen är just för Internetuppkoppling, är Zenwifi XD6 mer än nog. Det är mest om du vill vara framtidssäker för framtida högre Internethastigheter, eller om du kör intensiv nätverkstrafik i det lokala nätverket, till exempel för lokal strömning från en filserver eller spelkonsol, som du kan behöva mer.

Du kan också få hög hastighet till individuella klienter, då routern har stöd för upp till 160 MHz kanalbredd. Det är dock avstängt som standard, vilket gjorde att våra första mätningar var en viss besvikelse, tills vi hittade rätt inställning. Därefter fick vi bra fart ut på nätet, nästan 900 Mbit/s på vår gigabituppkoppling.

Enligt Asus ska det gå att täcka upp till 500 kvadratmeter med ett två-pack. Vi vet inte om vi skulle sträcka oss så långt, visst går det att täcka en yta på 22 gånger 22 meter och få signal i alla hörn, men bara vid fri sikt. Då räknas inte väggar, störningar och faktumet att de flesta som har så många kvadrat har två våningsplan, in.

Men faktum är att räckvidden i verkliga livet inte ligger så fasligt långt från det. Vår standard för vad som är godkänt är om du kan täcka ett hem så att du inte får under 200 megabit per sekund i nedladdningshastighet var du än befinner dig. Då kan du placera din andra mesh-nod och utöka räckvidden utan att surf och strömning blir för långsam. Här kan vi placera nod nummer två upp till 19 meter från huvudenheten, med två tunna innerväggar emellan. Det är kort och gott mycket bra.

Asus Zenwifi XD6 är inte minst i klassen, men små nog att inte störa.

Diskret design

De två enheterna är identiska, ett par enkla, vita rektanglar på högkant med galler för passiv kylning på sidorna och ovansidan. De är inte överdrivet stora, bara något högre än en rejäl kaffemugg, och med en diskret diod i nederkant som enda störningselement är de lätta att placera ut och glömma bort. De går dock inte att väggmontera, något som separata routrar nästan alltid har möjlighet till, men det är extremt sällsynt för mesh-enheter.

Du pluggar in dem direkt vid installation. Instruktionerna i appen säger att du behöver ha bägge i samma rum vid den initiala konfigurationen, de ska också vara minst en meter mellan dem. Därefter kan du placera ut dem på valfri plats i hemmet.

Vill du ha mer bandbredd över och säkrare meshuppkoppling kan du köra ethernet backhaul, det vill säga dra fast nätverkskabel mellan enheterna. Du får gott om fasta portar, tre lan med gigabithastighet, utöver en dedicerad wan-port för Internet. Kan du göra detta har du fortfarande många portar att ansluta servrar, skrivare och annat utan wifi.

Du kan välja själv mellan delade ssid för 2,4 och 5 GHz eller köra dem samlade med automatisk frekvenstilldelning, vilket Asus kallar Smart Connect. Vi testar bägge och upplever ingen skillnad. Vi skulle säga att routern gör ett bra jobb med automatiken.

Gott om nätverksportar på bägge enheterna.

Snabb installation med få bekymmer

Den enhet som har wan-anslutning till Internet blir automatiskt huvudenhet. Installation sker med fördel med Asus router-app till Android eller IOS, men det går också att konfigurera via webbgränssnitt. Vi kör i appen eftersom det är vad som rekommenderas. Den detekterar enkelt router, ansluter, uppdaterar firmware och optimerar mesh-kopplingen. Vi behöver sätta nya namn på wifi-nätverket samt användarnamn och lösenord för administration – och får bra guidning till säkra lösenord.

Asus routrar har alltid ett stort funktionsutbud. Trots att den saknar usb-port, därmed fil- och mediaserver, nedladdningsklient och 4g-modem-stöd, är funktionerna både många och detaljerade. Du får Asus AiProtection, som kombinerar virusskydd med utökat surfskydd från Trend Micro, som ger förbättrat ddos-skydd, blockering av osäkra och infekterade enheter i nätverket.

Du får också flera vpn-funktioner, en pptp vpn-server, en enkel vpn-klient, och Asus egna funktion Instant Guard. Med den kan du snabbt öppna upp en vpn-tunnel i din router att ansluta till med en app på en annan mobil med bara ett klick. Det gör att du enkelt kan använda routern för säker surf om du är ute på offentlig plats och ansluter till ett oskyddat wifi. Det som saknas här är en Windows-app som gör samma sak.

Diskreta galler för kylning på sidorna och en öppning på ovansidan för passivt luftflöde. Särskilt varma blir enheterna aldrig, så det räcker gott och väl.

Detaljerat och lättanvänt

Gästnätverk kan ställas in med många detaljer. Du kan välja om det bara ska fungera på en nod eller hela mesh-nätverket, vilket frekvensband det kör, hur mycket bandbredd det ska tilldelas, om det ska ge åtkomst till lokala nätverket eller bara surf, samt sätta en tidsgräns innan det automatiskt stängs av. Det går till och med att kontrollera åtkomst med mac-adressfilter.

I kontrast är föräldrakontrollen enklare. Du kan filtrera webbinnehåll utifrån en lista kategorier, men har ingen koll eller kontroll på vad dessa innebär. Du kan inte heller skapa en egen lista med vit- eller svartlistade url-er. Det finns också ett schema som helt stänger av wifi-åtkomst under fasta tider.

Här finns också en detaljerad qos-funktion som kan prioritera olika klienter och typer av användning, både över hela nätverket och till enskilda användare. I appens gränssnitt är detta smidigt, där får du upp en snabb meny för varje klient där du kan markera om den strömmar eller spelar spel, vilket optimerar inställningarna och trafiken till det. Vi gissar att den minimerar lagg-risken för spel och säkerställer bandbredd för strömning, men det är svårt att säga med säkerhet. Du kan också snabbt blockera åtkomst för en klient, eller binda den till en specifik mesh-nod.

Asus router-app heter kort och gott Asus Router App, och fungerar för alla Asus nyare routrar, med eller utan mesh.

App slår webb

Det finns många möjligheter till detaljkontroll, men i en omarbetad app med tydlig och luftig design känns det aldrig rörigt eller tungjobbat. Samma sak kan inte sägas om webbgränssnittet, som Asus inte ändrat utseende på sedan stenåldern, eller åtminstone mitten av 2010-talet. Funktioner har tillkommit och plockats bort, men upplägg och stil är sig lik. Det är dock väldigt sällan du behöver gå in i webbgränssnittet och böka, det mesta i inställningsväg finns i appen. Plus bonusfunktioner som snabb delning av inloggningsuppgifter via qr-kod.

Vårt test bestod av, förutom specifika prestandamätningar, tre dagars vardaglig användning. Under den tiden upplevde vi inget problem med stabilitet. Den väljer ibland att placera klienter på en annan nod än vi väntar oss, men det beror delvis på dess förträffliga räckvidd, som gör att signalen var stark till bägge noder. Vi hade behövt ett större hus för att bättre kunna testa det.

Paketet varierar mycket i pris i butik, från under 3 000 kronor upp till cirka 5 500 kronor. Hittar du den för mellan 3 000 och 4 000 kronor skulle vi säga att det är en riktigt bra köp. I alla fall så länge du inte känner behov av usb-funktioner i routern eller högre ethernet-hastighet än en gigabit.

Specifikationer

Produktnamn: Zenwifi XD6

Testad: April 2022

Tillverkare: Asus

Wifi-typ: Wifi 6, mu-mimo 2x2

Frekvensband: 2,4 + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 4800 Mbit/s

Antal noder: 2

Säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3, wps

Anslutningar: 3 st gigabit wan, 1st gigabit lan

Hastighet, 3m*: 871 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 21 meter

Admin-gränssnitt: App, webb

Fjärradministration: Ja, via app

Övriga funktioner: Gästnätverk, föräldrakontroll, QoS, antivirus, vpn, stöd för Google Assistent och Amazon Alexa

Storlek per enhet: 13 x 5,9 x 12,6 cm

Rek. pris: 4 290 kr (3-pack)

Pris: 2 987 kronor på MediaMarkt

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med wifi 6

** Längsta avstånd, inklusive två inneväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.