Vi testar inte stora stationära pc särskilt ofta. För det mesta tycker vi att du som vill ha en sådan gör bäst i att köpa en datorlåda, komponenter och skruva ihop efter egna önskemål. Det är trots allt inte svårt. Men då och då ser vi in en som erbjuder något nytt, är intressant och som vi tar in och tittar på av ren nyfikenhet. Corsairs torndator One är en av dem. HP:s nya Omen 45L GT22 är en annan.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ett kraftpaket i stort format, med ett kylsystem som har flera fördelar. Med tanke på priset och övrig hårdvara hade vi föredragit ddr5-minnen för att få ut det där lilla extra i prestanda. Annars har vi inte mycket att klaga på i den här snygga och välutrustade datorn.

Positivt Effektiv, dämpad cpu-kylning

Snygg design och hög byggkvalitet

Lätt att justera kylning, ljus med mera

Lätttillgänglig för underhåll Negativt Underpresterar något

Inte ddr5

En hel del bloatware Vi bygger vinterns drömdator – ett kraftpaket med många nyheter

Det är den andra datorn på kort tid som vi testar som är riktigt tungt specad, med Intels nya tolfte generations Core i9, samt Nvidia RTX 3080 ti-grafik. Den är också bestyckad med 64 gigabyte ramminne, och en ssd på två terabyte. Kort och gott bland det mest kraftfulla du kan köpa i hem-pc-väg just nu.

Det finns snäppet mer kraftfulla grafikkort, men redan ett 3080 ti är på gränsen till orimligt dyrt och prestandavinsten med att gå upp till ett 3090 eller 3090 ti-kort har visat sig vara måttlig, trots skenande pris. Det är dock inget av detta som gör denna dator intressant. Det finns många liknande datorer att köpa, alla med liknande prislapp, precis eller strax under 40 000 kronor.

En sådan investering ska gärna hålla ett tag, vilket gör att en stor och rymlig datorlåda, som gör den lätt att underhålla och uppgradera, är ett plus. Omen 45L har just det. En stor obelisk till låda med stram design, mestadels i svart metall och glas, öppningsbar på bägge sidorna med ett par enkla spärrar, som gör att du inte behöver verktyg för att bryta dig in.

Med standardinställningar får du en ljusshow i rengbågsfärger.

Standardkomponenter, men inte standardlåda

Det är en noggrant och prydligt ihopsatt pc byggt på HP:s egna moderkort i standardformatet mikro atx. Ett modernt upplägg, med kraftenhet och ett par hårddiskplatser dolda i en separat kammare, med det mesta i kabelväg är snyggt placerat ur vägen på baksidan. På framsidan sitter tre färgglada fläktar med stor diameter som ger utmärkt luftflöde, utan att väsnas allt för mycket. Det är även neonljus i processorkylaren och minneskretsarna. Ljusshowen är lätt att kontrollera med medföljande program.

Det som skiljer Omen 45L från mängden är hur datorlådan är konstruerad. Lådan har inbyggd vattenkylare, där avkylningsenheten sitter i en separat del på ovansidan, som är avskild från resten av datorn med ett gap på några centimeter. HP kallar den för ”Cryo Chamber”, men riktigt så avancerat är det i själva verket inte. Inuti sitter en vanlig uppsättning kylflänsar och fläktar.

Det fungerar effektivt, värme från processorn leds bort från resten av datorn och riskerar inte att ”läcka” tillbaka in till resten av komponenterna, så grafikkort , ssd och minne behöver bara bekymra sig om att hålla sig själva svala. Bonus med designen är att den ger ett behändigt sätt att lyfta datorn. För de som fortfarande tar sin burk på lan-party, kanske? Annars står den nog där den står, för den är både stor och tung.

Processorn kyls effektivt och för det mesta med fläktar på lågt varvtal eller tidvis helt passivt. Det finns rejält med flås att ta ut ur dem, triggar vi topphastighet manuellt väsnas det rejält. Men inte ens i ett längre stresstest blir den så överhettad att systemet når de nivåerna.

"Cryo Chamber" visar sig vara vanlig vätskekylning med två fläktar. Fast smartare placerad än de flesta.

Steget efter på minnen

Processorn levererar efter förväntan. Intels nya teknik, som kombinerar snabba och strömsnålare kärnor, och bara multitrådar vissa av dem, har både effektiv multitasking vid mindre intensivt vardagsbruk och mycket kraft att hämta när det behövs. Men de kommer inte upp i samma höga nivå som i Corsair One-datorn vi testade tidigare i vår eller den dator vi byggde ihop själva i höstas för att första gången testa processorn.

Det kan ha med kylningen att göra, men troligen sitter orsaken i moderkortet och minneskretsarna. Av någon anledning kör HP:s moderkort ddr4-minnen istället för nya ddr5. Det innebär lägre klockfrekvens och därmed lägre datahastighet. Det känns som ett märkligt val i en sådan här dyr och för övrigt kompromisslöst utrustad pc.

Även Grafikkortet underpresterar något jämfört med andra 3080 ti-utrustade datorer vi testat. Då gpu-prestanda har mindre med ramminnet att göra tror vi helt enkelt att det har mer att göra med kylningen i detta fall. Det går allt annat än långsamt. Alla spel vi testar flyter på problemfritt med hög bildfrekvens på en 1440p-skärm. Framförallt klarar den sig bra i så kallat throttling-test. Den tappar bara marginellt i prestanda efter långtidsbelastning. Kanske just för att den alltid har sval luft att kyla av sig med.

Lådan är fördedömligt enkel att öppna.

Enkel men bra kylningskontroll

Fläktar i datorn är aldrig helt passiva, men det går att komma mycket nära med bara ett svagt sus vid vardaglig användning som surf och Office-jobb. Kontrollprogrammet Omen Gaming Hub ger dig två kylningslägen, ett prestandaläge som släpper alla bromsar, och ett balanserat där du kan välja extra tyst, medelläge eller prestandafokus. Inte heller i tysta läget blir det helt tyst, då datorn har en del slumpmässiga perioder då den drar igång fläktarna. I vardagen, med surf, kontorsarbete eller enklare mediaredigering blir den dock aldrig överdrivet högljudd.

I Omen Gaming Hub får du kontroll på datorn, allt från kylning, ljuseffekter, nätverksprestanda, till och med enklare automatisk överklockning. Här finns också ett knippe andra verktyg. Speloptimering avaktiverar onödiga funktioner och processer. Sedan kan du välja vilka spel som ska startas i det läget. Här finns också Oasis Live, en funktion för att dela vad du gör på datorn, spel och annat, med en grupp vänner. Om alla de också behöver en HP dator med Omen Gaming Hub framgår inte.

En funktion som tidigare fanns i Gaming Hub, AI-baserad coachning för League of Legends, är numera borttagen. Kanske ansågs den vara fusk i onlinespel. Det finns dock en länk till den tredjepartstillverkare som stod för den funktionen, om du vill ha den.

Datorer från de stora datormärkena kan ofta vara fulla av proprietära lösningar som gör dem svåra att underhålla på egen hand. Så är inte fallet här, förutom processorkylaren och ett inte nödvändigt stöd för grafikkortet. Men skulle du behöva byta cpu är det inget som rent praktiskt hindrar dig.

Program att rensa bort

Utöver Omen Gaming Hub får du HP:s vanliga system- och supportprogram My HP, ett år med Dropbox, och ett år med McAfee Livesafe. Datorn levereras också med ett knippe appar vi mest ser som bloatware. Främst 30 dagars prova på för Express VPN, LastPass, och Office 365. Inte så många, men irriterande nog med tjatiga popuprutor vi hela tiden behöver vifta bort, tills vi aktivt avinstallerat dem.

Kan du uppgradera allt? I teorin. Här finns tillgängliga platser för både m.2 och sata-lagring, ramminnet är redan från tredje part och det enda som är proprietärt är en hållare för grafikkortet. Vill du byta går den att avmontera. Det enda som kan vara ett problem är att göra en stor operation och byta ut moderkortet, då du är fast med just HP:s Cryo Chamber-kylare för processorn.

Som alltid på en märkesdator är eget mekande ingenting du bör göra så länge du har garanti på den, därefter sker det på egen risk. Du lär å andra sidan knappast behöva mer minne, cpu eller grafikkort på ett tag, om du satsar på en sådan här tung dator. Vill du inte bygga din egen och kan acceptera att du inte får absolut allt ur processorn, på grund av ddr4-minnen, är den ett tryggt och snyggt köp.

Som alla prestanda-pc just nu är komponentbrist och hög efterfrågan en faktor, tillgängligheten på den här maxade modellen är således begränsad. Du får hålla dig uppdaterad på produktsidan hos HP för att se när det kommer nya maskiner. Vill du ha fördelarna av kylningen, men inte har behov av eller råd med prestandanivån, finns det flera billigare 45L-konfigurationer ute i butikerna med Core i7-processor och enklare grafikkort.

Specifikationer

Produktnamn: Omen 45L GT22-0385no

Testad: April 2022

Tillverkare: HP

Processor: Intel Core i9-12900K, 8st Performance upp till 5 GHz + 8st Efficient 2,5 GHz

Grafik: Geforce RTX 3080ti, 12 GB

Minne: 64 GB ddr4

Lagring: 2 TB ssd, plats för mikro sd

Anslutningar, fram: 2st usb 3 gen 1 typ a, 2st usb 2.0, headset, mikrofon

Anslutningar, bak: Usb 3 gen 2 typ c, usb 3 gen 1 typ c, usb 3 gen 2 typ a, usb 3 gen 1 typ a, 2st usb 2.0, audio ut, lan, 3st displayport, hdmi

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0

Expansionsplatser: Pcie x16, pcie x4, 2st m.2 för ssd, 1 m.2 för wlan, 2st 2,5 tum disk, 2 st 3,5 tum disk

Operativsystem: Windows 11 Pro

Ljudnivå: 34-45 dBa

Storlek: 20,4 x 47 x 55,5 cm

Rek. pris: 39 990 kr

Aktuellt pris: 39 990 kr hos HP

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 25 446 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 887 poäng

Geekbench 5, cpu: 15 401 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 895 poäng

Geekbench 5, grafik: 211 355 poäng

3dmark Fire Strike (Directx 11): 38 794 poäng

3dmark Time Spy (Directx 12): 18 330 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 12 651 poäng

Disk, läsning: upp till 6 977,57 MB/s

Disk, skrivning: upp till 5 290,19 MB/s