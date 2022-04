Om ni tänker ”värst vad de håller på att konvertera analogt material till digitalt” tänker ni rätt. Det finns en anledningen till detta. Analoga format håller inte i alla evighet. Faktum är att efter ett tiotal år börjar inspelningar låta sämre. Vi har tidigare skrivit om en rolig skivspelare med usb-utgång. Nu har turen kommit till ett externt videofångarkort.

Betyg 3 av 5 Omdöme Liksom tidigare testat externa ljudkort är det här videofångarkortet enkelt att använda. Det saknar en del utgångar som hade kunna ge högre videokvalitet. Men vi gillar ändå det enkla handhavandet, att slippa installera drivrutiner och det smidiga formatet. Positivt Enkelt att använda

Inga drivrutiner behövs

Priset Negativt Saknar s-video och komponentingång

Går bara att justera video genom datorn

Saknar usb-c

Videofångarkort har funnits länge på marknaden, i sin barndom var det kort som monterades på moderkortet och de kostade en hel del, krävde komplicerad mjukvara och drivrutiner som i bästa fall fungerade så där. Numera kostar de en bråkdel så mycket och är i många fall plug’n’play.

Digitnow Video Capture är ett externt grafikkort som inte ser mycket ut för världen. Det är en liten svart plastdosa med en lampa som lyser när det är inpluggat. Från den ena änden går en usb-kontakt som kopplas till datorn. Från den andra löper tre stycken rca-kontakter, två för ljudet (höger och vänster) samt en gul som bär videosignalen. Den gula färgen skvallrar om att det bara är kompositvideo som kommer att spelas in, vilket innebär sämre kvalitet än exempelvis s-video eller ännu hellre komponentvideo.

Du kan bara få ut kompositvideo via Digitnow Video Capture. Men det fungerar ändå alldeles utmärkt.

Nåväl, om källmaterialet har stått i en garderob, källare eller vinter alla dessa år spelar det mindre roll.

Någon installation krävs inte. Vi testade Digitnow på både Mac och pc. Mac var överlägset enklast. Plugga in den i datorn via usb-a, starta Quicktime, välja Ny film, välj filmkälla, tryck på Record. Klart. Det går inte att justera videon innan den kommer in i datorn. Allt sådan måste du göra via tredjepartsprogram.

Du får med alla sladdar som behövs samt en scart-adapter.

Bra inspelning och ljud

Kvaliteten på ljud och blid blir faktiskt helt okej. Så länge du spelar upp materialet i ett fönster anpassat till inspelningen. När du väljer helskärmsläge blir du snabbt påmind om hur dåligt lågupplöst material ser ut på en högupplöst skärm.

Det här beror dels på det externa videofångarkortets avsaknad av komponentingång, dels på kvaliteten på källmaterialet, dels på att det faktiskt är lågupplöst. Nedan klipp är en vhs-sekvens konverterad på Digitnow Video Capture.

På pc krävs det inte heller installation av drivrutiner, däremot kan du behöva installera ett program som kan fånga och spela in videoströmmen. Vi installerade open source-programmet OBS Studio, som efter lite pillande och många svordomar fungerade. I paketet följer det med en installations-cd, men vem har en cd/dvd-spelare nuförtiden?

Prisvärt och roligt

Videoformatet för Mac blev givetvis .mov medan OBS Studio sparade videon i mkv-format på pc.

Trots att vhs-kvalitet idag ser hisnande dåligt ut jämfört med dagens hd- och 4k-upplösning är det ändå roligt att kunna konvertera gamla vhs-band till digitalt format. Du kanske har fullt med gamla band med filmer av familjen, när dina barn var små, minnen från avlidna släktingar och vänner. Minnen som du sparat, men helt enkelt inte vetat vad du skulle göra med.

Nu vet du. Digitnow Video Capture kostar några hundralappar och det är inte ett högt pris för att bevara gamla minnen åt dig själv och dina efterkommande.

Fakta

Tillverkare: Digitnow

Systemkrav: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10 32 & 64 bit. Mac 10.5.8 eller senare

Mått‏: ‎ 11,1 x 3,5 x 1,3 cm.

Vikt: 67,5 Gram

Pris: Kostar 385 kronor hos Amazon Sverige