Det finns många modeller av Galaxy Book 2 Pro att hålla reda på, med både 13 och 15-tumsskärm. Men 5g-modellen, som dessutom har 5G i namnet, finns bara i 15-tumsutförande. Stort laptopformat eller låg vikt? Det är ett klassiskt val när du ska köpa laptop. En dator på 15 tum eller mer väger sällan under 1,4 kilo och ofta väger de betydligt mer än så. Med Galaxy Book 2 Pro 5G får du det bästa av två världar.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Galaxy Book 2 Pro 5G vill vara allt på en gång. Proffsig kreativ prestanda-laptop, superflexibel surfdator, mediamaskin och kommunikationscenter. Den lyckas inte hundraprocentigt med något av detta, men är inte heller usel på dem. Så väl godkänt får den. Bättre webbkamera och batteritid, som matchande löftena, hade höjt omdömet. Positivt Snygg, välbyggd och lätt

Bra prestanda

Färgrik skärm och bra ljud

5g-modem och snabb wifi

Smarta bonusprogram och funktioner Negativt Kan bli obekvämt varm

Batteritid lever inte upp till det utlovade

Bara 1080p-skärm

Trist webbkamera Stort test av bärbara datorer – kraftfulla laptops för kreativa jobb

Den har en stor 16,5 tums skärm och ett tangentbord som har plats för sifferknappsats. Men en vikt som faktiskt är lägre än många ultratunna 13-tummare, inte mer än 1,16 kilo. Den är också tunn, 1,2 centimeter om vi bortser från små gummifötter på undersidan, med avsmalnande kanter och en jämn undersida, vilket gör den lätt att den lätt slinker ned i väskan.

Trots tunn design och låg vikt är den stabil. Chassi är styvt och de flesta ytor är i matt, gråsvart metall. Den är lite för lätt för att stå stadigt på ett bord, den glider iväg när vi försöker öppna skärmlocket med en hand, men själva mekaniken är helt rätt balanserad, så skärmen är både följsam och står stabilt i det läge vi ställer den.

Kvalitet med vissa kompromisser

Tangentbordet har välplanerad design och utmärkt mekanisk feedback i knapparna, men den låga slaghöjden kan gör att den känns stumt att använda. Du får en stor musplatta som håller utmärkt kvalitet, gott om utrymme att vila handlederna och till och med en liten sifferknappsats på sidan, utan att resten av tangentbordet känns för trångt.

Galaxy Book 2 Pro 5G är både ovanligt tunn och lätt för att vara 15-tummare.

Datorns på-knapp sitter i ena hörnet av tangentbordet och är också fingeravtrycksläsare, som i våra test fungerar snabbt och säkert. Vi brukar kritisera placering av strömbrytare på tangentbordet, men Samsung klarar det med annan knappdesign och mer tryckmotstånd, så risken att du stänger av datorn av misstag är klart mindre.

På sidorna hittar vi ungefär den uppsättning anslutningar som förväntas. Dubbla usb typ c och en usb typ a, hdmi och hörlursuttag. Du laddar batteriet med valfri usb c-port. En av dem har utöver det bara stöd för data, medan den andra har full thunderbolt 4-kompatibilitet. För trådlös uppkoppling har du dels wifi 6e-stöd, dels inbyggt 5g-modem som ger datorn sitt namn.

Vi hade inte tillfälle att testa varken 5g eller wifi 6e med datorn, men wifi 6 och mobilt bredband på 4g fungerar utmärkt, med höga hastigheter och stabil uppkoppling. En sim-kortssläde sitter på sidan av datorn, bredvid läsaren för sd-kort.

Lysande färger med oled

Själva skärmlocket är ovanligt slimmat, vilket vi kan tacka en tunn amoled-panel för. Den har en helblank plastfilm som gör att vi får en del påtagliga reflexer. Här hade vi föredragit en mattare yta. Men det gör å andra sidan att amoled-teknikens utmärkta kontrast och hundraprocentiga svärta blir tydligare. Den har utmärkt färgomfång, som till och med överträffar dci-p3-standard, och lyckas bra med att hålla färgavvikelser i schack.

Du får upp till 400 cd/m2 i ljusstyrka, eller i alla fall nästan. Det högsta vi uppmäter är 397 cd/m2. Det räcker för ett arbetspass utomhus, men då får du räkna med att det påverkar batteritiden en hel del. Vid normal användning inomhus fungerar ljusstyrka runt 25-50 procent alldeles utmärkt.

Skärmen har 1080p-upplösning, vilket på en 15,6-tumsskärm innebär påtaglig pixlighet på nära håll. Och det faktum att den inte har ett högfrekvent läge är också en besvikelse. Här är det 60 Hz som gäller. Det är inte bara för gaming som vi tycker att 90 Hz eller mer är en fördel, det ger ett lyft även om du bara skrollar webbsidor.

Med 5g-modem i datorn kan du jobba var du vill. Om ljusstyrkan i skärmen räcker, och det gör den, men kan behövas dra upp till max. Om batteriet tillåter.

Halvdan kamera, bra ljud

Ovanför skärmen sitter en webbkamera med 1080p-upplösning. Den är väldigt liten rent fysiskt, annars hade den inte fått plats. Det är troligen därför den inte levererar den kvalitet vi hoppats på. Bilden är grynig, skärpan är tveksam och hudtoner blir irriterande rödflammiga. Bilden när vi filmar eller strömmar video är också relativt släpig.

Mikrofonerna placerade på vardera sida om kameran håller bättre kvalitet, med tydlig röstupptagning och effektiv brushantering. Ljudet är dock inte utan en viss burkig ton i mellanregistret.

Högtalarsystemet, signerat AKG, levererar välbalanserat och rent ljud. Du får stöd för Dolby Audio, men det är inte aktiverat från början. Ändå låter det distinkt och fylligt, som det brukar göra efter att ljudförbättringsrutiner som Dolby fått göra sitt. När vi väl aktiverar det i Dolby Access-appen behöver vi sänka volymen för att det inte ska bli skränigt. Då får vi möjlighet att välja equaliser-profiler samt surround i film- och spelläge. Men det låter faktiskt för det mesta bättre utan.

Mellan maxprestanda och ultraportabelt

Det här är en av de första datorerna med Intels nya processorer för lättare laptops. Vi har testat Alder Lake-processorerna för tunga bärbara prestandamaskiner tidigare, och de leder just nu racet i ren bärbar datorkraft. I Galaxy Book2 Pro 5G sitter Intel Core i7-1260P. Processorerna med P på slutet hör inte till de allra mest strömsnåla Alder Lake-processorerna, utan är designade för att få ut mer prestanda i tunn och lätt formfaktor. De har en grundeffekt på 28 watt, medan processorerna i U-serien har 15 eller så lite som 9 watt.

Sd-läsare, simkortshållare, usb 3-port och analogt hörlursuttag.

Det gör att den inte riktigt kan hålla ned strömförbrukningen och upphålla batteritiden. Men du får å andra sidan mycket kraft med tanke på det tunna formatet. Jämfört med en laptop med den mer högpresterande Core i7-12700H, som vi testade nyligen, får vi mellan 30 och 40 procent lägre prestanda för flerkärniga jobb. Det är inte förvånande, då Core i7-12700H har två extra högpresterande kärnor, sex stycken där Core i7-1260P har fyra. Du tappar också prestanda per enskild kärna, mellan 10 och 20 procent.

Det är dock fortfarande riktigt snabbt för en ultratunn laptop. Här kan du utan problem jobba i krävande program, redigera foton, skapa mediefyllda Powerpointpresentationer, multitaska med tunga webbsidor och dokument, ha videomöten och mycket mer. Datorn har inget diskret grafikkort, men Intel Iris Xe-grafiken fungerar bra, såvida du inte ska spela spel. Den klarar dock en del mindre krävande spel med godkänd kvalitet.

Håll koll på värmen

All denna prestanda är dock inte gratis. Under full last och med hög skärmljusstyka tar batteriet med uppgiven kapacitet på 68 Wh slut på en och en halv timme. Datorn blir snabbt mycket varm i den bakre kanten av tangentbordet och framförallt på undersidan. Vi rekommenderar att du inte har datorn i knät. Hög temperatur drar också igång högljudda fläktar med påtagligt vinande ton.

Det går dock att få tystare drift, både genom dämpade fläktar eller helt passiv kylning. Ett enkelt knappkommando cyklar oss igenom kylningslägen, från Helt tyst, till Tyst, som dock stundvis kan dra igång fläkten på lågt varvtal, standardläget Optimerat och läget Höga prestanda. I de första två lägena får du räkna med att datorn blir obekvämt varm om du vill göra mer krävande saker, och det går inte lika snabbt. Men det kan vara utmärkt om allt du ska göra är surfa och mejla.

Vad som kanske främst sätter gränserna för vad du kan göra med datorn är minnet. Du får 16 gigabyte och det finns ingen möjlighet att uppgradera, de är fastlödda. Ett alternativ med 32 gigabyte hade varit tacksamt. Likaså finns det bara ett lagringsalternativ på 512 GB. I alla fall tillgängligt i Sverige. Ssd:n ska dock gå att uppgradera för den som vågar sig på, det finns en extra intern plats för ändamålet.

Bara godkänt batteri

Samsung själva nämner upp till 20 timmars videouppspelningstid. Det verkar väldigt optimistiskt och vi är osäkra på hur de lyckas med det. Den bästa batteritid vi lyckas mäta upp landar på 15 timmar. Då har vi datorn i läget Tyst, skärmen på lägsta möjliga ljusstyrka, på gränsen till oläsbar och gör inget mer avancerat på datorn än skriver sporadiska anteckningar offline. Hur vi ska få ut mer, dessutom på högre ljusstyrka, har vi ingen aning om. Har datorn något hemligt supereffektivt läge så är det inget vi hittar.

Samsung hör till de tillverkare som mest av alla gillar att fylla sina Windows-datorer med egna program och tjänster. En del av dem är klara mervärden, som Samsung Security, som lägger till en handfull smarta funktioner för intrångs- och insynsskydd. I Samsung Settings kan du lätt kontrollera skärmens färglägen, justera bakbelysning för tangentbordet och nå en handfull andra smarta funktioner.

Du får en skärminspelningsapp, en enkel videoredigerare och flera sätt att koppla samman datorn med andra Samsung Galaxy-produkter för att dela filer, kontroller och skärm. Och röststyrning med Bixby. Och Smartthings-kontrollgränssnitt. Och eget bildgalleri. Och egen sökfunktion. Och egen antecknings-app. Och säkert ännu mer.

Det känns som om vi hade kunnat vara utan mer än hälften, saker som man lika gärna hade kunnat komplettera med nedladdningar efter behov i efterhand. Ren tredjeparts bloatware klarar vi oss nästan från. Vi får McAfee i 30 dagars provversion förinstallerad, men det är allt.

En dator som vill för mycket

Galaxy Book 2 Pro 5G kostar 20 990 kronor, inte ett orimligt pris med tanke på vad Samsung lyckas leverera, även om mer ramminne och ssd hade kunnat ingå i priset. Vi är dock tveksamma till kombinationen av halvhög prestanda och datorns ambition om maxad mobilitet.

Visst, du kan ta ut datorn för en arbetsdag i det fria. Men du får vara försiktig med solljuset. Oled-skärmen klarar mycket, men kan inte göra underverk. Och drar du upp ljusstyrkan till max, vilket lär behövas, eller gör något processorkrävande, lär du behöva reservbatteri eller ett vägguttag. Kanske hade det varit bättre med en av Intels processorer i U-serien och lägre ambitioner för prestandan. Att redigera videoklipp på en parkbänk är kanske inget som så många gör i alla fall.

Vi hade nog hellre sett det mobila bredbandsmodemet i en 13-tummare med en strömsnål cpu, men det är tyvärr en kombination Samsungs meny än så länge saknar.

Specifikationer

Produktnamn: Galaxy Book 2 Pro 5G NP955XED-KA1SE

Testad: Maj 2022

Tillverkare: Samsung

Processor: Intel Core i7-1260P, 4st Performance upp till 4,7 GHz + 8st Efficient upp till 3,4 GHz

Grafik: Intel Iris Xe G7

Minne: 16 GB ddr5

Lagring: 512 GB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 15,6 tum blank amoled, 1920 x 1080 bildpunkter

Webbkamera: 1080p

Anslutningar: Thunderbolt 4, usb 3 gen 1typ c, usb 3 gen 1 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: 5g, Wifi 6E, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, bakbelyst tangentbord, sifferknappsats

Ljudnivå: 0-41 dBa

Batteritid: 1 tim 30 min (hög belastning), 15h 10 tim (låg belastning)

Storlek: 35,5 x 22,6 x 1,2 cm

Vikt: 1,16 kg

Rek. pris: 20 990 kr

Aktuellt pris: 20 990 kr hos Inet

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 9 398 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 538 poäng

Geekbench 5, cpu: 8 548 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 610 poäng

Geekbench 5, gpu: 19 666 poäng

Disk, läsning: upp till 6 757,75 MB/s

Disk, skrivning: upp till 5 108,47 MB/s