Microsoft arbetar för fullt på en ny skrivbordsklient, One Outlook, som snart kan ersätta både Mail och Kalender i Windows 10 samt Windows 11. Klienten är inte offentliggjord ännu, men Microsoft verkar ha problem med att hålla den hemlig.

Vissa användare har lyckats ladda ned exemplar av programmet, som just nu endast verkar fungera för professionella användare samt utbildningskonton, rapporterar Windows Central. Därmed har också bilder av programmet läckt. I mångt och mycket påminner det om webb-versionen av Outlook. Desktop-klient till trots, körs One Outlook helt och hållet från webben.

Scott Tiles, vice ansvarig för Outlook på Microsoft, säger till The Verge att man kommer ”ha mer att dela med oss av under kommande veckor”.

Enligt tidigare uppgifter ska den nya Outlook-klienten offentliggöras med höstens kommande uppdateringar av Windows 10 samt Windows 11, men kanske kan det alltså bli lite tidigare än så.

Microsoft’s new One Outlook email client has leaked. It’s a web-based version that will eventually replace the built-in Mail app on Windows and even win32 Outlook itself. I’m expecting a public beta at Build, and full Outlook replacement in a couple of years. Image: Temmie pic.twitter.com/6c3aqxC7L9