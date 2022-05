Lenovo är tillsammans med Samsung en av få tillverkare som fortfarande producerar ett brett utbud av Android-surfplattor. Under årets CES-mässa presenterandes en handfull nya, och nu är en av dem tillgänglig i Sverige. Med namn som Tab M10 Plus går våra tankar först till att det är en konkurrent till Samsung Galaxy S8 Plus, men det visar sig vara en patta i en helt annan, lägre prisklass.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Med lyxig design och byggkvalitet samt ljud och bild som hade passat en betydligt dyrare surfplatta, är det lätt att glömma att Lenovo Tab M10 Plus bara kostar dryga 2 500 kronor. I alla fall när vi strömmar film. I andra moment blir sega prestanda påtagliga. Men Lenovo satsar allt på stil och mediakvalitet, och är det att strömma film du har surfplatta till är den löjligt prisvärd. Positivt Välbyggd, lyxig och tunn

Överraskande bra bild och ljud

Bra kvalitet på kameror

Stöd för penna Negativt Begränsande prestanda

Bara godkänd batteritid

Penna ingår ej

Plus i namnet ska snarare hänvisa till att den inte är en 10-tummare, utan med sina 10,6 tum närmare elva tum än tio. Det här är tredje generationen av plattan och säljs i skrivande stund bara i Lenovos egna webbutik.

Den finns i två versioner, med 64 eller 128 gigabyte lagring, som kostar 2 579 respektive 2 889 kronor. Som en bättre budgettelefon, med andra ord. Eller som en liknande platta, Nokia T20. Och det är ungefär på den nivån vi ska lägga förväntningarna.

Till en början överträffar den förväntningarna rejält. Tab M10 Plus ser ut, känns och upplevs som betydligt dyrare. Ingen billig plast eller klumpig konstruktion. Det är en under sju millimeter tunn, elegant utformad platta med heltäckande glas på framsidan, smala skärmkanter, en ram samt en baksida mestadels tillverkad av mörk ytbehandlad aluminium, som utan tvekan hade kunna höra hemma på en lyxig toppmodell som kostat fyra gånger så mycket.

Ungefär en fjärdedel av bakstycket är sedan i ett plastkomposit med len och greppvänlig, men fortfarande repfri, yta. Detta för att sådant som wifi-signaler ska gå fram. Det ger också plattan en greppvänlig långsida och förtar inget av kvalitetskänslan. En kameralins sticker ut en millimeter på baksidan.

Lenovo Tab M10 Plus har både lyxig konstruktion, och snygg, unik design.

Skarp och snygg skärm

Slår vi på plattan möts vi av en stor, snygg ips-skärm som täcker plattan långt ut mot kanterna. Den har vad Lenovo kallar 2k-upplösning, en term vi vanligen ser på 1440p-skärmar. Här får du 2 000 x

1 200 pixlar, strax över de vanliga 1 920 x 1 080, men bara marginellt. Det är dock bra nog för en övertygande skarp upplevelse, med tanke på skärmstorleken. Vi brukar inte klaga på att en 13 tums laptop har 1080p-skärm, då klagar vi inte heller här.

Med tanke på priset är skärmen väldigt bra. Du får srgb-klass på färgomfånget, vilket ger en livfull bild med bra färgbalans. Visst hade större färgpalett varit att föredra, men med srgb kommer du långt mot en fin mediaupplevelse, plus att den är helt rätt för webb, mejl med mera. Du får upp till 400 cd/m2 i ljusstyrka, vilket gör plattan användbar i alla ljussituationer inomhus, och även ute i det fria, så länge du undviker direkt solljus.

Plattan har utmärkta betraktningsvinklar och är TUV Rheinland Eye Safety-certifierad, vilket innebär att den inte släpper ifrån sig onödigt med blåljus, som kan vara skadligt för ögonen. Är det något vi saknar är det hdr-stöd och högre bildfrekvens. Men det är två saker som du kan klara dig utan, och med tanke på prisklassen är det väldigt mycket begärt.

Skärm och högtalare är klockrena för film. Även utan hdr-stöd och stor färgpalett.

Utmärkt för filmkvällen

Filmer vi testar att spela upp på plattan ser fortfarande riktigt bra ut, tack vare distinkt svärta i panelen och bra manuell kontroll av färgtemperatur. 60 Hz skärm gör att det kan bli hackigt att scrolla i textdokument och på webbsidor, men skärmen har rapp uppdatering utan någon släpighet.

Ljudet håller lika hög klass. Inte samma nivå som de bästa lyx-plattorna, men inte långt ifrån. Med fyra högtalarelement och Dolby Atmos stöd får vi både detaljerad, fyllig och välbalanserad ljudbild med utmärkt stereospridning. I alla fall med plattan i horisontellt läge. Det är inget tryck i basen, men det är så pass bra det går att begära hos en tunn platta som den här.

Som platta för mediaströmning ger Tab M10 Plus väldigt mycket värde för pengarna, och prestandamässigt hänger den med bra. Det är visserligen bara wifi 5-stöd, men vi har inga problem med att strömma i hög upplösning, 1080p eller upp till 1440p, från tjänster som Youtube, Netflix och Prime Video.

Trots tunna skärmkanter har vi inga problem med att av misstag sätta fingrarna på skärmen och navigera fel.

Vissa prestandaproblem

Med det menar vi att bilden flyter på perfekt när vi väl är i gång och strömmar. Inne i apparna kan det ibland gå hackigt till, där blir det mer påtagligt att det faktiskt är en budgetprodukt. Systemkretsen i Tab M10 Plus är Mediatek Helios G80, som har sex strömsnåla kärnor för enklare arbete och två ”högpresterande” kärnor som i ärligheters nämn inte presterar särskilt högt de heller.

Vi nämnde tidigare att plattan har samma pris som en bättre budgettelefon och det är ungefär på den nivån som våra prestandatest landar. Den är jämförbar med till exempel en Nokia G21 eller en Moto G41, som också ligger i ungefär samma prisklass.

Tyvärr är det något som gör att den ofta känns segare under vanlig användning. Kanske är det den större skärmen som blir en för stor last, kanske Lenvovos Androidgränssnitt ZUI. Oavsett vad innebär det att andra sysslor än just mediaströmning blir en mindre trevlig upplevelse. Det är släpigt att skrolla på webbsidor och hackigt att växla mellan appar. Det tar tid att starta stora appar, och vissa mer krävande appar, som mobila Word och Excel eller Google Maps, är frustrerande att använda.

ZUI är ett visuellt rent gränssnitt. Men det verkar realtivt tungrott.

Många gränssnittsval och funktioner

Det gör att vi håller oss ifrån en del av plattans mer ambitiösa funktioner. Den har Google Entertainment Space som extra startskärm genom ett svep åt sidan, men det är segladdat och tungt att navigera. Vi föredrar därför att starta respektive medieapp och hitta filmer den vägen istället. Du får även Google Kids Space, lättanvänt och säkrare gränssnitt för små barn.

Plattan har också stöd för pekpenna, med en separat uppsättning verktyg för anteckningar, skärmmarkeringar och textverktyg. Penna får du dock köpa separat och vi hade ingen tillgänglig för vårt test. Huruvida den är bra eller inte är inget vi kan uttala oss om.

Kamerorna gör ett godkänt jobb utan att direkt briljera. Åttamegapixelkameran på baksidan kan användas som enkel dokumentscanner med en medföljande app. En mindre kamera, fast med samma upplösning, på framsidan ger godkänd kvalitet för både enklare selfies och videosamtal.

Batteri på 7 700 mAh är inte enormt i en surfplatta, särskilt inte då denna har en ljusstark och relativt högupplöst ips-skärm att driva. Men vi får ut över sju timmar videoströmning från Youtube på full ljusstyrka. Dämpar vi ljusstyrkan till runt 30 procent kan vi fördubbla det.

Andra sysslor, som surf och blandad appanvändning drar dock mer energi, du ska inte räkna med mer än en halv arbetsdag av aktiv användning innan det är dags att leta vägguttag. Med medföljande 10 watts laddare får du då ha visst tålamod, men den stödjer upp till 20 watt med Quick Charge 3.0-standard.

Kamerna på åtta megapixlar gör ett godkänt jobb. Men inte så mycket mer.

Budgetklass även på Android-uppdateringar

Plattan levereras med Android 12 och Lenovo utlovar en uppdatering till Android 13 ”någon gång under 2023”, samt tre år av säkerhetsuppdateringar. Android-surfplattor har generellt inte hängt med när telefonerna på senare år fått bättre uppdateringspolicy, särskilt inte i budgetklassen. Att vi får en uppdatering över huvud taget är faktiskt bra. Eller tja, det borde vara bättre, men vi räknar inte med mer.

Kan denna prispressade platta vara ett bra val för dig? Om du uppskattar bra bild och ljud, men inte vill betala ockerpriser för det, absolut. Här får du mycket mer av den varan än vi känner att vi kan begära, i ett snyggt och lyxigt paket, som ger en känsla långt över sin prisklass. Ska du gör andra saker på plattan, surfa, anteckna, rita eller kommunicera i mejl och sociala appar, kan dess begränsade prestanda bli irriterande.

Men vi tycker att Lenovo trots det har prioriterat helt rätt. En prispressad produkt kan inte vara bäst på allt. Medan Nokia T20 är en bättre allround-platta till samma pris, som är okej på allt men inte fantastisk på något, satsar Lenovo allt på premiumkänsla i design samt mediaegenskaper, och levererar en bättre bild- och ljudupplevelse för en kväll med favorit-tv-serien. Ska du göra annat med den når du snabbt dess prestandatak. Men det finns även här visst hopp. Hårdvaran borde klara detta bättre, framtida system- och firmwareuppdateringar kan i teorin trimma plattan för en bättre allround-upplevelse.

Specifikationer

Produktnamn: Lenovo Tab M10 Plus gen 3

Testad: Maj 2022

Kontakt: Lenovo

Systemkrets: Mediatek Helios G80

Processor: 2 st Cortex-A75 2 GHz + 6 st Cortex-A55 1,8 GHz

Grafik: Mali-G52 MC2

Minne: 4 GB

Lagring: 64/128 GB, plats för mikro sd

Skärm: 10,6 tum blank ips, 2000x1200 bildpunkter

Kameror: 8 megapixel bak, 8 megapixel fram

Anslutningar: Usb 2 typ c, 3,5 mm hörlur

Kommunikation: Wifi 5, bluetooth 5.1, a-gps, fm-radio

Operativsystem: Android 12 med ZUI 13

Övrigt: Stöd för pekpenna

Batteri: 7 700 mAh, 7 tim 10 onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka), ca 10 tim blandad användning (wifi, låg ljusstyrka)

Batteriladdning: Upp till 20 W usb, 10 W laddare ingår

Storlek: 25,1 x 15,9 x 0,7 cm

Vikt: 465 gram

Rek. pris: 2 579 kr (64 GB), 2 889 kr (128 GB)

Aktuellt pris: 2 579 kr hos Lenovo

Prestanda

Antutu Benchmark: 188 365 poäng

Geekbench 5: 1 299 poäng

Geekbench 5 en kärna: 348 poäng

3dmark Wild Life: 682 poäng

Lagring, läsning: 308,2 MB/s

Lagring, skrivning: 142,8 MB/s