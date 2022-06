Bildskärmen är en av de viktigaste faktorerna när vi testar bärbara datorer, surfplattor och mobiler, men vid test av stationära datorer försvinner den faktorn. Därför är det viktigt att vara påläst om bildskärmar separat. Valet av skärm att ställa på skrivbordet kan vara lika viktigt som valet av dator. Det är den du vilar ögonen på timmar i sträck under en arbetsdag eller en spelkväll, vilken typ och kvalitet på skärm du har är väldigt viktigt både för upplevelsen för stunden och för ögon-, nack-, och rygghälsa i längden.

Även om du inte har en stationär pc kan en bra skärm att ha på skrivbordet vara guld värd. Vill du verkligen läsa dokument, jobba i Excel, strömma video, flippa mellan webbläsarflikar och spela Minecraft på en 13-tumsskärm, som är mindre än en liggande A4, hukad över den med gamnacke och ett fumlande på ett trångt tangentbord?Är det inte bättre med en stor, högupplöst 27 tums skärm, justerad till bekväm och ergonomisk arbetsställning så att du kan sitta rak i ryggen? Dessutom med stort och högklassigt tangentbord och en riktig mus inkopplad via usb – och kanske också kraftfullare högtalare, bordsmikrofon och en proffsigare webbkamera påhängd ovanpå (eller i vissa fall inbyggd) för bästa presentation av dig själv på nästa Zoom-möte.Allt det är möjligt med en skärminvestering. Funktionsrika och mångsidiga skärmar går att få från ett par tusen kronor och uppåt, beroende på vad du värdesätter och vilka krav du har. Det handlar dels om skärmstorlek och upplösning, större ytor och fler pixlar kostar mer. Men också om mycket annat.Hur mycket kan du justera höjd, vinkel och position på skärmen? Nästan alla skärmar låter dig vinkla skärmen framåt och bakåt, men det kan också vara värt att kunna vinkla den i sidled utan att behöva släpa den över bordet, och inte minst att höja och sänka den, så att den hamnar i rätt ögonhöjd för en ergonomisk sittställning.Sedan finns också vad som kallas för pivot-funktion, möjligheten att vrida skärmen 90 grader och ställa den på högkant. Det är smart om du har långa dokument eller webbsidor och vill få bättre överblick. Det gör också bildingångar och andra anslutningar som oftast sitter på baksidan riktade rakt nedåt, lättare att komma åt.Vilken typ av färgegenskaper behöver du? Extra stort färgomfång för intensiva färger i filmer och spel? Extra hög bildfrekvens och korta svarstider för gaming på elitnivå? Superkorrekt färgåtergivning för professionellt skapande? Maximal ljusstyrka, kontrast och färgdjup för att kunna visa hdr-material? Ögonvänligt blåljusfilter och flimmerfri skärmteknik för att minska stress och trötthet vid långa arbetspass? Det är många faktorer som kan avgöra vad som är rätt för dig, och inte helt lätt att hålla reda på.En kvalitetsskärm får kosta lite grann. Speciellt eftersom den har lång livslängd och är något du kan ta med dig från dator till dator. Men den behöver inte vara hutlöst dyr. Därför har vi satt ett pristak på dessa skärmar på 5 000 kronor.Här har vi testat skärmar med 27 tums bildstorlek, minst srgb-kvalitet på färgerna, vanligt för god grundnivå på färgrymden i webbaserade media, och möjlighet till nära professionell färgkorrekthet, antingen direkt ut lådan eller med kalibrering. Större färgomfång är möjligt i flera av skärmarna, men full matchning mot standarder som dci-p3 och Adobe RGB får du först med riktiga, extra dyra proffsskärmar. Vi ställer här även krav på god ergonomi i form av höj- och sänkbar skärm, samt möjlighet till ögonskonande blåljusfilter.Anslutningsmöjligheterna kan också vara en faktor. De flesta lite bättre laptop- och även små desktop-datorer har på senare tid fått usb typ c-portar som kan användas till mycket mer än bara data. Med displayport alt mode i en usb-port får du utöver datakoppling även möjlighet att ansluta en högupplöst skärm. Du kan koppla in en 4k-skärm och köra den i 60 Hz och fortfarande använda samma port för upp till usb 3.2 gen 2-data. Med usb power delivery kan samma port samtidigt användas för att ladda batteriet i datorn.Har din dator en thunderbolt 3 eller thunderbolt 4-port så gör den allt detta (och mer, som extern pci express). Men många andra usb c-portar kombinerar just usb 3-data, displayport alt mode (ofta förkortat till dp alt eller bara dp) och usb power delivery (usb pd). Thunderbolt är ägt av Intel, så bärbara datorer med AMD-processor har till exempel inte vanligen det, men är ofta utrustade med usb c-port med denna trippelfunktion.Därför är ett krav på skärmarna i detta test att de har en usb c-bildingång med power delivery. Det gör att du enkelt kan ansluta din laptop och få en större skärm, utan att behöva plugga in den i ett vägguttag för batteriladdning.Flertalet av skärmarna har dessutom fått inbyggda usb-hubbar. De utnyttjar då datakanalen i usb c-kabeln och har extra usb-portar i skärmen som du kan ansluta mus, tangentbord, usb-minnen, och kanske skrivare, datorhögtalare eller headset till. En del har till och med inbyggt nätverkskort och en ethernet-port. Då behöver du bara en kabel för att förvandla din bärbara dator till en fullfjädrad skrivbordsdator.Vi kontaktade samtliga större skärmtillverkare med officiell distribution i Sverige som vi kunde se har aktuella skärmar som matchade våra kriterier, och bad den ställa upp med sin bästa skärm för allround-bruk i ett hemmakontor. Av elva tillfrågade tillverkare hade sex skärmmodeller tillgängliga för test. Utöver dessa testade var även LG och Lenovo intresserade av att delta i testet, men fick inte in testprodukter i tid. Vi kompletterar med tester av dessa när och om de kommer in.Skärmarna testades en och en, anslutna till en laptop via thunderbolt 3-port samt en stationär pc med Geforce RTX 3060-grafikkort via hdmi 1.4, bägge med Windows 11 Home. Skärmarnas bildkvalitet bedömdes med standardinställningar samt standardprofiler och efter manuell justering av ljusstyrka och färgtemperatur. Testmoment inkluderade uppspelning av högupplöst video, visning av statiska testbilder och foton jämförda mot referenser, vardagligt jobb i Microsoft Word, webbläsare och Adobe Photoshop.

Acer CB273U: Träffsäker och mångsidig skärm

Denna skarpa 27-tummare passar lika bra för ergonomiskt och ögonvänligt kontorsarbete som för bildbehandling i Photoshop – och den är till och med bra för spel.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Det är inte ofta vi ser en skärm som bockar av så här pass många egenskaper för vitt skilda typer av användning. Den är bäst som flexibel arbetsskärm med sin smarta dockning och goda ergonomi, men har också egenskaper som tilltalar för media och spel. Ibland är den för försiktig med ljusstyrkan, men det går att justera, även om det inte är särskilt smidigt. Positivt Bra bildkvalitet för blandad användning.

Hög färgkorrekthet.

Snabba svarstider.

Mångsidig hubb med kvm-switch. Negativt Tunna, trista högtalare.

Något ljussvag i flera bildlägen.

Asus Proart PA278CV: Färgstark skärm med mycket rörlighet

Asus 27-tummare utmärker sig med mycket färg för pengarna. Här får du nästan dci p3-klass och hög träffsäkerhet direkt ut lådan, vilket är mer än liknande skärmar brukar erbjuda.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det finns betydligt dyrare skärmar, även från Asus, som är har ännu mer färg och precision, men vill du ha en modell med goda proffsegenskaper för en överkomlig slant så är Proart PA278CV ett riktigt bra val. Den är inte perfekt, men dess tillkortakommanden är acceptabla. Du får dessutom rätta ergonomin och praktiska extra anslutningar. Positivt Stort färgomfång i prisklassen.

Hög färgkorrekthet.

Rätt synkning för all spelgrafik.

Extra mycket rörlighet. Negativt Ingen hdr.

Bitvis otymplig mekanik.

Lite ojämn i svärtan.

Dell P2723DE: Snyggt och smart för kontoret

Denna stora skrivbordsskärm ger dig mycket kvalitet och ergonomi om du vill ha en bra skärm för kontorsjobb.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Det här är en både snygg och välbyggd skärm som ger utmärkt för dockning till en laptop, med bildegenskaper perfekt anpassade till en bra kontorsjobbsupplevelse. Avsaknad av ljudkanal gör den lite opraktisk för vissa andra ändamål. Vill du ha mer allround-kvalitet, för film, spel och ambitiöst skapande så finns det andra skärmar som kan passa dig bättre. Positivt Elegant design.

God ergonomi.

Utmärkt bild för kontorsjobb.

Gott om anslutningar. Negativt Begränsad för media, spel och skapande.

Ingen ljudkanal.

Något försiktig ljusstyrka.

HP M27: Skärm för skrivbordet med fokus på kamera

En högupplöst webbkamera med bra kvalitet är det mest intressanta med denna 27 tums skrivbordsskärm från HP.

Betyg 3 av 5 Omdöme Den utmärkta webbkameran till trots känns det här som en skäm som borde legat i en lägre prisklass för att vara värd att rekommendera. Du kan istället få en 1440p-skärm med både fler möjligheter att ansluta till och anpassa, för samma slant. Är webbkamera viktigt är det lätt att haka på en separat. Positivt Bra srgb-matchning.

Kvalitets-webbkamera inbyggd.

Godkänd kvalitet i högtalare. Negativt Ingen pivot.

Bara 1080p.

Få usb-portar.

Måttlig maxljusstyrka.

Philips B-line 276B9H: Färgstark funktionsfrossa i vardagen

Philips nya skrivbordsskärm bjuder på mer än bara en dold webbkamera. Färgrik panel och smart strömsparande sensor höjer betyget.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Philips levererar mycket av det mesta i denna funktionsrika 27-tumsskärm. Inte snyggast i klassen och ingen proffskontroll på färgerna, men god bildkvalitet, utmärkt ergonomi och många bra praktiska egenskaper och funktioner till rätt pris. Med starkare ljud och fler portar i hubben hade det kunnat bli en fullträff, men mycket bra är det i alla fall. Ska du ha en bra allroundskärm i hemmet som passar till det mesta, är den en stark kandidat. Positivt Stort färgomfång.

Bra ergonomi.

Inbyggd webbkamera.

Många smarta extra funktioner. Negativt Inget vidare ljud.

Ethernet och en extra usb hade varit bra.

Ingen adaptiv synk.

Samsung Odyssey G5 S27AG50: Ljusstark skärm med spelfokus

Denna flexibla 27 tums skrivbordsskärm gör många saker rätt, och har ambition att vara mer än en nischad gaming-skärm. Men den når tyvärr inte hela vägen.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme S27AG50 är först och främst en spelskärm, men har intressanta egenskaper ut över det. Mer dynamik och riktig hdr-känsla vid filmvisning, trots relativt blek svärta. Och skärmupphängning med pivot för högkantsläge. Men den skippar en del saker som kunde gjort den klockren, som bättre kalibrerad färgkorrekthet och inbyggd usb-hubb. Positivt Ljusstark och dynamisk.

Snabb och funktionsrik för spel.

Användarvänliga menyer.

Full rörlighet inklusive pivot. Negativt Måttlig färgkorrekthet.

Tveksam ljudkanal.

Ingen usb-hubb.

