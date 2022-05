Förra gången vi testade en ROG Zephyrus-dator var i februari 2021, då det var den första laptopen med den mest kraftfulla AMD Ryzen 9-processorn, i då den helt nya Ryzen 5000-serien. Därför är det bara passande att när vi testar en ny laptop med AMD Ryzen 9 i 6000-serien är det återigen en ROG Zephyrus den sitter i.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme En smart och välbalanserad processor som möjliggör sval drift i vardagen, tung prestanda med spelgrafik när du behöver det, en skärm i proffsklass och högtalare som matchar. I ett kompakt chassi som sticker ut med unika ljuseffekter. Nya ROG Zephyrus G14 övertygar på många sätt, även om det finns detaljer som behöver putsas. Positivt Tunga prestanda

Möjlighet till tyst drift

Praktisk kylningskontroll

Utmärkt skärm och bra ljud Negativt Kan bli obekvämt varm

Fortfarande efter på strålspårning

Medioker webbkamera Stort test av bärbara datorer – kraftfulla laptops för kreativa jobb

Denna gång en ROG Zephyrus G14, en kompaktare modell än den 15-tummare vi testade förra året. Men med många gemensamma egenskaper. Den är en relativt tunn maskin för att vara en spelinriktad prestanda-laptop med topp-processor och kraftfyllt grafikkort. Det är dock fortfarande ett bastant chassi som har rejält med galler runtom, både under, baksidan och på sidorna, för att maximera kylningsmöjligheterna.

Med en vikt på 1,72 kilo är den inte överdrivet tung. Chassit är en kombination av metall och plast med hög kvalitetskänsla och styvhet, med matta aluminiumliknande ytor, även där skalet är i plast. Med skärmen uppfälld lyfts datorn upp en centimeter i bakkant för förbättrad ergonomi och luftflöde. Du får ett utmärkt tangentbord med tydlig respons i knappar och bra slaghöjd på tangenterna för att vara en mindre laptop. Musplattan är stor, bekväm och har bra precision.

En extra knapprad ovanför tangentbordet innehåller fyra snabbknappar för antingen makron eller ljudkontroll, samt snabbknapp som öppnar kontrollprogrammet Armoury Crate. Här vittar vi också strömbrytaren för datorn.

Många kylningsgaller för maximerat luftflöde. Det kan behövas när grafikkortet går på högvarv.

Småsaker som saknas

Är det något vi saknar är det fingeravtrycksläsare, men vi får biometrisk inloggning med Windows Hello-kompatibel webbkamera, monterad ovanför skärmen. Webbkamera hade förra årets Zephyrus G15 skippat, så vi är tacksamma att den är tillbaka, även om kvaliteten, 720p med bleka färger och hård kompression som smetar ut detaljer, inte är mer än godkänd. Hör du till dem som vill ha färgglad rgb-belysning i tangentbordet får du också se dig om efter en annan modell, här är det vanligt vit bakbelysning som gäller.

Zephyrus G14 har samma spektakulära matrisdesign i skärmlocket som en del av förra årets Zephyrus G-modeller hade, vilket möjliggör unika effekter med allt från egna lågupplösta och monokroma bilder, valfri scrollande text och olika animeringar. Den kan visa datorns temperatur, tid och datum, och mejl-notifikationer. Är det här nödvändigt? Inte för fem öre. Men kul.

Bildskärmen har qhd-upplösning med 16:10-bildföllande, vilket innebär 1 600 pixlar på höjden. Det är riktigt skarpt på en 14-tummare. Färgåtergivningen är i proffsklass med färgrymd som matchar dci-p3-standard, med riktigt intensiva röda och gröna toner i foton. Dessutom är den Pantone-validerad för garanterad färgkorrekthet. Det, tillsammans med datorns höga prestanda, gör den inte bara till en bra gaming-laptop, utan till ett intressant alternativ till exempelvis en Macbook Pro eller Asus egna Proart-datorer.

Skärmen är ljus- och färgstark, men det går inte riktigt att kombinera mycket ljus med perfekt kontrast. Drar du ned ljusstyrkan en bit är det dock utmärkt kvalitet på allt.

Ljusstark och välljudande

Du får hög ljusstyrka för en laptop, upp till 500 cd/m2, och Dolby Vision-stöd för hdr. Kontrasten i skärmen är dock inte den bästa då svarta ytor har en blek ton, som vi bara blir av med på låga ljusstyrka. Den där riktiga hdr-effekten du kan få med djupare svärta i bilder går inte riktigt att nå. Men färghanteringen för det finns där, det är snyggare nyansering i höga och låga gråtoner än i en skärm som inte har hdr-stöd.

Egenskaperna för spel går inte av för hackor de heller. Du får bildfrekvens på 120 Hz och snabba svarstider ned till fem millisekunder, samt Freesync-stöd för variabel frekvens. Eftersom det sitter Radeon-grafikkort i datorn är det precis vad som behövs.

Datorn har också så pass bra högtalare som går att begära i en laptop. De levererar hyfsat kraftfullt och välbalanserat ljud med rätt fyllighet och detaljer i mellanregister och diskant. Du får stöd för Dolby Atmos och bra equaliser-kontroll i Dolbys separata app.

Mängder av indiuvuduella dioder bakom en mesh tar upp halva skärmlocket,

Ny processor med gammalt upplägg

Så, till prestandan, själva huvudorsaken att vi testar datorn. Processorn är AMD Ryzen 9-6900HS, en av de nya processorerna baserad på arkitekturen Zen 3+ som presenterades i vintras. Det här är första bekantskapen med en Ryzen 9 i den generationen. Vi har tidigare testat en annan Asus-laptop med en Ryzen 7-6800H, och kan konstatera att de har mycket gemensamt.

De har bägge åtta kärnor och upp till 16 parallella trådar, samma sex nanometers halvledarteknik och samma förbättringar gjorda för energieffektivisering, jämfört med tidigare generation. Intressant här är dock att processorn har både högre grund- och boost-klockfrekvens och snabbare klockad grafik, men ändå har lägre baseffekt för energiförbrukning.

Asus kompletterar det med 32 gigabyte snabba ddr5-minnen, där datorn med Ryzen 7 hade ddr4, en halvsnabb men inte bländande snabb ssd på en terabyte, och AMD Radeon RX 6800S-grafik, ett av årets nya kraftfulla RDNA2-grafikkort för laptops, som mer eller mindre matchar Nvidias mobila RTX 3080 i prestanda. Bättre på vissa saker, sämre på andra, men fullt jämförbart.

Processorn är onekligen mest intressant. Kan AMD svara mot Intels nya Core i9 i 12:e generationen? AMD gör inte en så stor förändring som Intel utan håller sig till ett traditionellt upplägg med åtta kärnor istället för en mängd strömsnåla kärnor.

AMD och mer AMD. Både processorn och grafikkortet är 2022-färska.

Hänger med men leder inte

Ett visst prestandalyft är det fortfarande. Cpu-prestanda är mellan 7 och 18 procent högre jämfört med de Ryzen 9-datorer ur 5000-serien vi testat. Tittar vi på konkurrenterna kan vi konstatera att den fortfarande ligger efter Intel Core i9, både på enkärniga och flerkärniga operationer, medan den drar mer jämnt med Apples M1 Max, som sitter i senaste och bästa Macbook Pro-datorerna.

Men den har också en del av samma fördelar som Apples processor – påtagligt mindre energiåtgång per beräkningscykel, vilket leder till längre batteritider och svalare drift. Det kan vara värt mycket. Visst, Apples arm-baserade arkitektur spelar i en egen division på den punkten, men tittar vi på pc-rivalerna har AMD klart den svalare tekniken just nu.

AMD visar att de kan vara med och konkurrera även med tunga laptop-processorer. Du får inte peak-prestandan hos en Intel Core i9, men en bra balans mellan kraft och energihantering som bådar gott för kommande ultrabook-processorerna.

Vi misstänker att den inte kommer till sin fulla rätt i just den här datorn, som är rätt kompakt utformad, men faktum är att vi precis som med Ryzen 7-laptopen kan arbeta förvånansvärt länge utan att datorn behöver dra igång aktiv kylning. Den är dock relativt högljudd när den väl går upp i varv, något som både kan tillskrivas den kompakta formen och fläktarnas konstruktion.

I Armoury Crate kan du kontrollera kylning, ställa in tangentbordskommandon, kontrollera skärmlocket och mycket mer.

Grafikkortet kräver mest

Använder vi datorns diskreta grafikkort istället för den inbyggda kretsen kan vi också glömma tyst drift. Den behöver betydligt mer kylning, en spelsession blir ofrånkomligen åtföljd av väsande fläktar. Men det kanske man får leva med, när grafikkortet är så kraftfullt som det är. Här kan vi få ut hög och jämn bildfrekvens ur de flesta spel, så länge vi inte utmanar det för hårt med tung strålspårning. En längre spelsession kan också orsaka en del så kallad throttling, där datorn sänker prestanda för att inte överhettas.

Det är lätt att växla mellan ett gäng förkonfigurerade kylningslägen. Det görs antingen med ett snabbt tangentbordskommando eller i programmet Armoury Crate, där du också har annan prestandaövervakning, ett gäng extrainställningar, och kontroll på skärmlockets ljusffekter. Det finns ett helt tyst läge, men med det får du räkna med påtaglig begränsad prestanda, men det är smart och behagligt om du bara ska surfa och köra Office mellan varven – det går utmärkt utan fläktar.

Batteritid är som väntat inte enormt lång, men duglig för en gaming-laptop. Att spela utan vägguttag är inte att rekommendera, då du inte får ut maxprestanda utan att det högsta kylningsläget aktiveras, som bara funkar med ström i. Men om du bara ska småsurfa en dag går det att få upp emot åtta, nio timmar, om du är sparsam med ljusstyrkan på skärmen. Det hjälper också att manuellt ställa ned skärmen till 60 Hz när du inte behöver mer.

Specifikationer

Produktnamn: ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8152W

Testad: Maj 2022

Tillverkare: Asus

Processor: AMD Ryzen 9-6900HS, 8st kärnor 3,3-4,9 GHz

Grafik: AMD Radeon RX 6800S, 8 GB

Minne: 32 GB ddr5

Lagring: 1 TB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 16 tum matt ips, 2560 x 1440 bildpunkter, 165 Hz

Webbkamera: 720p, ir för Windows Hello

Anslutningar: Usb 3 gen 2 typ c med displayport, usb 2 gen 2 typ c, 2st usb 3 gen 2 typ a, hdmi 2.0b, headset

Trådlöst: Wifi 6E, bluetooth 5.2

Operativsystem: Windows 11 Home

Ljudnivå: 0-41 dBa

Batteritid: 1 tim 10 min (hög belastning), 9h 50 tim (låg belastning)

Storlek: 31,2 x 22,7 x 1,95 cm

Vikt: 1,72 kg

Rek. pris: 28 990 kr

Aktuellt pris: 27 990 kr hos Inet

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 14 068 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 573 poäng

Geekbench 5, cpu: 10 217 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 584 poäng

Geekbench 5, gpu: 82 780 poäng

3dmark Fire Strike (Directx 11): 23 249 poäng

3dmark Time Spy (Directx 12): 9 223 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 4 249 poäng

Disk, läsning: upp till 2 472,44 MB/s

Disk, skrivning: upp till 3 312,88 MB/s