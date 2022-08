Testad produkt: Arlo Go 2

Pris: Kostar 3 490 hos Kjell & Company

De flesta övervakningskameror kopplar upp sig via wifi, vilket fungerar smidigt – om du har wifi. Men det finns ju en hel del platser där du inte har tillgång till wifi, och då kommer en 4g-kamera väl till pass. Du kanske inte har skaffat wifi till sommarstugan, eller så vill du hålla koll på båtplatsen, campingtältet, husvagnen, stallet, hustomten eller någon annan plats utan wifi. Är du jägare kan dessutom en 4g-kamera agera åtel-kamera.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Arlo Go 2 fungerar tillfredsställande som ett alternativ för dig som vill övervaka platser utan wifi och eluttag. Den har en hel del förbättringar gentemot föregångaren, som bättre filmkvalitet, större batteri, gps och trimmat pris. Vi fick en del fördröjningar och kontaktsvårigheter med kameran över 4g, men överlag skötte sig kameran bra under vår testperiod. Positivt Bra bild

Inbyggd spotlight och siren

Lättinstallerad och lättanvänd

Fungerar både inne och ute Negativt Abonnemang krävs för vissa funktioner

Bildkvaliteten när vi strömmar live är klart godkänd.

Filmar i 1080p

Arlo Go 2 ska tåla väder och vind enligt ip65. Den drivs med batteri så du behöver inte heller ha tillgång till eluttag där du vill använda kameran.

En 4g-kamera fungerar precis som en vanlig ip-kamera. Den enda skillnaden är att den kopplar upp sig via 4g istället för wifi. Arlo Go 2 kan även anslutas via wifi, vilket inte föregångaren Arlo Go kunde. Det gör att om du har wifi, så kan du använda 4g-uppkopplingen som en backup-lösning ifall wifi skulle gå ned.

Föregångaren Arlo Go var också dyrare än Go 2 vid lansering och filmade i max 720p till skillnad mot Go 2 som kan filma i 1080p. En annan nyhet är inbyggd gps, så att du ska kunna hitta kameran om den skulle bli stulen. När vi försöker lokalisera den står det dock att det ”kan ta upp till 24 timmar”. Lite väl lång tid kan man tycka…

Att komma igång med kameran är enkelt. Sätt bara i ett aktiverat sim-kort med pin-koden avaktiverad, tanka hem appen och följ anvisningarna. Appen hittar kameran snabbt och sedan är du igång.

Arlos app är lättbegriplig och användarvänlig och här gör du alla inställningar för hur kameran ska bete sig. Allt från att ställa in rörelsezoner till att aktivera en siren på distans. I appen kan du också närsomhelst få en live-feed från kameran.

Med 4g-uppkopplingen får vi dock en ganska rejäl fördröjning på 5–10 sekunder, vilket förtar lite av live-känslan. Det har oftast inte någon större praktisk betydelse, förutom när du ska använda tvåvägskommunikationen och prata med någon via kameran. Ansluter vi istället kameran via wifi är fördröjningen bara omkring en sekund.

Vid några tillfällen gick det också trögt att få kontakt med kameran, och när vi aktiverade sirenen hängde sig appen så att det inte gick att stänga av den, utan vi fick plocka ur batteriet för att få den att sluta tjuta.

Kameran är smidig i formatet, med tanke på att ett ganska stort batteri ska få plats.

Bra bild

Bilden som strömmas håller bra kvalitet. Det går bra att urskilja ansikten på personer som passerar kameran. Du kan få en notis så fort kameran upptäcker detta, och kameran ska även kunna urskilja om det är en människa, ett djur eller fordon som aktiverar kameran.

Det finns också en lampa som kan tändas vid sämre belysning för att göra bilden tydligare. Hur starkt den ska lysa kan du justera i appen, och här gäller det att vara försiktig med inställningarna för att spara på kamerans batteri. Det kan också vara idé att sänka bildkvaliteten av samma anledning. En kamera som är tänkt att användas en bra bit från hemmet vill du ju inte behöva ladda hela tiden.

Den angivna standby-tiden är tre månader, men beroende på hur mycket du använder den och andra faktorer som värme/kyla, uppkoppling med mera sjunker batteritiden en hel del. Ska du sätta upp kameran utomhus kan det vara idé att kika på en av Arlos solcellsladdare. Något vi kommer att testa inom kort.

Appen är föredömligt enkel att använda och härifrån styr du kameran.

Tre månader ingår

Du kan spara dina filmklipp på ett micro-sd-kort eller via Arlos molnlagring. Molnlagringen är det smidigare alternativet och tre månaders abonnemang ingår, med 30 dagars videohistorik. Sedan kostar det drygt 30 kronor per månad. Så tänk på att du får en kostnad både för molnlagring och för ett 4g-abonnemang med den här kameran.



