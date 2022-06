Det fanns något som hette Powertoys för länge sedan, redan på Windows 95-tiden. Det var ett paket med små användbara eller roliga tilläggsprogram. De är som kanske bekant tillbaka i en annan form, men med samma namn, och vi har skrivit om nya Powertoys tidigare, med början 2020.

Powertoys utökas hela tiden och består nu av en ganska ansenlig samling nyttiga funktioner och program. Vi tittar närmare på några av dem.

Powertoys finns att hämta i Microsoft Store eller kan laddas ned som en installationsfil på Github.

Under de år de funnits har dessa funktioner integrerats i paketet: Always on top, Powertoys Awake, Colorpicker, Fancyzones, File Explorer add-ons, Image Resizer, Keyboard Manager, Mouse utilities, Powerrename, Powertoys Run, Shortcut Guide och Video Conference Mute.

Efter installation hittar du dem alla i Powertoys-fönstret, där du kan klicka på dem för att göra inställningar och få mer information.

1. Always on top

När du använder genvägen Windows + Ctrl + T kommer det aktuella fönstret alltid att ligga över andra fönster. Detta markeras med en färgad fönsterram. Samma kortkommando igen stänger av.

2. Awake

Om du håller på med en nedladdning eller annan viktig uppgift vill du säkert inte att datorn ska gå i viloläge. Det kan du enkelt fixa utan att ändra energiinställningarna. Öppna Awake i Powertoys och ställ reglaget i läge På.

3. Powerrename

Byt snabbt och smidigt namn på flera filer på en gång genom att markera alla filer och högerklicka. Välj PowerRename. Med sök- och ersätt och andra val som påminner om sökfunktionerna i Word kan du enkelt få de filnamn du vill ha.

4. Musverktyg

Ibland är muspekaren obegripligt svår att hitta i virrvarret på skärmen, särskilt på flera skärmar. Dubbeltryck på Ctrl för att dimma ner hela skärmen utom en cirkel där pekaren finns. Ytterligare funktioner, som överstrykningspenna, finns också.