Har du en stationär dator finns med största säkerhet Scroll Lock på ditt tangentbord – på bärbara datorer är den däremot ofta borta för att spara plats. Tangenten, som på svenska kallas rullningslås, är en riktig dinosaurie.

Den har varit med sedan den första IBM-datorn i början av 1980-talet och var från början avsedd att kunna byta funktion för tangentbordspilarna. Numera finns det bara ett enda program där den kan användas – Microsoft Excel. Men inte många känner väl till den möjligheten och ännu färre utnyttjar den.

Så varför inte använda den till något vettigt i stället? Du kan programmera om den till att utföra någon funktion som du verkligen behöver i stället. Några möjliga exempel är att snabbt stänga av ljudet, att byta ljudspår, att backa i webbläsaren, att zooma eller att sätta datorn i viloläge. För det kan du utnyttja Powertoys, som finns att hämta i Microsoft Store eller kan laddas ned som en installationsfil på Github.

1. Öppna inställningarna för Powertoys.

2. Välj Tangentbordshanteraren.

3. Klicka på Mappa om en tangent.

4. Välj Scroll Lock i rullisten under Fysisk nyckel.

5. Välj önskad funktion i rullisten under Mappad till.

6. Avsluta med OK.