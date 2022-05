Snart kommer det bli möjligt att automatiskt återhämta alla appar från Microsoft Store på Windows 11.

Den nya funktionen lär underlätta saker och ting om du exempelvis byter till en ny Windows 11-dator eller använder dig av virtuella maskiner. Tidigare har användare varit tvugna att hämta appar från Microsoft Store manuellt istället.

The Verge skriver att funktionen snart kommer testas via Windows Insider. Just nu finns inget exakt datum för när den kan komma att bli tillgänglig i standardversionen av Windows 11.

