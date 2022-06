Testad produkt: Shark Gaming Esport Edition GSGEE100

Pris: Från 19 990 kronor hos Prisjakt

Danska Shark Gaming är en relativ nykomling i Sverige men företaget är en populär pc-tillverkare i andra delar av Europa. Nu säljs de i Sverige av Netonnet, vilket kan vara intressant för konsumenter som inte vågade beställa dator direkt från tillverkaren. De har också en egen webbutik där du kan hitta deras egna datorer, tillbehör som skärmar och headset under egna varumärket – och där du också kan köpa andra tillverkares tillbehör och komponenter.

Betyg 4 av 5 Omdöme Välbyggt, vältrimmat, prisvärt och med utmärka mervärden. Shark Gaming gör ett bra första intryck på oss, och vi hoppas få se fler byggen av dem under åren. Hade vi fått senaste generationen processor hade det kunnat bli riktigt toppbetyg, men det här är fortfarande mycket bra. Positivt Överraskande snabb cpu och tung grafik

Läcker design och kul fjärrkontroll

Lätt att uppgradera det mesta

Konsumentvänlig garanti Negativt Kylning kan bli högljudd

Ingen inbyggd wifi

Äldre processor och chipset

Vår testdator kommer från Netonnet, och ser ut att skilja sig i ett par detaljer jämfört med samma dator med samma namn i Shark Gamings egen butik. Det är inget avgörande, utan handlar om ett annat moderkort med en aning andra usb-portar på baksidan. Det är allt. I allt som är viktigt är det samma dator. Så är du intresserad kan du tryggt köpa datorn där du får bästa dealen.

Med ett namn som Shark Gaming Esports Edition, är det inget snack om vilka som tillverkaren främst vänder sig till: alla som vill spela spel och ha en kompromisslös pc för det. En som ger dig snabb och säker uppkoppling, hög bildfrekvens och minimal lagg i onlinespel. Men det innebär egenskaper som gör den mycket bra på fler saker än så, så du behöver inte oroa dig för att prestanda inte ska räcka till annat.

Datorn är byggd på 11:e generationens Intel Core-processor, en Core i7-11700 för att vara exakt. Shark Gaming gör ett utmärkt jobb med att klämma ut maximalt med prestanda ur den. Den enda nackdelen här är att du kommer behöva byta moderkort när det nästa gång är dags att uppgradera processor.

Kraftfullt grafikkort

Datorn är byggt i Shark Gamings egen låda, men för övrigt är datorn mestadels byggd på tredjepartskomponenter. Moderkortet kommer från Asus, och i bios kan vi se att Asus APE 2.0 är aktiverat. Det ger den automatisk och säker överklockning utan att du behöver bekymra dig om det, vilket kan förklara den fina prestandan.

Datorn går att öppna på bägge sidorna, och kablarna är i de flesta fall prydligt dragna.

Utöver det har datorn 16 gigabyte ram-minne, en terabyte ssd av halvsnabb typ, och ett för prisklassen ovanligt kraftfullt grafikkort: RTX 3070 ti från MSI. Med det kan vi till och med närma oss acceptabel gaming på 4k-skärm. Det beror på vad du prioriterar, maxad bildfrekvens eller en som är lägre men jämn.

Processorn är försedd med Shark Gamings egen vattenkylare, som leder värme till en fläkt monterad på baksidan. Chassit har sedan tre stora fläktar framtill. Alla fyra har relativt lågt varvtal från början, men att de är tre till antalet och aldrig går ner till helt passivt läge gör att grundbrusnivån är påtaglig.

Styr ljus och fläkt med fjärrkontroll

En kul detalj är att samtliga fläktar har rgb-belysning som kan ges valfri färg, och en mängd olika effekter. Det gör du inte med program i datorn som för de flera spel-pc, utan med en liten medföljande fjärrkontroll. Här har du också viss fläktkontroll, du kan växla mellan ett dynamiskt läge, eller ett med fläktarna på konstant högvarv.

Chassit är riktigt snyggt oavsett om du har fläktarnas ljusspel igång eller inte, med stora löstagbara glaspaneler på ena sidan och framtill. Datorn går att öppna på bägge sidorna, och det mesta i kabelväg är prydligt draget bakom moderkortet där det är som mest ur vägen.

På moderkortet hittar vi en extra m.2-plats för en ssd, två lediga dimm-platser för ram-minne och plats för två extra pci-kort. Det nedre av dem kanske vissa användare vill avsätta för ett bra wifi-kort, för trådlöst nät ingår inte. Annars är det billigt och lätt att skaffa på usb – i alla fall om du nöjer dig med wifi 5.

Shark Gaming Esport Edition har en egen fjärrkontroll.

Du har fyra sata-portar på moderkortet för extra lagring och plats för upp till fyra extra diskar, två 2,5 tums och två 3,5 tums. De större diskarna skulle vi dock undvika, då det kan bli knepigt att få plats med både det och alla kablar. En stor kabelhärva är lite osnyggt intryckt just där 3,5-tumsdiskarna skulle placeras. Den går att flytta, men inte helt problemfritt.

Datorn levereras med Windows 10 Pro, och en gratis uppgradering till Windows 11 Pro blev tillgänglig direkt efter första konfiguration. Datorn är fri från bloatware, men rätta kontrollprogrammen för Asus moderkort samt MSI:s grafikkort hade kanske varit en bonus om de hade varit förinstallerade. Inget hindrar dig dock från att ladda ner dem själv.

Bra garanti och säkerhet på köpet

Vi gillar också att du får 32 månaders garanti på datorn, med tolerant garantipolicy. Kan du meka själv och följer god standard för det så påverkar det inte garantin på resten av datorn. Köper du komponenterna av Shark Gaming inom ett år från datorköpet ska du dessutom kunna få dem monterade kostnadsfritt. Det har vi dock inte har möjlighet att testa.

Vår dator har ett Gigabyte-program för rgb-kontroll installerat, men då datorn inte har någon Gigabyte-hårdvara känns det som ett misstag. Mer välkommet är att du får en helårslicens på Bullguard Internet Security på köpet. Du behöver registrera dig som kund hos Bullguard för att aktivera det, men det kan det vara värt.

Allt är inte perfekt, men datorn är snyggt hopskruvad för att vi inte ska irriteras oss på något viktigt. Kylningen kan bli jobbigt högljudd när datorn pressas till max, och tolfte generationens Core istället för elfte hade varit pricken över i. Men med tanke på andra goda egenskaper, charmiga datorlådan, kraftfulla grafikkortet och utmärkt med utrymme för lagringsuppgradering är den fortfarande ett bra val.

Specifikationer

Produktnamn: Shark Gaming Esport Edition GSGEE100

Testad: Maj 2022

Kontakt: Shark Gaming

Processor: Intel Core i7-11700

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 1 TB ssd

Grafik: Geforce RTX 3070 ti, 8 GB

Anslutningar, fram: Usb 3 gen 2 typ c, usb 3 gen 1 typ a, headset

Anslutningar, bak: Usb 3 gen 1 typ c, 2 st usb 3 gen 1 typ a, 4 st usb 2.0, lan, ps/2, hdmi, 3 st displayport, audio in, mikrofon, audio ut

Trådlöst: Nej

Expansionsplatser: 2 st dimm, 1 st pcie x16, 1 st pcie x1, 1 st pcie m.2, 2 st 2,5 tum sata, 2 st 3,5 tum sata

Kraftaggregat: 800 W

Operativsystem: Windows 10 Pro, uppgraderbart

Övrigt: Fjärrkontroll för rgb och fläkt, 1 års säkerhetspaket

Ljudnivå: 33-46 dBa

Strömförbrukning: 1 W standby, 63-461 W aktiv

Storlek: 21 x 42,8 x 46 cm

Pris: Från 19 990 kronor hos Prisjakt

Garanti: 32 mån

Prestanda

Cinebench R23, en kärna: 1 506 poäng

Cinebench R23, flera kärnor: 13 692 poäng

Geekbench 5, en kärna: 1 745 poäng

Geekbench 5, flera kärnor: 10 015 poäng

Geekbench 5, grafik: 133 090 poäng

3dmark Fire Strike (Directx 11): 28 558 poäng

3dmark Time Spy (Directx 12): 13 837 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 8 722 poäng

Lagring, läsning: 3 310,35 MB/s

Lagring, skrivning: 3 003,18 MB/s