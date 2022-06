Nu har Microsoft officiellt visat upp sin nya laptop Surface Laptop Go 2.

Datorn har en 12,4 tums pekskärm med bildförhållandet 3:2, en förbättrad HD-kamera och inloggning via Windows Hello och One Touch. Den drivs en 11:e generationens Intel Core i5-processor med fyra kärnor. Minnet är på 4 eller 8 gigabyte lpddr4x RAM och lagringen är en ssd på 128 eller 256 gigabyte.

På 1127 gram är det Microsofts lättaste dator någonsin men den erbjuder likväl ett tangentbord i fullstorlek och en stor trackpad. Det finns anslutningar för usb-c, usb-a, hörlursuttag, Microsofts egna Surface Connect-laddare. Batteriet ska klara upp till 13,5 timmars användning.

Surface Laptop Go 2 släpps 6 juni. Rekommenderat startpris ligger på 7499 kronor.

Tidigare (2022-05-31)

Ny läcka sägs visa upp kommande Surface-laptop

En läcka via en sydkoreansk återförsäljare tyder på att Microsoft inom kort kan släppa en ny version av Surface Laptop Go, rapporterar The Verge.

Den nya datorn sägs ha en elfte generationens Intel i5-1135G7-processor och släpps med Windows 11 samt en högupplöst kamera. Skärmen ska vara på 12,4 tum och ha bildformatet 3:2 och det finns ingångar för usb-a, usb-c, 3,5mm ljudintag, Microsofts egna laddare samt en fingeravtrycksläsare.

Grundmodellen av laptopen ska ha 8 gigabyte minne och 256 gigabyte lagring. Startpris kan ligga 650 dollar, motsvarande cirka 6500 kronor exklusive moms.

Enligt läckan ska förhandsbeställningarna dra igång 2 juni.

