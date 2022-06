Testad produkt: Orbi RBKE963

Pris: Se på Netgear.se

Hur mycket är du beredd att betala för att få bra wifi? En tusenlapp? Två eller tre gånger så mycket? Vad sägs om 18 490 kronor? Det är vad Netgear vill ha för Orbi RBKE963, tillverkarens senaste och allra mest maxade paket. Priset på mesh påverkas givetvis av hur många noder det innehåller. Det här är alltså ett ”vanligt” mesh-paket av större sort med tre enheter.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det går bländande snabbt på mer än ett sätt och har den bästa räckvidden vi sett i en trepunkts-mesh. Få extra funktioner och betalvägg för att nå de bästa funktionerna, är ett minus, men annars är precis allt på högsta nivå. Om du vägrar vänta på mer sansade alternativ, bara bryr dig om bästa möjliga prestanda och struntar i det svindlande priset, då kan det här absolut vara rätt val. Positivt Mäktig wifi på fyra band

Mycket bra räckvidd

Lätt att konfigurera och administrera

Flera snabba ethernetportar Negativt Virusskydd och föräldrakontroll är betaltjänster

Få övriga funktioner

De tre routertornen har Netgears klassiska Orbi-design, en oval bas som smalnar av uppåt, med kylhål för värmeavledning i toppen och en diskret statusdiod på framsidans nederkant. De är bredare och högre än de flesta andra Orbi-enheter vi testat genom åren, vilket innebär att även om de inte har upp mycket plats på ett bord eller en hylla så är det enheter som tar uppmärksamhet.

Det kan bli mer diskret med rätt färgval, den vi testat har en ny helsvart design med modellnummer RBKE963B, men det finns också en variant med vita enheter som bara heter RBKE963. B står för Black, antar vi. Enheterna har stativfästen av standardformat på undersidan. Netgear säljer ett väggmonteringssats i sin webbshop, som fungerar till ett flertal olika Orbi-modeller.

Snabbare både med och utan tråd

Så vad får du för pengarna? För det första är det här en av de första mesh-systemen som har ett 6 GHz-band och stöd för nya wifi 6e-standarden. Och till skillnad från de fristående wifi 6e-routrar vi testat tidigare har den detta extra band som en kompletterande fjärde frekvens, den ersätter inte ett 5 GHz-band. Det gör Orbi RBKE963 till den första kvadrupelbandsrouter vi sett.

Kylningshålen upptill ger under vårt test konstant ifrån sig en svag ström av ljummen luft.

För det andra är den även utan det bandet en mycket kraftfull router, med höga interna prestanda för datahantering och stor kapacitet på det trådlösa nätverket. Ser vi enbart till dess wifi är det i princip ett Orbi RBK850-system, fast med 6 GHz-bandet tillagt. Det innebär 1,2 gigabit på 2,4 GHz-bandet, 2,4 gigabit på vardera 5 GHz-band och nu ytterligare 4,8 gigabit på 6 GHz.

På en annan punkt är det också en uppgradering. Du får möjlighet till extra snabb Internetuppkoppling, då wan-porten på centralenheten har hela 10 gigabit i maxhastighet jämfört med 2,5 gigabit i Orbi RBK853. Om du nu kan hitta en fiberuppkoppling någonstans i landet som möjliggör så höga uppkopplingar.

Alla enheterna har sedan också varsin 2,5 gigabits ethernetport för lan, plus tre vanliga gigabit lan-portar. Det ska till och med gå att göra länkaggregering på huvudroutern med 10 G och 2,5 G-portarna för upp till 12,5 gigabits uppkoppling. Men det lär väl dröja många år till innan en tio gigabits anslutning inte räcker till. Eller tills de flesta av oss behöver mer än en gigabit.

Fyra nätverksportar på vardera enhet, plus en extra 10 gigabits wan på huvudroutern. Det är synd att det inte finns möjlighet att byta plats. En extra snabb fast lina till en lokal nas hade varit perfekt, medan 10 gigabit till Internet knappast blir verklighet på ett bra tag.

Iot körs separat

Du kör de mest krävande wifi 6e-kompatibla datorerna, mobilerna och plattorna på 6 GHz-bandet, det mesta annat i laptop- och mobilväg på 5 GHz, och slutligen enklare prylar på 2,4 GHz. 5 GHz och 6 GHz har samma id och alla enheter vi ansluter ser ut att hamna på den bästa frekvensen de har stöd för.

I standardkonfiguration är 2,4 GHz-bandet separerat från de två snabbare med ett separat ssid med

”-IoT” på slutet. Här är det tänkt att du ska kunna ansluta smarta hemmet-prylar och annat som inte kräver bandbredd. Här finns det en detalj som eventuellt kan orsaka problem, Netgear har helt tagit bort stöd för wpa som säkerhetsprotokoll. Wpa2 och wpa3 är det som gäller, eventuellt kan enstaka äldre prylar bli nekade åtkomst. Å andra sidan är säkerheten i gamla wpa usel, har du såpass gamla grejer borde du slänga ut dem.

En av 5 GHz-frekvenserna används exklusivt som backhaul-frekvens för kommunikation mellan mesh-noderna. Med 4x4 mimo-upplägg och 80 MHz kanalbredd kan den komma upp i två gigabit med stark signal. I teorin just 2,4 gigabit, men så ideala förhållanden har du sällan. Orsaken till att inte det ännu snabbare 6 GHz används för backhaul är enkel. Det är mycket bättre räckvidd med wifi 6 på 5 GHz, och det går snabbt nog. Det gör att enheterna kan placeras längre ifrån varandra med fortsatt hög bandbredd. Netgear vill också reservera den frekvensen för krävande klienter.

Den vita modellen kombinerar matt vitt med aluminiumgrått.

Extra snabbt, eller extra täckning

Det innebär att om du är nära huvudroutern kan du få höga hastigheter med en klient som har wifi 6e och stöd för 160 Hz kanalbredd. Men ansluter du via en av satellitnoderna får du lägre teoretisk maxhastighet. Vi kommer upp i strax över 800 Mbit/s i ett test med noderna tolv meter från varandra med en vägg emellan. Det är fortfarande mycket bra, bland det bästa vi sett.

Du kan även använda fast nätverkskabel för Ethernet backhaul, även den snabba 2,5-gigabitsporten. Åtminstone mellan huvudroutern och en av noderna. Det frigör all bandbredd för backhaul till den andra noden för maxad prestanda. Du kan även ansluta den andra noden med gigabit ethernet. Men det är bara värt det om du har påtagliga problem med den trådlösa uppkopplingen.

Och undan går det. Med en laptop med Intels wifi 6e-mottagare AX211, 2x2 mimo och 160 MHz kanal, får vi stabilt långt över gigabithastighet i samma rum som huvudroutern. Vi testade också med en Xiaomi 12 som har 6e-stöd och landar på lite drygt 900 Mbit/s. Ett rum bort med tunn vägg emellan kommer vi också nästan upp i gigabithastighet.

Dioden lyser bara i undantag. Som här, när en nod söker kontakt med huvudroutern och blinkar vitt. Det gör den för att vi ryckte ut kontakten på huvudroutern. Under vårt test i drift skedde aldrig några ofrivilliga nedkopplingar, utan allt var övertygande stabilt.

Hur snabbt det går i andra rum via en satellitnod beror mycket på hur låg topphastighet vi tolererar. Vi brukar säga att 200 megabit per sekund till en klient är acceptabelt och med de kriterierna går det att ställa dem överraskande långt från varandra. Räckvidden per nod på backhaul-frekvensen är kort och gott väldigt bra, bland det bästa vi sett. RBKE963 kan täcka väldigt stora ytor och många rum i en stor villa, med täckning långt ut i trädgården. Är lokalen mindre kan du istället ställa noderna tätare och trissa upp lägsta hastigheten.

Enkel och app utan detaljer

Systemet är lätt att installera och konfigurera via Netgears rotuerapp för Android och IOS. Som alla Netgear-routrar säljs den med färdigkonfigurerats sid och ett säkert lösenord, som du kan välja att behålla eller byta ut. Vad du behöver fixa själv är lösenord till administration samt att registrera eller logga in på ett Netgear-konto. Det kan ta några minuter för enheterna att starta, etablera kontakt och göra en första optimering, men sedan flyter allt på snabbt och problemfritt.

Appen är enkel att använda, men det beror delvis på att du inte kan göra särskilt mycket i den. Du får inga detaljerade system-, nätverks- eller routerinställningar. Det mest komplicerade du kan göra är att starta ett gästnätverk, byta lösenord på ditt wifi, hantera åtkomst för anslutna klienter och uppdatera firmware. Routern saknar inget viktigt i inställningsväg, men vill du göra mer än så, får du gå in i dess mer traditionella webbgränssnitt. Då får du även tillgång till sådant som vpn-server och klientfunktion.

Inte mycket att göra i appen. Men rent och snyggt är det.

Via appen kan du också hantera föräldrakontrollen Smart Parental Control och antivirusfunktionen Armor. Bägge är betaltjänster som du får en 30 dagars prova på-version av. Funktionen i dem är utmärkta om du är beredd att betala för det. Priset är 69,99 USD (ca 685 kronor) per år för föräldrakontrollens premiumabonnemang, som i princip är alla dess funktioner. Det enda som ingår är möjligheten att gruppera enheter och manuellt blockera Internetåtkomst.

Armor är en bra deal

Sedan får du lägga till ytterligare 99 USD (ca 969 kr) per år för Armor. Det kan det dock vara värt då det både ger dig virusskydd och säkerhetsprogram från utmärkta BItdefender till alla dina datorer och mobiler, samt utökat intrångs och IoT-skydd i nätverket. Men rent allmänt måste vi säga att det känns konstigt att låsa funktioner bakom en betalvägg, som en del konkurrenter är mycket mer generösa med.

Vi kan förstå det i en budgetrouter, men när du betalar femsiffrigt för hårdvaran kunde de gott ha slängt med ett helår på köpet. Å andra sidan går det se på det tvärtom. Har du betalat så här mycket, vad är då ett par tusen till? Utan usb-portar i systemet har du inte heller tillgång till funktioner som fil- och mediaserver. Men det är det sällan som mesh-routrar har. Vill du ha det får du köpa en separat nas och ansluta.

När vi testade Orbi RBK850-serien gav vi det ungefär samma kritik som RBKE963. Begränsad funktionalitet och ett orimligt pris. Men trots att RBKE963 är ännu dyrare gillar vi den mer. Det är framförallt den smarta uppdelningen av frekvenserna som gör den bättre samt en markant upptrissad räckvidd. Därför får den ett högre betyg.

Orbi RBKE963 är ett meshpaket med siktet på framtiden. Det har inte bara wifi-teknik som få prylar kan utnyttja idag, utan också wan-port, som ännu färre har möjlighet att få ut det mesta av, om ens någon i ett vanligt hem. I alla fall inte på många år. Vill du ha det senaste av precis allt, får du också vara beredd på att gräva ett djupt hål i plånboken. Det kan vara en poäng att avvakta och spana in vad mer i wifi 6e-väg som släpps under året. Men har du mer pengar än du vet vad du ska bränna dem på, är det bara att slå till.

Specifikationer

Produktnamn: Orbi RBKE963

Testad: Maj 2022

Tillverkare: Netgear

Wifi-typ: Wifi 6E, mu-mimo 4x4

Frekvensband: 2,4 + 5 + 5 + 6 GHz

Wifi-kapacitet: 1200 + 2400 + 2400 + 4800 Mbit/s

Antal noder: 3

Säkerhet: Wpa2, wpa3, wps

Anslutningar per enhet: 1st 10 gigabit wan (endast huvudenhet), 2,5 gigabit lan, 4st gigabit lan

Hastighet, 3m*: 1 221 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 23 meter (mesh-nod, 5 GHz-klient), 16 meter (6 GHz-klient)

Admin-gränssnitt: App, webb

Fjärradministration: Ja, via app

Övriga funktioner: Gästnätverk, vpn-server, föräldrakontroll (tillval), virusskydd (tillval).

Storlek per enhet: 19,1 x 8,4 x 27,9 cm

Rek. pris: 18 490 kr

Pris: 18 490 kr hos Netgear

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med 2x2 wifi 6E

** Längsta avstånd, inklusive två innerväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.