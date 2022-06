Testad tjänst: Express VPN

Pris vid helårsabonnemang: Ca 82 kronor per månad

Pris vid månadsbetalning: Ca 127 kronor per månad

Express VPN, som är baserat på Brittiska Jungfruöarna, har åkt berg och dalbana i våra tester. Senast vi testade tjänsten blev vi besvikna över de dåliga hastigheterna. Detta har nu förbättrats, men ett par av svagheterna finns tyvärr fortfarande kvar.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Express VPN är en snabb och lättanvänd tjänst som ger åtkomst till nästan samtliga av de vanligaste streamingtjänsterna. Men höga priser och avsaknaden av långtidsabonnemang gör att de inte riktigt når upp till den absoluta toppen. Positivt Snabbt

Många länder och servrar

Åtkomst till nästan samtliga testade streamingtjänster Negativt Relativt dyrt

Inga långtidsabonnemang

Ej åtkomst till TV4 Play Jättetest: Bästa vpn-tjänsterna

En av dessa svagheter är priset. För att vara en tjänst som vill vara med och utmana i toppen har Express VPN för höga priser. Väljer du ett månadsabonnemang kostar det 127 kronor (12,95 dollar) i månaden. Ett halvårsabonnemang pressar ned priset till en månadskostnad på 98 kronor (9,99 dollar) och för ett helårsabonnemang får du betala 82 kronor (8,33 dollar) i månaden. Detta är en bit över de andra tjänsterna i toppen. Dessutom finns det inga långtidsabonnemang för att pressa ned priserna ytterligare.

Positivt är i alla fall att det finns gott om olika betalalternativ, allt från kreditkort och Paypal till kryptovalutor.

Också positivt är att både sajten och programvaran är på svenska. Dessutom är programvaran föredömligt enkel och lättanvänd.

Någon gratis- eller testa på-variant finns inte. Däremot erbjuder man, som de flesta andra tjänsterna, en 30 dagars pengarna tillbaka-garanti om du inte är nöjd.

Många länder och servrar

En av Express VPN:s tidigare styrkor har varit det stora antalet länder och servrar att koppla upp mot. Detta har de kvar. Hela 3000+ servrar i 94 länder finns att välja bland, vilket placerar dem i toppen bland de tjänster vi hittills har testat.

Hastigheterna har som sagt förbättrats betydligt sedan vårt senaste test. Mot svensk server kommer vi nu upp i 128 Mbit/s (41 Mbit/s vid förra testet), mot brittiska kommer vi upp i 114 Mbit/s (64 Mbit/s vid förra testet) och mot amerikanska 106 Mbit/s (57 Mbit/s vid förra testet).

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Express VPN når 51% för svenska servrar, 46% för brittiska och 42% för amerikanska. Det gör inte Express VPN till den snabbaste tjänsten vi testat, men det är ändå riktigt bra siffror.

Även när det gäller att ge åtkomst till de vanligaste streamingtjänsterna imponerar Express VPN. Vi kommer åt SVT Play, svenska Disney+, amerikanska Netflix, HBO Max i både Sverige och USA och brittiska BBC Iplayer. Den enda tjänst vi inte kommer åt är TV4 Play.

Detta gör att Express VPN tar ett steg framåt sedan vårt förra test, även om de inte riktigt når upp till de allra bästa tjänsterna.

Specifikationer

Tjänst: Express VPN

Testad: Juni 2022

Verksamhetsland: Brittiska Jungruöarna

Kontakt: expressvpn.com

Antal servrar: 3000+ servrar i 94 länder

Sajt på svenska: Ja

Program på svenska: Ja

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: Fem

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 128 Mbit/s (51%)

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 114 Mbit/s (46%)

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 106 Mbit/s (42%)

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Nej*

Åtkomst till svenska Disney+: Ja*

Åtkomst till svenska HBO Max: Ja*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja*

Åtkomst till amerikanska HBO Max: Ja*

Pris vid månadsbetalning: Ca 127 kronor per månad

Pris vid helårsabonnemang: Ca 82 kronor per månad

Övriga prisalternativ: Halvår för ca 98 kronor per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.