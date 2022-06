Testad produkt: Acer 12 port mini dock

Pris: Från 880 kronor hos Amazon Sverige

Vill du ha en funktionsrik och prisvärd dockningsdosa till din bärbara dator? Då har Acer en som ger dig ovanligt många portar och funktioner till ett bra pris. 12 port mini dock heter den kort och gott. Den är till för en fullfunktions usb c-port, det vill säga en som har stöd för bildutgång, usb 3-data och även fungerar som laddningsport med strömförsörjning.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Här får du fler portar än i de flesta andra dockningsstationer i samma prisklass. Och det i en kompakt, välbyggd och mestadels problemfri enhet. Du får inte topphastigheter, men tillräckligt bra om du inte har specifika krav. En hörlursport som är långsam att synka upp sig, och det faktum att anslutna sladdar spretar åt alla håll är enda påtagliga nackdelen. Positivt Många portar för pengarna

Välbyggd och kompakt

Ansluter snabbt Negativt Inte så snyggt med mycket inpluggat

Ljud tar tid att synka upp

Exakt under vilket namn den är listad i butiker kan variera, för det mesta är det bara en beskrivning, som USB-C Dockningsstation 100 W 12 portar Silver i Inets webbutik, till exempel. Men du kan söka på dess artikelnummer HP.DSCAB.009 för att vara säker på att det är rätt.

Den är inte lika slimmad och kompakt som en del konkurrenter, men med ett stadigt aluminiumhölje och god byggkvalitet kan vi inte klaga på komforten eller hållbarheten. Den slinker lätt ner i en ficka om du behöver ta den med dig, förutom att den har en usb-sladd-svans på ett par decimeter.

Här får du en usb-hubb med fyra typ a-portar, två som kör usb 3 och är blå och två som kör usb 2 och är svarta. En usb c-port på dosan används inte för data, utan där pluggar du in en strömadapter som sedan går vidare till porten som ansluts till datorn, så att du kan ladda batteriet, driva skärm och ansluta prylar på en gång.

Acer 12 port mini dock är inte minst i klassen, men innehåller i gengäld extra mycket.

Generöst med anslutningar

Många andra liknande dockningsstationer har dubbel funktion på den porten så att du kan använda den för en skärm och/eller data om du inte vill ha ström till datorn, men här är den bara till för just det. I gengäld får du så många andra portar att det knappast behövs.

Du får gott om skärmutgångar, både dubbla hdmi och en stor displayport. Det är viss begränsning vad du kan köra för upplösningar och hastighet på dessa, på 4k-upplösning får du hålla dig till 30 Hz, men ansluter du en 1080p- eller 1440p-skärm går det bra med 60 Hz. Det är också oklart om du kan hålla uppe 60 med alltför många skärmar och andra anslutningar igång samtidigt.

Dockan har också gigabit ethernet-port, kortläsare för sd och mikro sd-kort. Acer har specificerat den som transflash-läsare, men de är helt kompatibla med mikro sd. Det här är en mycket gedigen uppsättning portar och funktioner med tanke på priset, precis under 1 000 kronor. För det brukar man få nöja sig med en eller max två skärmutgångar, färre usb och inget extra som ljudport.

Det här är bara hälften av allt du kan ansluta.

Nästan problemfritt

Vi testar att ansluta till en Windows 11-laptop med thunderbolt 4-port som på pappret borde klara av all dockning galant. Här testar vi att plugga in en usb-mus, en extern ssd, en hdmi-skärm och fast nätverkskabel. Efter en första anslutning där vi behöver ordna så att skärmen får rätt inställning fungerar allt galant.

På fem sekunder är allt anslutet och igång. Och vi har fortfarande två usb-portar, två kortläsare och två skärmportar över på dosan. Så länge du inte har krav på topphastigheter eller vill ha 4k-skärm i 60 Hz så är det här helt rätt. Dosan blir aningen ljummen under användning, speciellt vid intensiv nätverkstrafik, men aldrig oroande varm.

Till en början ser vi ingen ljudutgång för hörlursuttaget, men det visar sig att det måste sitta lurar i det innan dosan identifierar sig för Windows som en ljudenhet. Det är lite irriterande då det innebär att det tar upp till tio sekunder innan vi får ljud den vägen efter att vi pluggat in hörlurar. Ljudkvaliteten är på ett ungefär jämförbar med den i de flesta bärbara datorer. Inte någon katastrof, men inte heller i direkt hifi-klass. Vill du ha bra ljud via dosan rekommenderar vi usb-anslutna högtalare eller headset istället. Det finns det ju plats för.

Specifikationer

Produktnamn: Acer 12 port mini dock (HP.DSCAB.009)

Testad: Maj 2022

Tillverkare: Acer

Datoranslutning: Usb 3 typ c gen 1

Videoutgång: 2 st hdmi, displayport

Usb-portar: 2 st usb 3 gen 1 typ a, 2st usb 2.0

Nätverk: Gigabit ethernet

Strömförsörjning: 100 W usb pd (via separat typ c)

Övrigt: Kortläsare (sd/mikro sd), hörlur

Storlek: 12,9 x 1,6 x 5,7 cm

Vikt: 115 gram

Systemkrav: Usb 3 typ c med displayport alt mode och usb power delivery, Windows 10 eller nyare, Mac OS, Chromebook

Garanti : 2 år

