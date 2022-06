Testad produkt: Alogic USB-C Dock UNI V2

Pris: 999 kronor hos Iphonebutiken

Alogic är en tillverkare med hundratals kablar, dockor, adaptrar, powerbanks och andra dator- och elektroniktillbehör i sitt sortiment. Deras produkt USB.C Dock UNI V2 är en slimmad multifunktionsadapter för usb c-portar med power delivery och displayport-stöd. Givetvis inklusive Thunderbolt-portar.

Betyg 2 av 5 Omdöme UNI V2 ger dig stabil anslutning och vi kan inte klaga på prestandan. Det är också en extra slimmad och kompakt enhet, vilket tilltalar. Men det är inte nog för att ursäkta dess brister. Det är snålt med usb-portar och du får ingen fast nätverksport. Framförallt är den obehagligt varm i drift, vass och kantig att hålla i, och har irriterande ljud för sig. Undvik! Det finns många mycket bättre alternativ. Positivt Snygg och slimmad

Ansluter snabbt och lätt Negativt Ger ifrån sig störande ljud

Vassa obekväma kanter

Få usb-portar

Inget ethernet

Med en sådan kan du docka in många moderna bärbara datorer med bara en sladd och få allt du behöver. Det handlar till exempel om extra usb-portar med sådant som mus och bättre tangentbord, strömförsörjning, extern skärm, och ibland andra smarta saker som minneskortläsare och fast nätverk. Här får du det mesta av detta, men inte allt. Ethernet-port saknas, vilket många konkurrenter har. Men då de flesta ändå kör wifi är det kanske den minst viktiga funktionen i en dosa som denna.

Alogics dosa är en av de mest kompakta vi sett, bara 1,2 centimeter tjock och elegant utformad. Chassit är mestadels i aluminium och den väger precis över ett hekto. Trots den slimmade formen är den inte vår favorit att stoppa i en ficka, då den har rätt så vassa kanter runtom, både i metallen och i en långsida som är i svart plast.

God klass på skärmutgången

Du får här ingen enorm mängd extra anslutningar, bara vad vi skulle kalla för ett godkänt minimum. En usb c-port som antingen kan användas för usb 3-data på 5 gigabit, eller för att ansluta laddare för att strömförsörja datorn. Utöver det får du två usb 3 portar av stor typ a, en hdmi-port och en kortläsare som tar sd och mikro sd/transflash-kort.

Alla anslutningar på en sida. Och många är de inte.

Hdmi-porten klarar 4k i 60 Hz, vilket är bra för en lite billigare docka som denna som går att köpa för under tusenlappen. Det som krävs för det är att din dator har stöd för rätt typ av displayport alt mode, dp1.4 via usb c-porten.

Vi har inga problem att plugga dockan full med tillbehör, allt ansluter snabbt och fungerar som utlovat. En 4k-skärm på 60 Hz, en mus utan lagg, en extern ssd där hastigheten på mediet sätter stopp, ett mikro sd-kort som sitter stadigt (men kan vara lite pilligt att få ut) och datorns usb c-strömadapter.

Oljud fäller Alogic

Just strömadaptern ställer dock till med ett påtagligt irritationsmoment. Med den i så ger Alogics dosa ifrån sig ett kontant pipande ljud som vi inte ser ut att bli av med. Beroende på vilka andra tillbehör som sitter i usb-portarna får vi olika ton på vinandet, men tyst blir det inte förrän vi rycker ut strömförsörjningen. Det är inte okej.

Men är det ett designfel eller har vi fått ett måndagsexemplar? För att ta reda på det lånade vi in ett extra ex från en lokal butik, och fick nästan samma resultat. Dosan piper fortfarande men inte lika intensivt. Vi kan inte säga om det här är ett generellt fel på alla enheter, men om inte så finns det många problematiska exemplar i cirkulation.

Specifikationer

Produktnamn: Alogic USB-C Dock UNI V2

Testad: Maj 2022

Tillverkare: Alogic

Datoranslutning: Usb 3 typ c gen 1

Videoutgång: Hdmi

Usb-portar: 2 st usb 3 gen 1 typ a, usb 3 typ c gen 1

Nätverk: Nej

Strömförsörjning: 100 W usb pd (via usb c)

Övrigt: Kortläsare (sd/mikro sd)

Storlek: 12 x 4,9 x 1,2cm

Vikt: 105 gram

Systemkrav för full funktionalitet: Usb 3 typ c med videoutgång och usb power delivery

Garanti : 2 år

