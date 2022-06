Testad produkt: Asus Dual 4k USB-C Dock

Pris: 1 579 kronor hos Asus

Asus Dual 4k USB-C Dock är en extra kompakt liten usb c-docka för laptops, som vid första anblicken ser ut att vara onödigt dyr för vad man får. Den kostar nästan 1 600 kronor, och för det får du en minimal dosa med bara fem portar. Men den visar sig ha kvaliteter som rättfärdigar ett högre pris.

Betyg 4 av 5 Omdöme Asus erbjuder ingen stor mängd extra portar, men de du får håller hög klass. Hade dosan varit lite större så att det fått plats för ytterligare en usb, dubbla skärmutgångar och separat strömmatning samtidigt hade det blivit toppbetyg. Nu är det fortfarande bra, men lite begränsande. Positivt Kompakt, diskret design

Snabba usb-portar

Upp till två 4k/60 Hz-skärmar Negativt Fler separata anslutningar, tack

Kort garanti

Anslutningen till datorn är av snabbare typ, usb 3 gen 2 med tio gigabits datahastighet. Har du thunderbolt 3 eller 4 i datorn får du det, men även många usb c-portar utan thunderbolt klarar det. Det gör att vi också får det på dosans usb-portar. Den har tre portar totalt, två typ c och en typ a. En av typ c-portarna dubbeljobbar som ingång för strömadapter eller som extra displayport-utgång, så mer rimligt är att säga att du har två snabba usb-portar fria att använda.

Sedan har du också en gigabit ethernet-port och en hdmi-port. Den stödjer hdmi 2.0 och du kan därmed utan problem få 4k-upplösning med hög bildfrekvens på den, förutsett att du kan mata det från din dators usb c-uttag. Även display-porten på dosans andra usb c-port stödjer 4k på 60 Hz.

Så du har inte möjlighet att koppla in enorma mängder med prylar, men allt du ansluter kan få hög hastighet. För usb-minnen och diskar vi ansluter är det lagringsmediet som sätter taket, inte usb-porten, och nätverksuppkopplingen ligger nära vårt bredbands gigabit-hastighet.

Kvalitet, men kunde varit bättre om inte Asus snålat på utrymmet.

Hög kvalitet, med lite tålamod

Så länge allting funkar, vill säga. Det gör det, så när som på en liten detalj. Dockningen har vissa problem med att hitta rätt bildstorlek och frekvens på vår anslutna bildskärm. Pluggar vi in den i samma dator via en hdmi-port så får vi direkt upp den som en 60 Hz 4k-skärm. Men det får vi ange manuellt i skärminställningarna för den om vi ansluter via dockans hdmi-port.

När vi väl gjort det en gång så hittar den sedan rätt bildläge efter dockning. Men det kan även då ta upp till en halv minut. Om det är ett allmänt problem eller specifikt för just vår skärm vet vi inte, men samma skärm och dator visar inte upp det beteendet med andra usb c-dockor vi testar. Det är ett litet minus för en annars utmärkt liten dosa.

Den är kompakt, slimmad och diskret designad helt i svart aluminium. Ska du ha en adapter med dig på resande fot som ska ta upp så lite plats som möjligt är den ett bra val. Ska du bara ha den hemma på skrivbordet så kan det finnas mer funktionsrika alternativ i samma prisklass. Men den höga usb-hastigheten är till Asus fördel.

Bland de minsta i måtten i sin klass.

Sedan kan du ju givetvis gå upp i pris och hitta tunga thunderbolt-dockningsstationer för ett par tusen kronor till, men för de allra flesta räcker en dosa i denna storlek och prisklass. Det faktum att Asus bara lämnar ett års garanti så den där flera konkurrenter erbjuder minst två år är dock ett litet minus.

Specifikationer

Produktnamn: Asus Dual 4k USB-C Dock

Testad: Maj 2022

Tillverkare: Asus

Datoranslutning: Usb 3 typ c gen 2

Videoutgång: Hdmi, displayport via usb c

Usb-portar: 2 st usb 3 gen 2 typ c, usb 3 gen 2 typ a

Nätverk: Gigabit ethernet

Strömförsörjning: 100 W usb pd (via usb c)

Övrigt: Nej

Storlek: 10,4 x 4,5 x 1,4 cm

Vikt: 98 gram

Systemkrav för full funktionalitet: Usb 3 typ c med displayport alt mode och usb power delivery. Windows 10 eller nyare.

Garanti : 1 år

