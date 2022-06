Testad produkt: Belkin Connect USB-C 11-in-1

Pris: Från 1 180 kronor hos Amazon

Belkin har ett stort sortiment av dockningsstationer, från billiga och enkla mini-adaptrar till massiva multifunktionsdockor med thunderbolt 4-krav. Connect USB-C 11-in1 Multidock Port hamnar någonstans emellan dem. Det är en bred docka främst tänkt för skrivbordet, som framförallt ger dig extra många portar att ansluta tillbehör och skärmar till.

Betyg 4 av 5 Omdöme Vet du att du bara ska ha dockan på ett och samma skrivbord och har rätt dator för den, som kan utnyttja designen på bästa sätt, så är det här en riktig höjdare till dockningsdosa. I alla fall för dig som inte kör 4k-skärm. Snygg, rymlig, lättanvänd och mångsidig, till ett överkomligt pris. Positivt Extra många anslutningar.

Fungerar som laptopstöd.

Lätt att komma åt alla portar.

Stabilt och problemfritt. Negativt Otymplig för mobilt bruk.

Tar upp plats.

Stödjer ej 4k 60Hz.

Den är nästan 30 centimeter bred, med en kilformad design så att du ska kunna ställa din laptop ovanpå den och dels få ergonomiskt upplyft tangentbord och extra anslutningar baktill. Det fungerar utmärkt på en 13- till 14-tummare, medan en större laptop kan riskera att bli vinglig.

Snyggast blir det om din dator har usb c-porten på vänster sida, det är vad enheten är designad för, och sladden är för kort för att dra runt datorn. Men det går också att vända den upp och ner. Stödet blir inte lika stadigt, och text baktill som markerar portarna blir upp och ner, med det funkar. Givetvis kan du strunta i det hela och bara ha dosan vid sidan av också.

Här får du som namnet antyder elva funktioner. Till att börja med fyra usb-portar varav en är av typ c och en är usb 2.0. De andra är alla usb 3 gen 1 med fem gigabits hastighet. Det är också standarden på dataanslutningen till datorn. Usb c-porten används sedan också för att ansluta en strömadapter så att du kan skicka ström till datorn via usb c. Så för det mesta lär den vara upptagen.

Belkins breda enhet blir som bäst om du placerar datorn ovanpå. Men det fungerar inte med alla. Placeringen av usb c-porten kan avgöra, då sladden är ganska kort. En för lätt dator tenderar dessutom att hasa runt.

Alla sorters skärm

Du får hdmi-port, stor displayport och en gammal klassisk vga-port om du har riktigt gammal skärm och vill ansluta. Funktionsutbudet kompletteras sedan av 3,5 millimeters analog headset-port, gigabit ethernet-port och kortläsare för sd-kort och mikro sd. Det är svårt att komma på vad som mer skulle kunna behövas.

Det du inte får här är extra hastighet. Usb-anslutningen till datorn är som sagt fem gigabit, och därmed är det så snabba som usb-portarna i dockan som mest blir. Det är dock gott nog för snabb läshastighet till de flesta externa usb-lagringsenheter, och för nära gigabit-hastighet över ethernet.

Videosignalen är inte heller så snabb. Den stödjer 4k-upplösning på 30 Hz, och 1080p-skärmar på upp till 60 Hz. Det är lite olika exakt vad du kan plugga in på en Windowsdator och en Mac, men upp till dubbla 1080p-skärmar med 60 Hz bildfrekvens ska gå att få till. Likaså en 1440p-skärm med samma bildfrekvens. men troligen inte två. Det har vi inte haft möjlighet att testa.

Enkelt och stabilt

Vi testar att plugga in en 1080p-skärm, en usb-hårddisk, en usb-mus, ett headset, en strömadapter och fast nätverk. Att är uppkopplat och fungerar klockrent efter tre sekunder. Precis så här ska det gå till. Hastigheten över ethernet går i taket på vår gigabit-uppkoppling och hastigheten över usb 3 verkar hålla vad som utlovas. Under två dagars användning märker vi inga problem med bortkopplat nät eller usb-enheter.

Många små dockningsdosor fungerar även bra som usb-hubb att ta med. Det är denna typ av docka mindre lämplig som. Belkin har även sådana små, men ingen med så här många portar.

Så kvalitetsmässigt finns det absolut inget att klaga på här. Med en enda inkopplad kontakt får vi mängder av möjlighet att utöka datorns funktionalitet. Lösningen med dockan som datorstöd kan vara praktisk för vissa användare om de har en dator som det passar för. Annars kan det vara en poäng att titta på mer kompakta designer. Speciellt om du ska ha den med dig på resa.

Med pris en liten bit över tusenlappen förväntar vi oss något extra. I detta fall är det extra den stora mängden anslutningar, medan andra lite dyrare dockor vi testat istället fokuserar på högre hastighet för både data och bild. Det blir upp till dig vilket du värdesätter.

Specifikationer

Produktnamn: Belkin Connect USB-C 11-in-1 Multidock Port

Testad: Maj 2022

Tillverkare: Belkin

Datoranslutning: Usb 3 typ c gen 1

Videoutgång: Hdmi, displayport, vga

Usb-portar: 2 st usb 3 gen 1 typ a, usb 3 gen 1 typ c, usb 2.0

Nätverk: Gigabit ethernet

Strömförsörjning: 100 W usb pd (via usb c)

Övrigt: Kortläsare (sd/mikro sd), headset

Storlek: 29,7 x 15,2 x 2,9 cm

Vikt: 447 gram

Systemkrav för full funktionalitet: Usb 3 typ c med displayport alt mode och usb power delivery

Garanti : 2 år

