Testad produkt: Brydge Stone Lite

Pris: 1 299 kronor hos CDON

De flesta usb c-dockor vi har sett har mycket snarlik design, en avlång dosa i grå aluminium med fast usb c-sladd på ena kortsidan och portar runt om. Brydge Stone Lite sticker ut med en egen design som kan tilltala den som vill ha något extra elegant på skrivbordet. Det är en mattsvart kilformad dosa med mjuka former och anslutningar bara på baksidan.

Betyg 3 av 5 Omdöme Det är ett klart missat öppet mål från Brydge att inte göra snygga Stone Lite bara aningen bredare och ge den ett par usb 3-portar också. Då hade den varit en riktig höjdare. Nu fungerar den knappast som universal dockningslösning, utan du kommer behöva komplettera med annan usb-hubb. Positivt Elegant och diskret design

Dubbla hdmi 2.0-portar

Ansluter problemfritt Negativt På tok för snålt med usb-portar

Inga extra funktioner

Fungerar halvdant som laptopstöd

Kort garanti

Den har ingen fast usb-kabel utan du får med en usb c till usb c-kabel som du kopplar till datorn. Den är en meter lång, vilket gör att du kan placera dosan mer diskret i bakgrunden än vad du kan med de flesta dockningsstationer, till exempel vid foten av en bildskärm. Chassit är i mattsvart plast som ser snyggt ut på avstånd, men som känns mindre gedigen att plocka upp och bära med sig än de mer vanliga små metalldosorna från konkurrenterna.

Tanken är att du också ska kunna ha Brydge Stone Lite som datorstöd för att lyfta upp datorn i bakkant. Men med tanke på att den inte alls är så bred som till exempel Belkins 11 portars Connect-enhet så funkar det inte riktigt. Det är för lätt att en dator du placerar på den står ostabilt.

Det är en av de lite dyrare dosor vi testat med pris på strax under 1 400 kronor. För det får du till synes inte mycket. Usb c gen 1-uppkoppling till datorn, och bara en långsam usb 2.0-port baktill på dockningsstationen. Den duger för att ansluta en mus eller ett tangentbord, men är för långsam för det mesta annat.

Brydge Stone Lite har en stilren och avskalad design som tilltalar.

Få funktioner, men bra skärmportar

Utöver det så har den två typ c-portar, en som du kopplar till datorn och en som du ansluter strömförsörjning till för vidarekoppling till batteriladdning. Brydge anger inte hur hög effekt som stödjs via laddningsporten, men vår dator har en 65 watts laddare, och den går utmärkt att få ut hela effekten ur via dockningsdosan. Du får inga funktioner som kortläsare, ljudgång eller ethernet.

Det är förutom designen just bildutgångarna du betalar extra för. Brydge Stone Lite har stöd för dubbla hdmi 2.0-anslutningar, och därmed kan du ansluta dubbla 4k-skärmar och köra 60 Hz på dem utan problem.

Skärmar och den enda usb-enhet vi kan koppla in ansluter snabbt och problemfritt och vi behöver inte trixa med skärminställningar för att datorn ska detektera rätt upplösning och frekvens på vår testskärm. Det är inte alltid en självklarhet med dockningsstationer. Så det uppskattas.

Tydligen är tanken att man ska kunna ha den som ställ för en laptop. Det fungerar halvdant.

Men överlag är det här för torftigt och begränsande. Ska du bara utöka skärmar och ingenting annat så kan det här vara ett snyggt alternativ. Men vill du ha någon som helst extra funktionalitet förutom förmågan att ladda batteriet, så finns det betydligt smartare val. Om än kanske inte lika snygga. Bara ett års garanti ger också ett minuspoäng.

Specifikationer

Produktnamn: Brydge Stone Lite

Testad: Maj 2022

Tillverkare: Brydge

Datoranslutning: Usb 3 typ c gen 1

Videoutgång: 2 st hdmi

Usb-portar: Usb 2.0

Nätverk: Nej

Strömförsörjning: Usb pd (via separat typ c), max-effekt ej specificerad

Övrigt: Nej

Storlek: 13,5 x 8,2 x 2 cm

Vikt: 171 gram

Systemkrav för full funktionalitet: Usb 3 typ c med displayport alt mode och usb power delivery

Garanti : 1 år

