Testad produkt: Dell DA310

Pris: Från 1 104 kronor hos Prisjakt

Om du är ute efter något du både kan ha som dockningsstation på skrivbordet och som extra hubb på resan så finns det mycket att välja på, och nästan alla ser likadana ut, en avlång aluminiumdosa med usb c-sladd på en kortsida. Dells DA310 sticker ut på flera sätt. Det mesta uppenbara är designen. Det är en extra kompakt liten puck, på ett ungefär stor som en snusdosa, med kontakter runtom och en kabelvinda i botten.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Med stort val av skärmportar och högre usb-hastighet sätter Dell ambitionerna högt. Tekniskt sett levererar DA310 allt den ska, men det är inte alltid en genomtänkt konstruktion och design. Den passar bättre som extra usb-hubb för resan än som nav i en fast arbetsstation för dockning. Positivt Många skärmportar

Snabbare usb-hastighet

Extra kompakt för transport

Tre års garanti Negativt Trassligt med många tillbehör

Fler usb hade varit bra

Något dyr

Den vrider du på för att mata ut eller dra in usb-sladden du kopplar till datorns usb c, thunderbolt 3 eller thunderbolt 4-port. Hela dosan är i matt grå plast, med ett par osnygga små gjutskarvar, men är annars gediget byggd. Den är dock inte så vacker att skåda med ett gäng sladdar inpluggade som sticker ut år precis alla håll. Kabeln från dosan till datorn hade också behövt vara längre för att det ska bli praktiskt, nu får den trängas med ett gäng andra kablar.

Med ett pris på över 1 600 kronor är den relativt dyr om man bara ser till mängden anslutningar du får, som tidigare nämnt tre usb-kontakter, och usb c-porten kommer troligen vara upptagen med att agera strömmatning till datorn. Här ansluter du datorns laddare om den kör usb c, annars valfri annan laddare. DA310 stödjer upp till 90 Watt.

Du får tre skärmutgångar, hdmi, displayport och gammal vga, samt ett gigabit ethernet-uttag. Du får ingen kortläsare och ingen ljudutgång. Det är en godkänd uppsättning men inget speciellt i sig, och någon extra usb hade inte varit fel. Men frågan är var den hade fått plats. Kanske istället för vga-port.

En riktig liten igelkott med sladdar som spretar åt alla håll. Och där sladdar lätt kommer i vägen för varandra.

Snabb usb och bild

Det höga priset kommer istället av att det är högre standard på allt. Usb-anslutningen till dator och tillbehör är usb 3 gen 2 med tio gigabits topphastighet istället för vanliga fem. Du behöver därmed en usb c multifunktion med gen 2-hastighet, det vill säga 10 gigabit på datorn, för att få ut allt ur dosan. En thunderbolt 3 eller 4 fungerar givetvis utmärkt. Den fungerar även om du har enklare usb 3 gen 1, förutom att just dockans tre usb-portar inte blir lika snabba.

Skärmutgångarna är också snabba. Du kan få 4k-upplösning i 60 Hz med både hdmi- och displayport-utgången. Vi är osäkra på om du kan köra det på bägge samtidigt. Det hade vi inte rätt skärmar för att testa, men med en 4k-skärm får vi i alla fall 60 Hz utan problem. Även usb c-porten kan användas för att ansluta en skärm, men den klarar inte 60 Hz på 4k, utan bara på 1440p och lägre. On du inte använder den för strömadapter, alltså.

Det här är en produkt designad för företagsbruk, och har ett gäng funktioner som vi inte sett i andra dockningsdosor, som möjlighet att aktivera wake on lan och pxe, funktioner som är vanliga i större företagsnätverk för fjärradministration av datorer.

Hopfälld för transport är den betydligt snyggare.

Snabbt och problemfritt, för det mesta

Dell nämner också fast role swap, vilken ska göra att du slipper avbrott för anslutna skärmar och nätverk om du skulle dra ut strömadaptern. Men det är inget vi stött på att andra dockningsstationer skulle ha något problem med, så hur unikt det är låter vi vara osagt. Kanske är det bara Dell som väljer att nämna det som en funktion.

När vi pluggar in DA310 med strömförsörjning, ett usb-minne, en mus, ethernet och en hdmi-skärm ansluter den plikttroget till allt och är igång på fem sekunder. Undantaget är nätverket som tar lite längre tid på sig att identifiera än andra dosor vi testat. Det tar ungefär 20 sekunder varje gång vi ansluter att identifiera och välja fasta nätet. Hastigheten på det är sedan utmärkt, precis under 900 megabit, och svarstider är låga.

Tre års garanti är ett plus. Priset och den ogenomtänkta designen är ett minus. Den är bättre utformad för att bära med sig än för att använda. Men har du överseende med det är det mycket kvalitet här.

Specifikationer

Produktnamn: Dell 7-i-1 usb-c Multiportadapter DA310

Testad: Maj 2022

Tillverkare: Dell

Datoranslutning: Usb 3 typ c gen 2

Videoutgång: Hdmi, 2 st displayport (separat och via usb c), vga

Usb-portar: 2 st usb 3 gen 2 typ a, usb 3 gen 2 typ c

Nätverk: Gigabit ethernet

Strömförsörjning: 90 W usb pd (via usb c)

Övrigt: Wake on lan med mera

Storlek: 7 x 7 x 2,5 cm

Vikt: 80 gram

Systemkrav för full funktionalitet: Usb 3 typ c med displayport alt mode och usb power delivery. Windows 10 eller nyare, Mac OS, Chromebook, Linux.

Garanti : 3 år

Pris: Från 1 104 kronor hos Prisjakt