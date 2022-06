Testad produkt: Deltaco USBC-1266

Pris: Från 599 kronor hos Prisjakt

Deltaco är en stor distributör av diverse it-produkter, men de är också en leverantör av sådant som kablar och adaptrar under sitt eget varumärke. Däribland dockningsstationer som denna. Den har det anonyma namnet USBC-1266, och är en kompakt sådan med ett pressat pris, men som ändå inte saknar någon viktig funktion.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Här får du en god minimi-uppsättning av allt som behövs, inklusive nätverk och kortläsare. Du får dock kompromissa bort bra kvalitet på 4k-skärm, och en aning i ethernet-hastighet. Men det är saker många användare ändå inte har behov av. Då kan du spara en slant. Positivt Enkel och kompakt design

Rätt grunduppsättning funktioner

Bra pris

Fem års garanti Negativt Begränsad effekt på laddning

30 Hz på 4k

Blir relativt varm

Något omständlig sd-kortläsare

Till det yttre är den, som så många andra liknande dockningsstationer, en smal och avlång dosa klädd i aluminium med kortsidor och en långsida i plast. Det är här anslutningarna sitter, en gigabit ethernet-port i ena änden, usb-c-sladden som ansluter till datorn i den andra, och sedan en rad med portar för extern anslutning på långsidan.

Du får en hdmi-port för extern skärm, två usb 3-portar av typ a med 5 gigabits maxhastighet, samt en sd-kortläsare. Sedan har den en separat typ c-port som kan kopplas en strömkälla till så att du kan ladda din dators batteri. Här ser vi en orsak till det lägre priset, den klarar bara upp till 60 Watts effekt, där många andra ligger på 100 Watt. så har du en mer kraftfull laddare till datorn så får du inte ut hela effekten ut den.

Det går bra att plugga in en kraftfullare laddare, men den tar helt enkelt inte ut hela effekten ur strömadaptern, Ett par bärbara datorer vi pluggar in klagar på det, men de går bra att använda ändå, enda skillnaden är att det inte går lika snabbt att ladda batteriet.

Inte snabbast och bäst, men bra och billig.

Snäppet enklare hdmi

Hdmi-porten är den enda bildutgång du får, det är ingen extra i usb c-porten. Den klarar av att visa 4k-upplösning, men bara i 30 Hz, så det är inte särskilt behagligt att använda för annat än möjligen filmvisning. Därför föredrar vi en 1080p eller 1440p-skärm, då klarar vi att köra dem i behagligare 60 Hz.

Det är en god grunduppsättning funktioner, och alla verkar fungera problemfritt när vi ansluter. Med skärm, usb-lagring, datormus och nätverkskabel i får vi ingång allt på fem sekunder, och de olika portarna ser ut att hålla vad de lovar.

I alla fall nästan, nätverksporten går lite långsammare än dess utlovade gigabit. Andra dockor med gigabit-ethernet vi har testat loggar nära 900 Mbit/s i genomströmningshastighet, här får vi ungefär 700. Det är fortfarande snabbt nog för det mesta du vill kunna göra, de flesta har ju inte ens så snabbt bredband.

En väl godkänd grunduppsättning portar, men en eller ett par extra hade inte varit fel.

Kräver lite handpåläggning

Sd-kortläsaren har en tendens att vid enstaka tillfällen inte känna igen att det sitter media i den när vi ansluter till dockan, så den kommer då inte upp som en volym. Då får vi dra ur och sätta i den igen för att den ska reagera. Det är svårt att säga om detta är ett generellt fel, eller någonting med just vår enhet. I vilket fall som helst är det en detalj som vi kan ha överseende med.

Dosan kan också bli relativt varm, speciellt under intensiv nätverkstrafik och under laddning av datorns batteri. Den är inte oroväckande het, men kan vara lite obekväm att snabbt rycka loss och ta med i en byxficka.

Deltaco får extra plus i kanten för att de lämnar hela fem års garanti på USBC-1266. Det här är något som kan variera stort mellan olika varumärken, med garantier på mellan ett och tio år, och Deltaco hör till de bästa. De flesta lämnar ett till två års garanti.

Specifikationer

Produktnamn: Deltaco USBC-1266

Testad: Maj 2022

Kontakt: Deltaco

Datoranslutning: Usb 3 typ c gen 1

Videoutgång: Hdmi

Usb-portar: Usb 3 typ c gen 1, 2st usb 3 gen 1 typ a

Nätverk: Gigabit ethernet

Strömförsörjning: 60 W usb pd (via usb c)

Övrigt: Nej

Storlek: 11,6 x 4,5 x 1,5 cm

Vikt: 85 gram

Systemkrav för full funktionalitet: Usb 3 typ c med videoutgång och usb power delivery

Garanti : 5 år

Pris: Från 599 kronor hos Prisjakt