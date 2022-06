Testad produkt: Satechi USB-C Multiport V2

Pris: 963 kronor hos Proshop

De flesta små dockningsdosor för usb c är mycket lika varandra i designen, men av de små och kompakta tycker vi nog att Satchi gör de snyggaste. Multiport V2 som denna modell heter har en elegant kilformad aluminiumprofil som både har ett tilltalade utseende och som är praktisk.

Betyg 4 av 5 Omdöme Satechi gör det mesta rätt med en genomtänkt designad och dessutom snygg liten dockningsdosa. Du får fler portar än väntat och bra skärmkoppling. Enstaka detaljer, svagare laddningsport och kort garanti håller den från toppbetyg. Positivt Snygg design och praktiskt format

Rätt portar till rätt pris

Problemfri anslutning Negativt Begränsad effekt på laddning

Blir något varm

Kort garanti

Du kan lätt få ner den i en datorväska tillsammans med din laptop, eller trycka ner den i en ficka om du vill ha den med dig. Till och med usb-kontakten som du ansluter till datorn har fått lite design-kärlek. Det uppskattas.

Med ett pris på runt tusenlappen i många butiker och ner till strax under nio hundra i en del, är den relativt billig för de funktioner du får. Usb-uppkopplingen är inte extra snabb utan det är usb 3 gen 1 med 5 gigabits hastighet från datorn, och därmed samma maxhastighet på dess tre usb portar, alla av stor typ a. Dosan har också en typ c-port, men den har varken data eller video utan är bara till för att ansluta strömadapter så att du kan ladda en bärbar dator.

Sista kontakten på samma långsida är dosans enda skärmutgång, men det är en bra sådan, hdmi som har stöd för 4k-bild i upp 60 Hz. Just när vi ansluter till en 4k-skärm tar det några extra sekunder för enheten att identifieras korrekt, men slutresultatet är helt korrekt och inga manuella inställningar behövs.

Rätt funktioner, nästan felfritt

På den smalare motsatta sidan sitter sedan en sd-kortläsare och en för mikro sd. Mikro sd-läsaren är den enda egentliga designmissen vi kan se, den är bökig och kräver precision med fingernaglar för att både sätta i och ta ut kort. Är den viktig för dig och du ofta ska trycka in sådana kort från till exempel mobilen eller kameror så kan det vara en orsak att spana in alternativ.

Många portar för en såpass kompakt dosa.

Du får här är en god knippe funktioner till ett bra pris, och så länge du inte tänkt ansluta dubbla skärmar kommer du långt med dem. Ansluten och med diverse tillbehör inkopplade blir dosan relativt varm. Men aldrig så pass att den är obehaglig att hantera.

Vi har inga övriga klagomål på funktionaliteten. Under vårt test ansluter den snabbt och problemfritt till alla tillbehör vi pluggar in och det är ingen påtaglig lagg eller prestandasänkning att till exempel kopiera filer från en usb-disk till ett sd-kort. Att ansluta med en full uppsättning funktioner, från lagring och mus till skärm och nätverk, går snabbt och vi upptäcker inga anslutningsmissar.

Svagare ström, men bra nog för det mesta

Att vi bara får som mest 60 Watts effekt på strömmatningen är dock lite lågt, så den passar kanske inte för riktigt kraftfulla datorer. Det är egentligen det enda vi har att klaga på här. En extra bildutgång, eller en displayport istället för hdmi så att man kan kedjekoppla skärmar, hade också varit pricken över i. Men matchar uppsättningen portar dina behov är det hör en utmärkt liten enhet.

Satechi USB-C Multiport V2 är liten i måtten men innehåller mycket.

En sak till hamnar på minuskontot, det faktum att Satechi inte lämnar mer än ett års garanti. Det är flera konkurrerande leverantörer som erbjuder mycket mer. Därför blir det inte full pott i betyg, men fortfarande bra.

Specifikationer

Produktnamn: Satechi USB-C Multiport V2

Testad: Maj 2022

Tillverkare: Satechi

Datoranslutning: Usb 3 typ c gen 1

Videoutgång: Hdmi

Usb-portar: 3 st usb 3 gen 1 typ a,

Nätverk: Gigabit ethernet

Strömförsörjning: 60 W usb pd (via separat typ c)

Övrigt: Kortläsare

Storlek: 10,5 x 5,1 x 1,6 cm

Vikt: 72 gram

Systemkrav för full funktionalitet: Usb 3 typ c med videoutgång och usb power delivery

Garanti : 1 år

