En lätt bärbar dator är huvud-pc för många användare nu för tiden, och i många fall är det helt rätt. Vi lever mobila liv där vi vill ha med oss teknik när vi reser, ha samma dator på jobbet som hemma, köra ett videomöte på fiket, strömma en film på tåget eller slösurfa i trädgården. En bra liten laptop är dessutom numera kraftfull nog att göra nästan allt, utom möjligen spela tunga spel, och med sådant som molnströmmad gaming kan även det vara en distinktion som är på väg bort.

Testade dockningsstationer

Usb-c räcker, men thunderbolt är bäst

Tre funktioner i en port

Skärmen kan avgöra

Laddeffekt kan variera

Så gjorde vi urvalet och testet

Men den bärbara har också sina nackdelar. Kompakt tangentbord och musplatta ger tveksam kontroll, problem med wifi kan vara frustrerande i vissa lokaler. En liten bärbar dator som du sitter och hukar dig över med gamnacke är allt annat än god ergonomi, och inget slår kvaliteten i en stor och högupplöst skrivbordsskärm.Allt detta löses med tillbehör du pluggar in i datorn, från extern skärm och mus till annat du kan tänkas behöva, till exempel ethernet-sladd, usb-skrivare, externt ljudkort och högtalare. Allra smartast är att göra det med en dockningsstation, som på fem röda förvandlar din laptop till en fullfjädrad skrivbordsdator.Det här var länge något som bara företagsdatorer med egendesignade dockningsportar kunde erbjuda. Men numera är det något de flesta nya bärbara klarar av via en usb-c-port.Det enklaste är om din dator har en thunderbolt 3- eller 4-port. Då är du hemma, och har allt du behöver för att plugga in och köra. Plus en hel del extra. Men alla har inte det, lite billigare bärbara pc, de flesta Chromebook-modeller och datorer som kör AMD-processor har inte något thunderbolt-stöd.För AMD:s del handlar det om att thunderbolt ägs av direkta konkurrenten Intel. Senaste generationen AMD-processorer, nyligen släppta Ryzen 6000-serien har dock usb 4-stöd, som också inkluderar allt du behöver för dockning. När det blir vanligare kommer förhoppningsvis den nuvarande förvirringen att bli ett minne blott.Har du inte thunderbolt i datorn idag (eller usb 4, men det har väldigt få) kan du behöva titta noga i specifikationerna för att se till att du har en lämplig port att plugga in dockan i.För att det ska fungera behöver din dator en sak, en usb typ c-port som har tre funktioner. För det första givetvis usb 3-data, så att den kan driva usb-hubb i dosan och ge dig anslutningar för sådant som datormus, tangentbord, extern lagring och skrivare. Även nätverksuttag, minneskortläsare och sådant som ljudutgångar på en docka använder usb-data för att kommunicera med datorn.Hur snabb din usb 3-anslutning är kan variera. Enklaste är usb 3.2 gen 1 som ger 5 Gbit/s i hastighet. Det kallas ibland för usb 3.0 eller bara usb 3. Kärt barn har många namn och organisationen som officiellt benämner usb-standarder har gjort det väldigt krångligt för sig.För att förenkla det hela kan man säga så här: Usb 3 är usb 3, oavsett om den står omnämnd som 3, 3.1 eller 3.2. Sedan finns det olika hastigheter på den. Gen 1, även kallat Superspeed, är 5 Gbit/s. Gen 2, även kallad Superspeed +, är 10 Gbit/s (och kallas ibland bara Superspeed 10 Gbps). Dockorna vi testat här är alla Gen 1 eller Gen 2, och det är de absolut vanligaste portarna på datorer.Sen finns även Gen 1x2, som är gen 1-hastighet fast i dubbla kanaler som gör den ungefär lika snabb som Gen 2. Och slutligen Gen 2x2, som fördubblar gen 2-hastigheten till 20 Gbit/s. Dessa är än så länge ganska ovanliga i datorer, men det är värt att nämna då det finns en chans att du stöter på dem. Alla är bakåtkompatibla, så du får åtminstone de grundläggande 5 Gbit/s hur du än ansluter.För det andra behöver porten stöd för bildutgång. Detta kan en typ c-port ha tack vare, en teknik som möjliggör displayport-signal via samma kontakt. Med displayport-bildsignal kan du sedan koppla in en eller ibland flera skärmar till dockningsstationen. Det är inte säkert att det är angivet som dp alt mode på din dator. Det kan istället helt enkelt stå att din usb-c-port har displayport-stöd. Det är i detta fall samma sak.Det behöver inte vara displayport-skärmar, utan signalen är lätt att konvertera. Dockor har ofta hdmi-utgång, och ibland till och med analog vga-port. Dp alt mode i sig klarar mycket, du kan skicka upp till 8k-bild, hdr och flerkanaligt ljud, men allt för mycket av det goda gör att du inte kan göra det samtidigt som du skickar snabb usb-data.Sedan är det upp till vardera dockningsstation vad de vill leverera. 8k är ovanligt då det tar upp nästan all bandbredd i en vanlig usb 3-uppkoppling. Även 5k-skärm är för mycket utan resurskrävande bildkompression, men en 4k-skärm går bra. Och om du har rätt klass på dockan, till och med två.Olika dockningsstationer kan prioritera olika, driver den få skärmar med hög hastighet eller många med lägre? Om det är det senare kanske du till exempel får klara dig utan 60 Hz bildfrekvens på en 4k-skärm. Och du får i princip vad du betalar för, dyra dockor med stöd för högre displayport-standard klarar mer. I detta test av dockningsstationer med pris runt tusenlappen är just en huvudfråga om du kan köra en 4k-skärm i 60 Hz eller bara 30 Hz. Minst en skärm i lägre upplösning än så klarar samtliga att driva i 60 Hz. Har du inte en 4k-skärm eller tv att koppla in är det med andra ord ett mindre bekymmer.Slutligen behöver usb-c-porten ha strömmatning in. Det vill säga möjlighet att driva datorn och ladda dess batteri via den. Många nya bärbara datorer har bara just laddning via en typ c-port. Då kan du helt enkelt plugga in din laddare i dockan, och plugga in dockan i datorn. Det kan också vara en tanke att investera i en extra laddare, en som du kan ta med dig och en som sitter permanent i dockan på skrivbordet. Hela poängen är ju att bara kunna sätta sig, plugga in en sladd och köra.Här skiljer det också mellan olika usb-portar och olika dockor. En del följer en profil för standarden usb-c pd (kort för Power Delivery) som kan leverera 60 Watts effekt, medan andra går upp till 100 Watt. Eller nära, det tar också lite effekt att driva själva dockan.Du behöver inte oroa dig alltför mycket om det, det innebär bara att det går långsammare eller snabbare att ladda batteriet. Om du har en större laptop med kraftfull processor och grafikkort så kanske du ska undvika de dockor som stannar på 60 Watt. Men de brukar å andra sidan ändå inte laddas via usb-c.Du kan läsa mer om usb-c-förvirringen här och här . Det är sannerligen inte lätt att hålla koll på.En del av dockorna i testet anger att de förutom minimikravet (usb 3, dp alt mode och usb-c pd) också kräver vissa operativsystem. Det gäller inte för dosan generellt. Vissa saker som usb, skärmutgång och laddning är plattformsoberoende. Men enskilda funktioner, till exempel en ljudutgång eller ett visst skärmläge, kan eventuellt bara fungera på de angivna plattformarna. Det kan också vara så att tillverkaren inte testat och därmed inte vill garantera att de fungerar på andra system än de angivna.Vi sökte upp lämpliga dockningsdosor i svensk handel som passade våra kriterier på Prisjakt.nu, och kontaktade tillverkare och distributörer för att få ihop ett urval av tillgängliga dockningsstationer. Utbudet är enormt och det är omöjligt att testa alla, men vi valde ut ett axplock av de mest populära alternativen som finns att få tag på i många stora svenska butiker.Dockorna testades under vardaglig användning med i- och urkoppling vid kontorsjobb på ett skrivbord. Testdatorer var två bärbara Windows-datorer, en med Windows 11 och thunderbolt 4-port och en med Windows 10 och usb-c multiport. Vi anslöt 4k-skärm via hdmi, datormus på usb 2.0, extern ssd och ett litet usb-minne på usb 3, gigabit ethernet, samt laddare ansluten via dockningsstation. Eller ett urval av tillbehören ovan om inte alla får plats.

Alogic USB-C Dock UNI V2: Slimmad dockningsdosa – med problem

Det här är en extra slimmad usb-c-docka som låter dig ansluta stor skärm och extra tillbehör till din laptop. Den ger dig få men bra portar, men har också påtagliga nackdelar.

Betyg 2 av 5 Omdöme UNI V2 ger dig stabil anslutning och vi kan inte klaga på prestandan. Det är också en extra slimmad och kompakt enhet, vilket tilltalar. Men det är inte nog för att ursäkta dess brister. Det är snålt med usb-portar och du får ingen fast nätverksport. Framförallt är den obehagligt varm i drift, vass och kantig att hålla i, och har irriterande ljud för sig. Undvik! Det finns många mycket bättre alternativ. Positivt Snygg och slimmad

Ansluter snabbt och lätt Negativt Ger ifrån sig störande ljud

Vassa obekväma kanter

Få usb-portar

Inget ethernet

Acer 12 Port Mini Dock: Minidockning som maxar portarna

Med Acers funktionsrika dockningsdosa är det lätt att expandera en laptop till att bli en fullfjädrad arbetsstation på skrivbordet.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Här får du fler portar än i de flesta andra dockningsstationer i samma prisklass. Och det i en kompakt, välbyggd och mestadels problemfri enhet. Du får inte topphastigheter, men tillräckligt bra om du inte har specifika krav. En hörlursport som är långsam att synka upp sig, och det faktum att anslutna sladdar spretar åt alla håll är enda påtagliga nackdelen. Positivt Många portar för pengarna

Välbyggd och kompakt

Ansluter snabbt Negativt Inte så snyggt med mycket inpluggat

Ljud tar tid att synka upp

Asus Dual 4k USB-C Dock: Dockning med hög hastighet och skärmkvalitet

Extra bra videoutgångar och snabb usb utlovas i denna kompakta dockningsenhet för usb c från Asus.

Betyg 4 av 5 Omdöme Asus erbjuder ingen stor mängd extra portar, men de du får håller hög klass. Hade dosan varit lite större så att det fått plats för ytterligare en usb, dubbla skärmutgångar och separat strömmatning samtidigt hade det blivit toppbetyg. Nu är det fortfarande bra, men lite begränsande. Positivt Kompakt, diskret design

Snabba usb-portar

Upp till två 4k/60 Hz-skärmar Negativt Fler separata anslutningar, tack

Kort garanti

Belkin Connect USB-C 11-in-1: Bred och funktionsfylld laptopdocka

Många laptopdockor är gjorda för att även lätt kunna ta dem med datorn. Inte denna från Belkin. Den är både stor och funktionsrik, till ett lockande pris.

Betyg 4 av 5 Omdöme Vet du att du bara ska ha dockan på ett och samma skrivbord och har rätt dator för den, som kan utnyttja designen på bästa sätt, så är det här en riktig höjdare till dockningsdosa. I alla fall för dig som inte kör 4k-skärm. Snygg, rymlig, lättanvänd och mångsidig, till ett överkomligt pris. Positivt Extra många anslutningar.

Fungerar som laptopstöd.

Lätt att komma åt alla portar.

Stabilt och problemfritt. Negativt Otymplig för mobilt bruk.

Tar upp plats.

Stödjer ej 4k 60Hz.

Brydge Stone Lite: Stilig usb-dockning bara för skärmar

Med denna eleganta dockningsenhet får du upp till två högupplösta extra skärmar. Och nästan ingenting annat.

Betyg 3 av 5 Omdöme Det är ett klart missat öppet mål från Brydge att inte göra snygga Stone Lite bara aningen bredare och ge den ett par usb 3-portar också. Då hade den varit en riktig höjdare. Nu fungerar den knappast som universal dockningslösning, utan du kommer behöva komplettera med annan usb-hubb. Positivt Elegant och diskret design

Dubbla hdmi 2.0-portar

Ansluter problemfritt Negativt På tok för snålt med usb-portar

Inga extra funktioner

Fungerar halvdant som laptopstöd

Kort garanti

Deltaco USBC-1266: Prispressad dockningsstation som håller måttet

Du behöver inte betala onödigt mycket för en fullgod usb-dockningsdosa. Deltacos lilla enhet har alla portar som behövs för de flesta användares behov.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Här får du en god minimi-uppsättning av allt som behövs, inklusive nätverk och kortläsare. Du får dock kompromissa bort bra kvalitet på 4k-skärm, och en aning i ethernet-hastighet. Men det är saker många användare ändå inte har behov av. Då kan du spara en slant. Positivt Enkel och kompakt design

Rätt grunduppsättning funktioner

Bra pris

Fem års garanti Negativt Begränsad effekt på laddning

30 Hz på 4k

Blir relativt varm

Något omständlig sd-kortläsare

Satechi USB-C Multiport V2: Snygg och smart usb-dockning för mindre bärbara

Allt du behöver för att snabbt konvertera din ultralätta laptop till en komplett skrivbordsdator.

Betyg 4 av 5 Omdöme Satechi gör det mesta rätt med en genomtänkt designad och dessutom snygg liten dockningsdosa. Du får fler portar än väntat och bra skärmkoppling. Enstaka detaljer, svagare laddningsport och kort garanti håller den från toppbetyg. Positivt Snygg design och praktiskt format

Rätt portar till rätt pris

Problemfri anslutning Negativt Begränsad effekt på laddning

Blir något varm

Kort garanti

: Maj 2022: Usb 3 typ c gen 1: Hdmi: 2 st usb 3 gen 1 typ a, usb 3 typ c gen 1...: Maj 2022: Usb 3 typ c gen 1: 2 st hdmi, displayport: 2 st usb 3 gen 1 typ a, 2st usb 2.0...: Maj 2022: Usb 3 typ c gen 2: Hdmi, displayport via usb c: 2 st usb 3 gen 2 typ c, usb 3 gen 2 typ a: Gigabit ethernet...: Maj 2022: Usb 3 typ c gen 1: Hdmi, displayport, vga: 2 st usb 3 gen 1 typ a, usb 3 gen 1 typ c, usb 2.0...: Maj 2022: Usb 3 typ c gen 1: 2 st hdmi: Usb 2.0: Nej...: Maj 2022: Usb 3 typ c gen 1: Hdmir: Usb 3 typ c gen 1, 2st usb 3 gen 1 typ a...: Maj 2022: Usb 3 typ c gen 1: 10,5 x 5,1 x 1,6 cm

