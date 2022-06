Testad produkt: Gigabyte Radeon RX 6400 Eagle 4G

I maj släppte AMD i all tysthet en ny grafikkrets, Radeon RX 6400. Bägge gpu-rivalerna började den här generationen med att släppa galet dyra tungviktare, och har allt eftersom månadernas gått följt upp det med enklare och billigare kort, men baserade på samma arkitektur. Det här är således det billigaste moderna AMD-grafikkortet just nu.

Billigt är inte billigt när det gäller grafikkort. RX 5400, som är tänkt för ett budgetbygge eller en enkel uppgradering, kan bli ett dumsnålt val. Vet du att det räcker för dig är Gigabytes Eagle-kort både ett bra och dåligt köp. Välbyggt, lätthanterat och utmärkt tyst. Men ett av de dyraste korten med den här gpu:n.

Kompakt format och lättinstallerat

Diskret kylning Negativt Ingen manuell fläktkontroll

Fyra gigabyte videominne begränsar

Men även billigt är dyrt nu för tiden, även om priserna sakta börjar justeras nedåt efter senaste årens rusning. Kortet vi fått in heter Radeon RX 6400 Eagle och kommer från Gigabyte. Det kostar i skrivande stund cirka 2 800 kronor i butik.

Gigabyte har två kort med RX 6400-grafikprocessor, detta mer normal-designade kort med namnet Eagle och ett lågprofilkort för kompakta datorer. Det är det fler konkurrenter som också har, och tillsammans med RX 6400:s låga strömförbrukning och faktumet att det inte behöver en extra strömkabel ansluten kan kortet bli intressant som uppgradering för kompakta skrivbordsdatorer.

Men vi testar Eagle-kortet, som är på full höjd med två fläktar och en stor kylfläns, som tar upp två pci-korts bredd. Det är fortfarande ett kompakt kort som går in i de flesta datorer, men byggt för vanlig miditower-låda. I en sådan behöver du absolut inte oroa sig för att den ska få plats. Kortet har inga extrafunktioner som rgb-belysning eller manuell fläktkontroll.

Automatiskt tyst

Vi känner dock inget behov av det. Kylningen är dynamisk och drar igång själv när grafikprocessorn blir varm, vilket den sällan blir vid vanligt skrivbordsarbete. Men det kan ske, och då är Gigabytes Windforce-fläktar välbyggda och relativt dämpade. En krävande spelsession aktiverar bägge fläktarna och drar upp varvtalet, men inte heller då skulle vi kalla brusnivån för störande. I vår testdator, med ett par chassifläktar och en vattenkyld processor väsnas allt annat betydligt mer.

Dubbla fläktarna kyler behagligt tyst

Enligt information på Gigiabytes webbsida ska vissa saker gå att kontrollera eller övervaka med deras program Aorus Engine. Men det finns inte att ladda ned från supportsidorna. Där finns bara installationsprogram för drivrutiner, vilket vi behöver köra för att datorn ska identifiera kortet korrekt. En vanlig automatisk identifiering och uppdatering i Windows fungerar inte, vilket händer till och från med nyare Radeon-kort.

Kortet har en hdmi 2.1- och en displayport 1.4-utgång. I teorin kan du alltså mata en eller två 4k-skärmar med hög bildfrekvens och hdr. Eller till och med en 8k-skärm. Men då pratar vi inte om spelgrafik. Gränssnittet finns, men inte prestandan.

För den mest prispressade datorn

Med detta kort kan du skruva ihop en helt ny pc i standardformat till ett överkomligt pris. En Ryzen 5-processor, åtta gigabyte ddr4-ram, en mindre ssd och detta grafikkort kostar runt 6 000 kronor, om du letar efter de billigaste kompatibla alternativen. Har du en äldre dator att sno delar av, till exempel låda, minnen, ström och hårddisk kan du komma undan ännu billigare.

Det blir inget prestandamonster direkt, men med en sexkärnig processor och ddr4-minnen kommer du långt. Stoppar du in ett grafikkort som detta får du en maskin som både är pigg som surf- och kontorsdator, har prestanda nog att leverera till program som Adobe Photoshop via grafikkortet, och är fullt dugligt för spel på en full hd-skärm eller 1080p som det också kallas.

Bara två skärmutgångar.

Prestandan här kan jämföras med ett gammalt Nvidia Geforce GTX 1650, en tidigare favorit i budgetbyggen. De kostar också ungefär lika mycket, med liten fördel för Radeon-kortet. Men då föredrar vi det nyare Radeon RX 6400. Byggt på TSMC:s sex nanometers halvledarprocess är den strömsnålare och svalare i drift.

AMD:s nyare RDNA2-arkitektur har en del trick för att optimera prestanda som inte äldre Geforce GTX-kort klarar av. Den har till och med strålspåningsstöd. Men ignorera det, den har inte alls strålspårnings-prestanda.

Siktar på 60, når fram ibland

En annan jämförelse är med en standardmodell av en konsol ur förra generationen, där spel i regel optimeras för 30 eller 60 fps på just en full hd-tv. Skillnaden är att utvecklarna har lättare att optimera sina spel för just konsolerna, då det är mycket specifik hårdvara. En pc behöver vara snabbare för att nå samma nivå.

Vi testar att köra en handfull nya och halv-nya spel i datorer anslutna till en 1080p-skärm. Dels i just en dator som den vi beskriver ovan, dels i en betydligt mer kraftfull pc med Intel Core i9-processor och 32 gigabyte ramminne av snabbare typ. Vi får liknande grafikprestanda i bägge maskinerna, bara några procent bättre i Intel-datorn, vilket gör att vi kan konstatera att den billigare Ryzen-datorn inte blir en avgörande flaskhals för spelprestanda. Prestandapoäng från mätprogram har vi redovisat från den snabbare datorn. Det är den vi använt för alla våra andra grafikkortstester på senare tid, så siffrorna blir jämförbara.

Spel som Shadow Of The Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, Death Strandigt och Watch Dogs Legion kan nå 60 fps med medium-inställningar. Men du kan behöva kompromissa ytterligare med enskilda parametrar. Du bör också vara noga med att välja bort allt vad strålspårning heter. Enklast är att köra spel i Directx 11-läge om du kan.

Gigabyte Radeon RX 6400 Eagle 4G har en enkel konstruktion med ett öppet kretskort på baksidan. Ingen skyddande och värmeavledande plåt.

Att köra de flesta spel på bästa kvalitetsinställningar är igen bra idé, även utan strålspårning. Antingen sjunker bildfrekvens och stabilitet markant eller så går det inte, då funktioner kräver mer än kortets fyra gigabyte grafikminne. Andra titlar flyter på bättre. Vi kör till exempel Borderlands 3, Hitman 3, Doom Eternal och PUBG med bra resultat.

Tydligt prestandatak

I vissa fall får du nöja dig med att nå 30 fps, som en grundmodell i förra konsolgenerationen. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 och Elden Ring är exempel på sådana mer utmanande spel. Men kortet kan leverera godkänt resultat med skärmsynkning och försiktiga kvalitetsinställningar. Ibland med så många kompromisser att vi sneglar längtande efter ett grafikkort en eller två tusenlappar upp i pris.

Högre upplösning än 1080p och grafikkortet går direkt på knäna med ohållbart låg bildfrekvens. Men med rätt inställningar kan många spel hålla godkänd kvalitet på just en 1080p-skärm. Om du inte är kräsen och vill ha Ultra-kvalitet i alla grafikinställningar eller stenhårt kräver stabila 60 fps.

Är det här ett kort som är värt att satsa på till ditt budgetbygge eller är det dumsnålt? RX 5400 har sin plats i grafikkortsfloran, särskilt med sin svala drift och tillgång till RDNA2-funktioner som FidelityFX CAS. Ska du bara spela enklare spel på en 1080p-skärm och inte har höga kvalitetsambitioner kan det vara ett bra val. Men den snåla mängden grafikminne är det som verkar ställa till det för Radeon RX 6400.

Specifikationer

Produktnamn: Gigabyte Radeon RX 6400 Eagle 4G

Testat: Juni 2022

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: Gigabyte

Grafikprocessor: AMD Radeon RX 6400, upp till 2 321 MHz boost

Gränssnitt: Pcie 4.0

Anslutningar: Displayport 1.4, hdmi 2.1

Minne: 4 GB gddr6

Längd: 192 mm

Rek. pris: Ej angivet

Pris: Kostar ca 2 878 kronor hos ComputerSalg

Prestanda (dator med i9-9900K/16 GB ram)

Geekbench 5 (CUDA): 36 737 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 4 117 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 10 318 poäng

3dmark Port Royal (RTX strålspårning): 248 poäng

VR Mark: 6 106 poäng