Testad produkt: Asus Zenwifi Pro ET12

Pris: Kostar 9 990 kronor hos Inet

Första intrycket av Asus Zenwifi Pro ET12 är onekligen dess utseende. Som toppen på två moderna skyskrapor, med en spektakulär inglasad takterass. Asus hade lätt kunnat göra detta till en diskret monolit med dolda antenner, men nu sticker de upp inne i en transparent bur som bjälkar och lyses upp inifrån av en Asus-logga, som fungerar som statusdiod.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme För vissa typer av användare kan Zenwifi Pro ET12 vara den perfekta routern. Du får detaljkontroll över det mesta, prestanda i toppklass, all den senaste tekniken och massor av bonusfunktioner, utan irriterande betalväggar. Om du har rätt kunskaper för att hantera den, bor lagom stort, och har tio tusen att bränna. Då är det här väldigt bra. Positivt Kan bli mycket snabb

Utstickande design

Stor möjlighet att anpassa efter dina behov

Många funktioner Negativt Bitvis förvirrande gränssnitt

Aningen kort räckvidd per nod

Dyr Stort test: De bästa mesh-routrarna just nu – alla med wifi 6

På sidan löper en avfasad silverrand med ytterligare en lysande logga, samt galler för avkylning. Vad det mest påminner om är påkostade hifi-anläggningar från slutet på 1990-talet. Det hade utan tvekan kunnat stå Sony eller Onkyo, på den. Och första tanken hade varit ”vilken snygg liten högtalare”.

Zenwifi Pro ET12 är det andra mesh-paketet med wifi 6e som vi testar efter Netgear Orbi RBKE963. De skiljer sig åt på flera viktiga punkter. Det här är fortfarande ett högpresterande och dyrt system, två enheter för 9 990 kronor är inte extremt långt från Netgears tre-pack för 18 490 kronor. Men ja, det är billigare per nod och framför allt är det just ett två-pack, vilket Netgear inte har som alternativ.

Den andra stora skillnaden är att detta är ett trippelbandsystem. Du får ett 2,4 GHz-band, ett 5 GHz-band och ett band på nya 6 GHz-frekvensen. Netgear har sedan ett extra 5 GHz-band, som inte finns här, enkom till för kommunikationen mellan noderna, så kallad backhaul.

Dela på bandbredden, på valfritt sätt

Totalt är det faktiskt lika mycket bandbredd, för där Netgear har två 5 GHz-band på 2 400 Mbit/s har Asus ett på 4 800 Mbit/s, tack vare 160 MHz kanalbredd istället för 80 MHz. 2,4 GHz- och 6 GHz-banden har samma bandbredd som hos Netgear, 1 200 respektive 4 800 Mbit/s.

Dubbla 2,5-gigabitportar och dubbla 1-gigabitportar med länkaggregering.

I Asus system tilldelas istället bandbredd för backhaul dynamiskt. Över snabbaste 6 GHz om det går, men är signalen för svag växlar den till 5 GHz. Fördelen med det är att du kan få väldigt snabb backhaul, gigabithastighet är inget problem, om enheterna är tätt placerade och har bra signal över 6 GHz.

Nackdelen är att du inte har någon kontroll över hur mycket bandbredd du har kvar på vardera frekvens för anslutna datorer och mobiler. Väljer routern 6 GHz får du kanske bara plats med hälften så många snabbströmmande wifi 6e-datorer. Det bör å andra sidan inte vara ett problem, utom i extrema situationer. Du kan fortfarande få obehindrad snabb uppkoppling med ett antal datorer, och din största flaskhals lär vara din internetuppkoppling.

Vill du ha mer bandbredd till anslutna klienter kan du också konfigurera Zenwifi Pro ET12 för ethernet backhaul. För detta har du 2,5 gigabits fast nätverksport. Faktiskt två, då även wan-porten har 2,5 gigabits hastighet. Den enhet som är satellit kan användas för anslutning till huvudenheten. Då har du 2,5-gigabits ethernet kvar för en dator, som stödjer det. Utöver det har bägge enheterna två vanliga gigabit ethernetportar, som du också kan aktivera länkaggregering på. Det finns många sätt att få snabbt fast nät, om gigabithastighet inte räcker för dig.

Snabbt med täta noder

Men de flesta av oss vill säkert ansluta trådlöst, hela poängen med mesh är ju bättre wifi-täckning. Och då går det undan. Vi får inte lika höga hastigheter som med Netgear Orbi RBKE963, men inte långt ifrån, med det gäller bara när vi är i samma rum som huvudroutern. I gengäld går det snabbare med Asus system när vi ansluter via den andra noden, särskilt om de står så pass nära varandra att backhaul sker över 6 GHz.

Räckvidden per nod är dock inte lika stor, vare sig på 5- eller 6 GHz. Två rum bort får vi påtagliga problem att hålla hastigheten på 6 GHz. Det är inte underkänt, utan ungefär vad vi förväntar oss på 6 GHz, bara aningen i underkant jämfört med de fristående routrar vi testat. Och det är ingen fara för meshen, den växlar snällt till 5 GHz och ger fortfarande bra hastigheter upp till ungefär 20 meter. Bara inte med samma höga prestanda.

Så här kan det se ut nattetid. Du kan dock stänga av dioderna i gränssnittet.

Det gör Zenwifi Pro ET12 till en extra intressant mesh för en viss målgrupp. Om du bor i en stor lägenhet där en vanlig router inte räcker till, och dessutom verkligen vill ha maxfart i flera rum med en handfull nya snabba wifi 6e-kompatibla prylar, då är den idealisk. Om du placerar de två noderna relativt tätt och kommer du att nå gigabithastigheter nästan överallt. Dock kanske bara med en eller max två datorer samtidigt. Men vem har mer än en gigabit ut på Internet?

Möjligen vill du haka på en filserver på en av 2,5-gigabitaportarna och få snabb tillgång till den. Det är också enda sättet att få till en, för routern har inte funktion för detta. Som de flesta meshroutrar saknar Zenwifi Pro ET12 usb-portar. Den funktionsfrossa Asus ofta bjuder på i sina routrar, från ett halvt dussin sätt att använda usb-diskar till stöd för mobilmodem, får du inte här.

Mycket att göra, trots allt

Men väl mycket annat. Du får en detaljerad funktion för gästnätverk som du kan öppna på valfritt frekvensband, flera åt gången, och sätta detaljerade inställningar för. Tidsgräns, mac-filter, olika säkerhetsprotokoll, åtkomst till bara internet eller till lokala nätet samt åtkomst till hela meshen eller bara huvudroutern. Du kan också ansluta routern till Amazon Alexa eller Google Assistent för viss röststyrning, och det finns då en särskild Alexa-koppling, just för att styra gästnätverk.

Du kan aktivera automatisk QoS och prioritera olika typer av användning, eller manuellt prioritera klienter. Du får föräldrakontroll med blockering av både olämpligt innehåll och vissa typer av data, som fildelning samt schemalagd Internetåtkomst. Du kan både sätta upp vpn-tunnel och använda routern som vpn-klient. Här finns också Instant Guard, som gör att du enkelt kan använda din egen router som vpn för anonym och säker surf från mobiler, när du är ute och använder öppna och annars riskabla wifi.

Asus låter dig göra fler och mer detaljerade inställningar via appen än de flesta andra routertillverkare. Men de har förpassat en del saker till webbgränssnittet, av till synes oförklarliga skäl.

Slutligen har du AiProtection, Asus extra säkerhetslager som tillhandahålls i samarbete med Trend Micro. Det innebär aktiv blockering av kända skadliga webbplatser, ddos-skydd, övervakning av nätverkstrafik för detektering av skadlig kod, och blockering av anslutna datorer som infekterats på annat håll

Allt det här ingår i priset och till skillnad från konkurrenter som Netgear och TP-link är allt gratis och på livstid istället för att kräva en löpande prenumeration.

Nästan komplett i appen

Det finns mycket att utforska och du har bra kontroll på routerns alla detaljinställningar. Ovanligt mycket i mobilappen, men allt finns inte där. Även för en del funktioner, till exempel gästnätverk och föräldrakontroll, måste vi in i webbgränssnittet. Det känns som något som borde gå att styra från appen, då är det inte långt ifrån att den har komplett funktionalitet. Antingen skulle den vara mer avskalad för att bli enklare att använda för mer otekniska användare, eller så kan den lika gärna innehålla allt.

Är du tidigt ute med wifi 6e-kompatibla prylar och vill kunna utnyttja dem på bästa sätt är Zenwifi Pro ET12 ett mycket kraftfullt meshpaket, som antingen kan ge dig topprestanda i alla hörn av ett medelstort hem, eller mer sansad, men fortfarande hög lägstanivå i ett större hus. Det kan dock kräva en viss kunskapsnivå om hur wifi, nätverk i allmänhet och mesh i synnerhet fungerar för att optimera det hela perfekt.

Interna antenner som sticker upp utan att sticka ut, i routerns transparenta överdel.

Kan du det har du ett flexibelt och funktionsrikt routersystem av högsta klass. Så länge du är beredd att betala för det. Priset, strax under 10 000 kronor, gör att det kan vara värt att fundera en eller två gånger om du verkligen behöver det här, eller räcker ett vanligt wifi 6-system tills vidare?

Specifikationer

Produktnamn: Zenwifi Pro ET12

Testad: Juni 2022

Tillverkare: Asus

Wifi-typ: Wifi 6E, mu-mimo 4x4

Frekvensband: 2,4 + 5 + 6 GHz

Wifi-kapacitet: 1200 + 4800 + 4800 Mbit/s

Antal noder: 2

Säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3, wps

Anslutningar per enhet: 2,5 gigabit wan, 2,5 gigabit lan, 2st gigabit lan

Hastighet, 3m*: 1 128 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 22 meter (mesh-nod, klient på 5 GHz), 13 meter (mesh-nod, klient på 6 GHz)

Admin-gränssnitt: App, webb

Fjärradministration: Ja, via app

Övriga funktioner: Gästnätverk, vpn-server, föräldrakontroll, QoS, virusskydd, stöd för Google Assistent och Alexa

Storlek per enhet: 11,5 x 11,5 x 24,1 cm

Rek. pris: 9 990 kr

Pris: Kostar 9 990 kronor hos Inet

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med 2x2 wifi 6E

** Längsta avstånd, inklusive två innerväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.