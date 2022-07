Testad produkt: Alogic Clarity 27"

Pris: 11 999 kronor på Lifestylestore

Vi är mest bekanta med Alogic som tillverkare av sådant som laddare, adaptrar, kablar, och dockningsstationer. Att de nu släpper en bildskärm kommer som en total överraskning. Och de gör det med siktet högt ställt. Clarity 27", som den heter, är en 4k-skärm som sägs vara riktad till både företag och hemmakontor, med full rörlighet, tilltalande design, och en rejäl prislapp på 11 999 kronor.

Fullt rörlig med kvalitetsmekanik

Skarp, färgrik och kontrastrik Negativt Oklart om färgegenskaper

Bökigt att göra inställningar

Risk för störande reflexer

Det är mycket pengar för en 27 tums 4k-skärm, de som kostar mer är de allra bästa proffsskärmarna för yrkesfolk som fotografer och designers. Och det ser inte ut att vara dem som Alogic vänder sig. De specificerar inga uppgifter om vilka färgpalettsstandarder som skärmen matchar eller hur korrekt den visar färger.

Här skryter de flesta tillverkare med sådant som rec.2020 eller dci-p3-färomfång, Pantone-validering eller på andra sätt garanterade låga Delta E-värden för färgavvikelser, samt förkalibrering direkt från fabrik för sina bästa skärmar. Något sådant får vi inte här. Vi får veta att det är en ips-panel, ganska förväntat i den här prisklassen, och att den har 10,8 miljarder färger.

Det innebär att den har tio bitars färghantering, men det framgår inte om det är tack vare en äkta tio bitars skärmpanel eller om det är åtta bitar och frc-teknik för att interpolera fram fler färger. Nu gör det inte så stor skillnad om du inte är ett krävande designproffs. Och vore vi det hade vi inte vågat oss på en så här oprövad leverantör, om de inte är tydligare med detaljerna.

Alogic Clarity 27" har fylliga färger. Håller de exakt rätt ton? Nära nog för oss amatörer, men en liten avvikelse mot vår kalibrerade referens-laptop kan vi dock se.

Gott om färg och dynamik

I skärmens inställningsmeny kan vi visserligen växla mellan tre lägen, Standard, srgb och Adobe, där standard (vilket vi antar är panelens naturliga omfång) och Adobe visar på hög färgintensitet och ser nära identiska ut. Men hur bra srgb och Adobe verkligen matchar respektive standard låter vi vara osagt. Det är små avvikelser när vi visar samma testfoton i skärmen och i vår anslutna testdator, en MSI Creator-laptop med högklassig skärm, förkalibrerad till Delta E-värde under 2. Men små avvikelse kan räcka för den som är kräsen.

Istället är det som lyxig kontorsskärm med mediavinkel som Clarity 27" är som allra bäst. Alogic kallar den också för just en ”business grade monitor”. Den är ljusstark, 350 cd/m2 i standardläget, men också certifierad för HDR600, vilket innebär att den ska kunna nå punktljusstyrka upp till 600 cd/m2 när den visar hdr-materiel. Spelar vi hdr-film får vi en bild med övertygande livfullhet.

Och den har både bra kontrast för att vara en ips-skärm, och väl godkänd jämnhet i ljusstyrka över hela skärmytan, det är en aning mörkare precis ute i hörnen, men det är i stort sett alla större skärmar. Det enda vi visuellt kan se, som går att klaga på, är en aning bandning och ojämnhet i toning. Det verkar vara begränsat till gula färger, men det gör att det också blir märkbart i gråskalor.

Skärmen tål att tittas på från alla håll.

Iögonfallande på rätt sätt

Första intrycket när vi packar upp skärmen är annars mycket positivt. Skärmen är föredömligt lättmonterad och chassit, i aluminiumgrå plast, ser riktigt läckert ut, med en stor svart bildyta framifrån och en lika slående baksida, med iögonfallande mönstrat galler upp- och nertill för värmeavledning respektive högtalare.

Det är påtagligt plastig känsla i ytorna när vi ska vända och vrida på den, men för det mesta ska den ju bara stå där, inte petas på, och då ger den ett elegant och lyxigt intryck. All justeringsmekanik, vridning, tilt, höjning och så vidare är av högsta klass, såväl följsam som stabil. Trots att foten är relativt liten och armen som håller uppe skärmen är smal står den stadigt och svajar bara minimalt. Alogic får extra plus i kanten för tydliga fasta pivot-lägen horisontellt och i 90 graders vinkel. I många skärmar får vi kämpa med att få den att hänga rakt, som om vi måttade in en tavla på en vägg.

Det är riktigt snyggt med helblank framsida, men det har också sina nackdelar. Det är lätt att sätta störande fingeravtryck i kanterna på den när vi till exempel justerar höjdeller för att trycka i en anslutning på baksidan. Vill du behålla den så snygg som den förtjänar bör du ha en putstrasa tillhands.

Rätt urval av bildingångar, snålare med usb.

Många bildingångar, få usb-utgångar

Blank yta innebär också reflexer. Skärmen har ingen märkbar reflexdämpning i ytan, så du får räkna med att se din egen spegelbild till och från om skärmbilden är mörk. Det är en smaksak, vissa föredrar det framför en matt skärm, som kan dämpa kontrasten.

Du får gott om bildingångar, som alla sitter på rad på baksidan. Både dubbla hdmi 3.0-portar, en stor displayport och displayport via usb c. Du får också hörlursuttag och en två portars usb 3.0-hubb. Usb c-porten har komplett multifunktion, det vill säga skärmingång, datakommunikation och strömmatning till en laptop, upp till 90 watt. Det gör att du kan ansluta den till en laptop och få komplett dockning.

Därför är det synd att inte Alogic, som ju också gör funktionsrika dockningsstationer, inte ger oss fler usb-portar skärmen. Det och kanske en ethernetport hade gjort den mer komplett. Ett par usb-portar mer tillgängliga på sidan av skärmen hade också varit uppskattat.

Du bör vara noga med var du placerar skärmen, den blanka ytan är mycket känslig för reflexer.

Mycket att ställa in, om du orkar

Med många bildingångar och hög upplösning är det en utmärkt skärm att köra delad skärm eller bild-i-bild-läge i, och den har också stöd för flera sådana upplägg. Inställningar för det och allt annat nås via en klassisk inställningsmeny, som styrs med fyra knappar på rad på undersidan av skärmen. Du kan välja bildprofiler, justera de flesta viktiga parametrar som ljusstyrka, skärpa , gamma och kontrast, och detaljstyra färger per kanal. Då får också möjlighet att aktivera ett gäng strömsparande åtgärder samt blåljusfilter.

Om du inte sliter ditt hår och ger upp.

Navigeringen är frustrerande ointuitiv, vi navigerar konstant fel, och kommer dessutom konstant åt knappen som stänger av skärmen istället för den som bara stegar oss upp en nivå i menyträdet. Att skärmtillverkare envisas med den här typen av irriterande knappbaserade menyer är ett mysterium. Alogic är långt ifrån den enda syndaren.

Slutligen vill vi ge Alogic ett litet plus i kanten för en sak, nämligen ljudet. Även i toppmodeller från många av de stora tillverkarna sitter det som bäst fjuttiga 2-wattshögtalare med papperstunt ljud. Det finns undantag, som Apples Studio Pro, men den är i gengäld galet dyr och väldigt inriktad på just Mac-användare. I Clarity 27" får vi i alla fall 2 x 5 watt och en klart bättre klang i ljudet vi spelar upp än i de flesta andra skärmar.

Är det bra? Nja, det vore en överdrift, det är fortfarande långt ifrån vad en bättre laptop eller ett par datorhögtalare för skrivbordet levererar. Men ska du bara ha tydlig röst för ett videomöte eller ett kort Youtube-klipp gör den jobbet. Vill du ha en ljudupplevelse som matchar bildupplevelsen i en film eller ett spel? Då får skaffa externt ljud.

Specifikationer

Produktnamn: Alogic Clarity 27” 27F34KCPD

Testad: Juni 2022

Tillverkare: Alogic

Storlek: 27 tum

Rörlighet: Höjd, sidled, tilt, pivot

Upplösning: 3 840 x 2 160 bildpunkter

Paneltyp: Ips

Ljusstyrka: 350 cd/m2

Kontrast: 1 000:1 statisk

Hdr: Display HDR600

Färgdjup: 10 bit färghantering

Uppdateringsfrekvens: 60 Hz

Svarstid (GtG): 4 ms

Bildingångar: 2st hdmi 2.0, displayport 1.4, usb c

Övrigt: Hubb 2 st usb 3.0 (usb c eller usb b-ingång), 90w usb pd, högtalare 2x5 W, hörlur

Storlek: 62,4 x 22 x 41,2-56,5 cm

Pris: 11 999 kronor på Lifestylestore