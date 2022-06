Windows 11 har nya snabbmenyer. En allmänt utbredd uppfattning om den nya högerklicksmenyn i Utforskaren är att den inte är särskilt bra. Microsoft har ersatt textetiketter med knappar och standardmenyn är avsevärt förkortad.

För att se alla de gamla alternativen måste menyn utökas med ett klick på Fler alternativ, alltså ett många gånger onödigt dubbelklickande.

Microsoft verkar anse att det nya menyutseendet ska vara det som gäller, eftersom det inte finns något enkelt sätt att byta tillbaka. Det finns dock ett så kallat registerhack som låter dig stänga av den nya snabbmenyn och återställa den gamla.

Vi visar hur du genomför detta lilla knep för att få tillbaka lite Windows 10-känsla i Windows 11. Det fungerar i skrivande stund (april 2022), men det finns ingen garanti för att Microsoft inte kommer att blockera denna möjlighet i framtiden.

Observera att processen innebär att du måste ändra i Windows-registret. Det finns alltid risker med det, särskilt om du inte har vanan inne, så ta det försiktigt. Skulle du ångra dig och vilja ha Windows 11-funktionen åter, använd bara Registereditorn igen och ta bort CLSID-nyckeln du skapade.

1. Starta

Den nya högerklicksmenyn i Utforskaren passar inte alla. Vill du ha tillbaka Windows 10-utseendet, starta Registereditorn genom att klicka på Startknappen, skriva regedit och trycka Enter.

2. Öppna nyckel

Klicka dig fram till nyckeln (mappen) HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID. Högerklicka på nyckeln CLSID, välj Nytt och sedan Nyckel.

3. Ge namn

Ge din nya nyckel det krångliga namnet {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} (observera måsvingeparenteserna). Högerklicka på denna nyckel och skapa ytterligare en med namnet Inprocserver32.

4. Skriv standardvärde

Dubbelklicka på värdet Standard under nyckeln Inprocserver32 och skriv in ”” (två citattecken). Stäng med OK. Kanske ser du nu resultatet med en gång, starta annars om Windows.