Tidigare i våras testade vi TP-link första wifi 6e-router Deco XE75, men då i en version som säljs som enskild, fristående router. Deco är ju dock i första hand ett mesh-system. Nu har vi även tagit in ett trepack, för att se hur bra TP-link är på att leverera mesh med nya standarden.

Betyg 3 av 5 Omdöme Deco XE75 är ett snyggt och i grunden väl fungerande meshpaket för dig som inte har skyhöga prestandakrav. Men ska du locka fram det bästa ur det nya 6 GHz-bandet, får du lirka med systemet, kompromissa med räckvidden, experimentera tålmodigt, och inte ha för höga krav på resultatet. För de flesta användare rekommenderar vi att du avvaktar och skaffar en bra vanlig wifi 6-mesh för samma pris istället. Positivt Kompakt och diskret

Lätt att installera och använda

Wifi 6e till lägre pris Negativt Begränsade inställningsmöjligheter

Svårt att dra nytta av 6 GHz

Virusskydd kostar extra Stort test: De bästa mesh-routrarna just nu – wifi 6 / 6e

Till skillnad från andra wifi 6e-system vi testat från Asus och Netgear är TP-links inte lika kraftfullt och därmed inte heller vansinnigt dyrt. Det här är ett paket för gemene man, som vill hänga med den nya tekniken, men som inte har extrema krav på kapacitet och prestanda. Du får total wifi-kapacitet på cirka 5,5 gigabit per sekund, fördelat på tre frekvenser. Det viktigaste här är 2,4 gigabit på 5 GHz och 2,4 gigabit på 6 GHz.

Du får tre fasta Ethernet-portar per enhet. Vilken som kan bli din wan-port. Till skillnad från de dyra konkurrenterna, med 2,5 och till och med 10 gigabits ethernet, får du här bara vanlig gigabithastighet. Det går inte heller att göra länkaggregering med två portar. Liksom de allra flesta meshroutrar har TP-links inte usb-portar, så filserverfunktioner får du klara dig utan.

Deco XE75-systemet består av tre diskret utformade vita cylindrar med svart lock, som är lätta att placera ut i hemmet. Du kan inte hänga dem på en vägg, men med tanke på dess runda form hade det bara sett märkligt ut. Alla tre enheterna är likadana, och du kan använda valfri som din huvudenhet.

Enkel och avskalad design. De decimeterbreda cylindrarna är lätta att placera ut.

Snabbt och lätt att installera

Plugga in den till ditt bredband och in i väggen, ladda ner TP-links Deco-app och sätt igång. Du behöver logga in på eller skapa ett konto hos TP-link, som möjliggör saker som uppdateringar och fjärråtkomst, men därefter går det snabbt.

De tre enheterna är parkopplade från början, när du är klar med konfigurationen av enhet nummer ett är det bara att plugga in de andra två och vänta i ett par minuter. Det kan dock vara bra att sedan gå in i appen och ange var de står, annars är de bara identifierade med sin mac-adress.

För den som missat det, wifi 6e är i princip samma standard som wifi 6, fast med stöd för ett extra frekvensband, 6 GHz, som kompletterar vanliga 2,4 och 5 GHz. Prylar som har wifi 6e-stöd, hittills en handfull nya laptops och premium-mobiler, kan då surfa ostört på en egen frekvens som dessutom möjliggör högre individuella topphastigheter. En nackdel med 6 GHz-bandet är istället att räckvidden inte är lika lång som 5 GHz.

Gömd eller öppen extra frekvens

Det gör tekniken till en utmaning i ett meshnätverk, där täckning är a och o. Olika tillverkare använder det på olika sätt. Netgear har ett extra fjärde frekvensband på 5 GHz, helt avsatt för så kallad backhaul, trafiken mellan mesh-noderna. Asus väljer att ha tre frekvensband och tilldelar utrymme för backhaul dynamisk mellan 5 och 6 GHz. TP-link väljer en tredje metod. Här är det backhaul på 6 GHz som gäller.

Deco XE75 har tre gigabit Ethernetportar per nod, med autodetektering om de används för wan eller lan.

De andra två frekvenserna aktiveras som backup endast om signalen är svag, men det är uppenbart att det är på den snabbaste frekvensen som trafiken är tänkt att gå. Du har ingen möjlighet, som i Asus router, att kontrollera detta själv.

Faktum är att systemet från början inte låter dig ansluta till 6 GHz alls. Det är helt reserverat för noderna. Det känns som ett märkligt val. Vad är poängen med wifi 6e om du inte kan ansluta dina wifi 6e-datorer? Bara aningen snabbare hastighet mellan noderna, om de står tätt nog? Lyckligtvis kan du ändra på det i inställningarna så att det delas mellan backhaul och klienter, och då blir ett separat 6 GHz-wifi synligt.

Svårt att få koll på täckningen

När vi testade en enskild Deco XE75 kom vi upp i nästan 900 Mbit/s på 6 GHz och cirka 700 Mbit/s på 5 GHz. Så länge en användare är mer eller mindre ensam på nätverket går detta att nå – om vi är anslutna till huvudroutern. Om vi ansluter via en av noderna – eller om någon annan är aktiv i nätverket samtidigt, halveras hastigheten direkt.

Nu är de 300-450 Mbit/s vi får inte fy skam. Så länge noderna står såpass tätt att de får 6 GHz-koppling till varandra kan vi upprätthålla det. I vårt test tappar vi 6 GHz-kontakten till huvudroutern vid ungefär 10 meters avstånd plus en vägg emellan. Det finns inget enkelt sätt att se vilken frekvens en nod använder, den övergår helt enkelt till 5 GHz, med lägre prestanda som följd.

Men då är räckvidden betydligt längre. Ett stabilt nät med hastighet över 200 Mbit/s för flera användare går att få i en normalstor villa. Räkna då inte med att du överallt kan se och använda 6 GHz-nätet, det är bara realistiskt i samma rum eller strax intill där en nod står. Vill du frigöra mer av bandbredden går det utmärkt att använda fast nätverkskabel som backhaul mellan noderna. Det är bästa valet för prestanda, men givetvis inte alltid särskilt praktiskt.

Det mesta i appen är rent, tydligt och lättanvänt. Vad som saknas är bra överblick över noder och dess trafik och status. Det som finns är för informationsfattig och kräver för många klick för att nå.

Bra funktioner, enstaka låsta

Deco XE75 administreras helt från mobilappen som är både snygg och lättanvänd. Det finns ett webbgränssnitt, men det enda det innehåller är statusinformation, möjlighet att spara undan systemloggar, och ett par andra liknande funktioner. I appen hittar vi grundläggande router- och wifi-inställningar, men en hel del detaljerade inställningar kommer du inte åt, utan mycket sköts med automatik.

Funktonsutbudet är det samma som i de flesta Deco-system. En lättanvänd gästnätverksfunktion som låter dig välja frekvensband och lösenord, men inte mycket mer. Du får en enklare men duglig föräldrakontroll, och visst utökad säkerhet i nätverket. För alla funktioner, inklusive det kanske viktigaste – realtids virusskydd, får du betala drygt 600 kronor per år. Är det värt det? Det är upp till dig, men med många iot-prylar i hemmet kan någon form av säkerhet vara värd att fundera på.

I slutänden blir Deco XE75 ett rätt ojämnt mesh-paket. Som fristående router var det mer uppenbart vad en enhet gav oss. Här blir nätverket svårkontrollerat och det är oklart vilken prestanda du får var i huset. Vi undrar också hur stor nytta du har av den extra frekvensen i en router utan snabb internetuppkoppling.

Om du ändå är nyfiken på wifi 6e och behöver mesh är det här det enda alternativet just nu som inte kostar skjortan. TP-link har som alltid levererat ett sympatiskt paket med hög användarvänlighet med få, men bra, funktioner. Men vi skulle nog i dagsläget avvakta och se vad mer som släpps i wifi 6e-väg under året.

Specifkationer

Produktnamn: TP-link Deco XE75 3-pack

Testad: Juni 2022

Tillverkare: TP-link

Trådlösa protokoll: Wifi 6E

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 2 402 + 2 402 Mbit/s

Antal noder: 3

Anslutningar per enhet: 3st gigabit wan/lan

Trådlös säkerhet: Wpa2, wpa3, wps

Filserver/skrivarserver: Nej/nej

Övrigt: Föräldrakontroll, gästnätverk, QoS, virusskydd (begränsat + tillval), hemautomation, stöd för Google Assistent, Alexa, IFTTT

Hastighet, 3m*: 836 Mbit/s (6 GHz), 560 Mbit/s (5 GHz)

Räckvidd per enhet**: 19 meter (6 eller 5 GHz)

Användargränssnitt: App

Fjärradministration: Ja

Storlek per enhet: 10,5 x 10,5 x 16,7 cm

Pris: 6 995 kronor

Aktuellt pris: 5 990 kronor på Kjell & Co

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med 2x2 wifi 6E

** Längsta avstånd, inklusive två innerväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.