AMD:s senaste grafikkortsgeneration RX 6000-serien är snart två år gammal. De första kretsarna och korten kom hösten 2020. Sedan dess har AMD släppt gpu i olika pris- och prestandaklass. Nya 7000-serien förväntas till hösten, men AMD fortsätter att komplettera 6000-serien med ytterligare varianter. Här testar vi nyligen släppta Radeon RX 6750 XT, i ett grafikkort från MSI.

Effektiv och dämpad kylning

Lätt att administrera Negativt Inte i topp för strålspårning

Stort och otympligt

Radeon RX 6750 XT placerar sig pris- och prestandamässigt mitt emellan RX 6700 XT och RX 6800. Priser på grafikkort med den här processorn ligger mellan dryga 7 000 - 8 000 kronor. Vårt testade kort, MSI Radeon RX 6750 XT Gaming X Trio, hör till de dyrare. Du kan hitta det för strax under 8 000 i flera butiker

Gaming X Trio är ett grafikkort i format större. Det har, som namnet antyder, tre stora fläktar som sitter på rad vilket gör kortet mer än tre decimeter långt. Fördelen är effektiv kylning och att fläktarna för det mesta inte behöver gå på högvarv och störa dig.

Nackdelen är, kort och gott, yttermåtten. Kortet kan vara en utmaning att få in i vissa datorlådor. Se till att du har en rymlig sådan. Det är också relativt tjockt. Bakpanelen tar upp två kortplatser, men utöver det sticker fläktdelen ut med ytterligare en kortplats bredd.

En lång och tjock kylfläns med öppen design. Det gör att en del värme sprids in i chassit, så du kan behöva bra luftflöde i din datorlåda. Men det ska du väl ha ändå?

En utmaning att montera

Fläktarna sticker också ut upptill, det kan bli pilligt att skruva fast kortet beroende på hur din datorlåda är konstruerad. Du får också med en stödskena som du kan montera under kortet. Den går att kombinera med andra kort på samma plats. Den är inte heller nödvändig, men om flyttar runt datorn kan den vara en extra trygghet.

Kortet har en diodrand och en rgb-belyst logga utmed ryggen, men inget överdrivet ljusspel. Dessa, liksom fläktarna, kan kontrolleras via MSI Center, ett program som även kontrollerar datorns moderkort, om det också är från MSI. Programmet är märkligt långsamt med långa väntetider, men det är lättanvänt om du har tålamod. Du har inte mycket kontroll över fläktarna, bara ett standardläge och ett tystare, som bägge har automatisk fläktkontroll.

Radeon RX 6750 XT är i princip ett RX 6700 XT, fast med upptrimmad basklockfrekvens och snabbare hastighet på dess 12 gigabyte grafikminne. Det låter lockande på pappret, RX 6700 XT var redan bra för spel på 1440p-skärm, och här borde vi då kunna få ut mer i bildfrekvens.

Tre displayport och en hdmi, den absolut mest vanliga portkombinationen på modera grafikkort.

Mindre lyft än väntat, men ändå snabbt

Men det visar sig att även om basklockfrekvensen är högre, så är den dynamiska boostfrekvensen i stort sett oförändrad. Boosten, det som gör att grafikkort kan pressa sig igenom korta sekvenser i spel, förhindrar dippar i bildfrekvens. Det är mycket varierat från spel till spel om RX 6750 XT ger någon verklig fördel, särskilt inte jämfört med de fakbriksöverklockade RX 6700 XT-korten som det finns många av.

Det är möjligt att minneshastigheten ger fördelar som vi inte ser, men de påverkar inte de benchmarktester vi gör. Här får vi resultat som konstant ligger strax över det något överklockade Asus-kortet med RX 6700 XT, som vi testade förra året, men bara marginellt. Vi får annars precis samma för-och nackdelar.

I spel som Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Assains Creed: Odyssey och Flight Simulator flyter på stabilt på mellan 60 och 80 fps, utan påtagliga dippar på en 1440p-skärm. Till och med prestandamässiga problembarn som Cyberpunk 2077 och Watch Dogs Legion klarar sig bra med snitt stabilt över 60 fps. I stort skulle vi säga att vårt kort drar ungefär jämnt med ett Geforce RTX 3070-kort.

Rgb-kontrollen i MSI Center.

Samma nackdel som tidigare

Så länge du håller dig undan strålspårning, eller använder det mycket sparsamt, vill säga. Det är fortfarande AMD:s akilleshäl. Enstaka spel som har stöd för Fidelity FX bildförbättring kan kompensera med det, men bara till en viss gräns. Vi får invänta nästa generation Radeon-arkitektur och hoppas på förbättringar på den punkten. Å andra sidan kan spel se väldigt bra ut, även med bara lite strålspårning på. Det är inte riktigt den grafikrevolution som Nvidia gärna vill utmåla det som.

Nu är det inte längre dragkamp om grafikkorten. De flesta varianter finns i lager i butik utan att du behöver betala ockerpriser. Det gör att ett ytterligare Radeon-kort, som pris- och prestandamässigt ligger mycket nära flera andra, inte är lika lätt att rekommendera.

Men det är ett stabilt köp i klassen strax under toppmodellerna. MSI:s kort, med dess massiva kylning, har fördelen av att både ge stabil drift under hög last och att aldrig bli högljutt. Hittar du en bra deal är det bara att slå till. Men bara om det är en bra deal.

Specifikationer

Produktnamn: MSI Radeon RX 6750 XT Gaming X Trio

Testat: Juni 2022

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: MSI

Grafikprocessor: AMD Radeon RX 6750 XT, upp till 2 600 MHz boost

Gränssnitt: Pcie 4.0

Anslutningar: 3 st displayport 1.4a, hdmi 2.1

Minne: 12 GB gddr6

Längd: 327 mm

Rek. pris: Ej angivet

Prestanda (i dator med i9-9900K/16 GB ram)

Geekbench 5 (OpenCL): 105 717 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 12 101 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 26 942 poäng

3dmark Port Royal (RTX strålspårning): 6 308 poäng

VR Mark: 9 999 poäng