Testad produkt: Pocketbook Era

Pris: 2 504 kronor hos Amazon

Pocketbook Era har ett perfekt format och vikt för långa lässessioner. Med sina mått 7,8 x 13,43 x 15,5 centimeter och vikt på 228 gram ligger den perfekt i handen. Konstruktionen är gedigen och långt från plastig. Runt läsplattan löper ett kopparband (i plast) som skänker den en smula exklusivitet.

Betyg 2,5 av 5 Omdöme Era är en läsplatta med stort lagringsutrymme, bra skärm och full av funktioner. Dessvärre brister det när det handlar om böcker. Det finns ingen svensk bokaffär kopplad till den. Istället är du hänvisad till bokröran på Google Play. Positivt Bra skärm

Gott om lagringsminne

Bra online-funktioner Negativt Sega menyer

Saknar svensk bokhandel

Skärmen, en svartvit av typen e-ink, är sju tum och har en pixeltäthet på 300 dpi. Bilden, eller snarare bokstäverna, är knivskarpa och enkla att läsa. Skärmen roterar automatiskt efter hur du håller den. Du kan också låsa den i visst läge beroende på om du är vänster eller högerhänt.

Knapparna sitter placerade i en list på ovansidan och här stöter vi genast på Eras första nackdel. Knapparna är alldeles för smala. Ett par mer taktila och större knappar hade gjort bläddrandet enklare. Nu känner du knappt var din tumme befinner sig. Visst går det att bläddra genom att svepa på skärmen, men om när håller läsplattan med en hand är det mycket enklare att använda sig av knappar - dock inte i Eras fall. De är helt enkelt för smala.

Knapparna är för smala för sitt eget bästa. Design har fått gå före funktion.

Gränssnittet är smårörigt, men det är också en vanesak, men det finns ett par stora aber. Mer om det längre ned. Att det är på svenska är alltid positivt.

Era har också stöd för ljudböcker och kan även omvandla text till tal. Du kan koppla in ett par hörlurar via bluetooth. Det finns inget uttag för en 3,5-millimeters plugg. Om detta går att säga mycket, men hela branschen, på gott och ont, går mot trådlöst. Det bör påpekas att Era har inbyggd högtalare.

Synka med Dropbox

Era har några andra spännande funktioner, som att du kan koppla den mot ett Dropbox-konto, och därmed kunna synkronisera böcker trådlöst.

Eras stora styrka är antalet format den kan hantera. I princip de flesta öppna formaten samt en del med drm-skydd.

Att läsa en bok på Era går alldeles utmärkt. Sidorna uppdateras snabbt. Vad som däremot tar längre tid är att byta font. Menyerna är sega och det kan ta flera sekunder innan fontbytet gått igenom. Att radera en bok kräver att du först öppnar den, sedan långtrycker, väljer radera för att sedan svara ja på frågan om du är säker. Åtminstone ett steg för mycket. Era är full av klassiska böcker när du köper den. Böcker som måste raderas en och en, såvida du inte kopplar den till en dator.

Vissa saker är undertecknad villig att acceptera i en läsplatta. Fontbyten kanske sker en gång per bok. Om det tar några sekunder extra går det att leva med. Pocketbok Eras största nackdel är att den inte har en dedikerad svensk affär. Det finns en butik med en massa böcker på tyska. Enda valet är att använda den inbyggda browsern, som låter dig söka på Google Play, men där presenteras böckerna i en enda salig röra. Det kan vara svårt att veta vilken utgåva av en bok du köper. Plus om du köper en bok på Google Play måste du exportera den som acsm och sedan föra över via wifi till din platta. Visst, för en del är det enkelt, men för andra kan det innebära stora problem och oavsett är det ett extra moment som krävs.

Detta gör att Pocketbok Era blir en läsplatta enbart för dig som redan sitter på ett stort bibliotek av digitala böcker som du inte har läst.

Sedan spelar det mindre roll att den klarar av vattenstänk, har repfri skärm och en sensor som automatiskt justerar ljuset.

Nä, Era tillhör en annan era. Den där Sverige behandlas styvmoderligt av teknikföretagen och ingenting fanns på svenska eller var tillgängligt i Sverige. Visst är tekniken i Era bra, förutom en del sega menyer. Men ska du sälja en produkt i ett land måste du banne mig ha alla bitarna på plats.

Som en bokhandel.

Specifikationer

Testad: Juli 2022

Tillverkare: Pocketbook

Skärm: 7 tums e-bläckspekskärm, 1 264 × 1 680

Belysning: Ja

Batteritid: Upp till en månad enligt tillverkaren

Kompatibla format: acsm, cbr, cbz, chm, djvu, doc, docx, epub, epub(drm), fb2, fb2.zip, htm, html, mobi, pdf, pdf (drm), prc, rtf och txt

Klarar bibliotekslån: Ja

Minne: 64 GB. kan utökas med sd-kort (max 32 GB)

Storlek: 134,3 × 155 × 7,8 mm

Vikt: 228 gram

Övrigt: Bluetooth, wifi

