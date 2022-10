Läs även: 15 tips som gör Android-mobilen mer personlig

Vad kan man göra för att få ut det mesta av en Android-telefon, utan att för den skull börja installera hundratals appar? I den här guiden ska vi ge telefonen ett andra liv (om den är lite äldre), samt få ut så mycket som möjligt från den i vardagen.

Som vanligt när det gäller Android-telefoner så kan menyerna se lite annorlunda ut på din telefon än i vår guide. Vi använder en Samsung-mobil som kör Android 12, men det brukar se ungefär ut på samma sätt även om du har något annat.

1. Uppdatera mobilen

Föga förvånande är det viktigt att hålla din telefon uppdaterad.

Såvida du inte har något direkt tekniskt skäl att använda en äldre version av Android så ska du absolut se till att du är på den senaste versionen. Detta är inte bara för att du ska få nya funktioner, utan också för att det är en mängd säkerhetsuppdateringar i dessa nya versioner.

Majoriteten av uppdateringarna din telefon kommer ta emot under sin livstid är just säkerhetsuppdateringar och buggfixar, men ibland kan det komma en större version av Android, med ny funktionalitet och förändrat utseende. Hur ofta du får uppdateringar, och hur länge, beror på telefontillverkaren, så det kan vara värt att se hur länge de tänker förse en telefonmodell med säkerhetsuppdateringar, och om den även kommer få nya stora versioner av Android.

Hur som helst, din Android-telefon gör sitt bästa för att uppdatera sig själv, och det fungerar överlag bra. Dock kan det vara bra att titta in under Inställningar, Programvaruuppdatering för att se till att telefonen dels hämtar uppdateringar automatiskt via Wi-Fi, och dels har den senaste versionen installerad.

2. Uppdatera apparna

Det är inte bara Android i sig som behöver uppdateras, apparna du installerat – inklusive de som kommer förinstallerade på din telefon – ska inte glömmas bort. Appar från Google Play Butik (Google Play Store) uppdateras även de automatiskt, om det går, men du kan starta det själv med.

Öppna Play Butik i din mobil och tryck på din användare uppe till höger, i sökfältet. Tryck sedan på Hantera appar och enheter, för att se hur det ligger till. Härifrån kan du se om det finns några uppdateringar, och tvinga igenom dem om det passar sig. Du kan även få se en lista på de senaste uppdateringarna samt läsa lite kort om dem.

Även appar behöver hållas uppdaterade, eftersom de också kan ha såväl buggar som säkerhetshål.

3. Ta bort onödiga appar

Ju fler appar, desto fler saker som kan gå fel. Därför är det en bra idé att ta bort onödiga appar, det vill säga sådana du inte använder. Vilka det är beror förstås på hur du använder din telefon, men det är sannolikt att telefontillverkaren har installerat en mängd appar du inte vill ha.

Samsung är väldigt bra på detta, de trycker in allt från Bixby till sin egen webbläsare, och det är väl bra om det är appar du vill ha, men föredrar du andra röstassistenter (eller ingen alls), exempelvis, så är det ju dumt att ha Bixby tjuvlyssnandes.

Du tar bort appar antingen genom att trycka länge på deras appikon och välja Avinstallera från den kontextuella menyn, eller så går du till Inställningar, Appar och väljer den app du vill ta bort. Där får du motsvarande val längst ned.

Just från Inställningar, Appar kan du få fram några som inte syns på hemskärmarna. Tryck på filtreringsikonen ovanför själva applistan så får du upp en vy där du kan välja att visa systemapparna. De här bör du vara lite försiktig med att ta bort, det kan vara saker som behövs för att andra appar och tjänster ska fungera, men vet du vad du gör så finns det tveklöst saker att städa undan här med.

Speciellt om du är lite lagom paraonoid, för det här är ju ett ypperligt sätt att gömma undan spionappar. Läs på först bara.

En del appar kommer förinstallerade med din telefon, men är inaktiva från början. Det här är ett sätt för telefontillverkaren att inte dra igång appen för fullt, men ändå ha den med från början.

Om du går till appen via Inställningar, Appar och sedan trycker på Appinfo i butiken så kommer du till appens sida på Google Play Butik (oftast). Där kan du välja att avinstallera appen, något som inte nödvändigtvis går att göra via appens sida i Inställningar. Ja, det är lite konstigt.

4. Töm app-cachen

Visste du att det finns en så kallad cache för dina appar? Det är en plats på din telefon där apparna kan spara innehåll temporärt, för snabbare åtkomst. Rent generellt är det en bra sak, men det kan faktiskt bli för mycket skräp i app-cachen, och har du lite ont om utrymme på din telefon så kan det bli ett problem.

Du hittar app-cachen för respektive app under Inställningar, Appar, /Appen du valt/, och sedan under Lagring. Här har du två alternativ: Hantera lagring samt Töm cache, och de gör inte riktigt samma sak:

Töm cache tar bort sparad data som apparna vill komma åt snabbt. Det skulle kunna vara tumnaglarna i Youtube-appen, exempelvis, som då kommer laddas in snabbare eftersom de ligger i din telefons app-cache, jämfört med att behöva laddas ned från nätet varje gång. Det här är ett bra exempel på när det är användbart med app-cache.

tar bort sparad data som apparna vill komma åt snabbt. Det skulle kunna vara tumnaglarna i Youtube-appen, exempelvis, som då kommer laddas in snabbare eftersom de ligger i din telefons app-cache, jämfört med att behöva laddas ned från nätet varje gång. Det här är ett bra exempel på när det är användbart med app-cache. Hantera lagring är lite mer dramatiskt. Om vi tar Youtube som exempel igen, så innebär radering av appens data att du blir utloggad – det är alltså som att du just laddat ned appen och ska starta den för första gången. Du kan även välja att behålla viss data, det är beroende på vilken app.

Att tömma app-cachen kan vara en lösning för appar som blivit sega. Det är däremot inget du behöver göra dagligen. Och nej, tyvärr finns det inget sätt att tömma app-cachen för alla appar samtidigt. Det är en och en som gäller, som det ofta är när du ska anpassar apparnas beteende.

5. Återställ fabriksinställningarna

En bra variant för att få en lite äldre telefon att känns fräsch och ny igen, är att återställa fabriksinställningarna. Se det lite som att det har samlats damm i hörnen, och det här är en storstädning.

Att återställa fabriksinställningarna tar förstås bort allt innehåll och dina installerade appar, därför är det viktigt att du har en säkerhetskopia om det finns något på din telefon som inte kommer synkroniseras automatiskt. Det finns förvisso nivåer av fabriksåterställning, men hela vitsen är ju att börja om från början, utan något som ligger och skräpar i hörnen, så se till att blåsa ut hela telefonen.

Du sätter igång en fabriksåterställning under Inställningar, Allmänt och sedan Återställ. Här får du ett par olika alternativ, som att återställa alla inställningar, eller bara sådana som har med nätverkstjänsterna att göra. Den sistnämnda är användbar om du har problem med olika sorters uppkopplingar.

För att fabriksåterställa helt så är det dock Återställning till fabriksdata som gäller. Denna blåser telefonen helt och hållet, och gör förstås mest nytta i sammanhanget.

Varning! En fabriksåterställning raderar ditt innehåll, och du kan inte ångra dig när den väl är igång. Se till att du har en backup på allt som är viktigt.

6. Fixa mer lagring med minneskort

Har du ont om utrymme på din telefon, men en minneskortplats (sd, eller rättare sagt, micro-sd för att vara mer exakt)? Ja, då är lösningen förstås enkel, för utrymme på ett sd-kort är betydligt billigare än att köpa en telefon med extra lagring.

Alla Android-telefoner har inte en sd-kortplats, men om du har en så kan du förstås använda den för att utöka telefonens lagringsutrymme.

Alla Android-telefoner med plats för minneskort kan använda dessa som extra lagring. Du kan nå dem via appar, och se hur mycket utrymme de har under Lagring i Inställningar.

Men, du kan även använda minneskortet för att utöka telefonens lagringsutrymme för appar. Denna funktion finns inte på alla Android-telefoner, Samsung-modeller tillåter det exempelvis inte eftersom Samsung anser att minneskorten är för långsamma och upplevelsen därför blir så markant sämre jämfört med den interna lagringen. Med det sagt så är en telefon som blir överfull med bilder hela tiden inte så användbar, så att använda ett sd-kort för att utöka lagringsutrymmet för appar kan vara en bra väg framåt.

Om din telefon stödjer detta så hittar du det på Lagring-skärmen, under menyn där du annars bara kan mata ut eller formatera ditt minneskort. Här kan du välja att utöka i stället, om funktionen stöds på din telefon, som sagt var.

En viktig sak, dock: Den här funktionen använder hela minneskortet, och det krypteras. Du kan ta ut det och sätta i det igen, i samma telefon, utan att det slutar att fungera, men du kan inte använda minneskortet som extern lagring utöver detta. Det är som att sd-kortet var en del av telefonens inbyggda lagring. Skulle du ångra dig går det förstås att formatera kortet igen, då blir allt som vanligt.

7. Kolla hur batteriet mår

Ibland är det inte så lätt att få batteriet att räcka hela dagen. Hur länge det faktiskt håller beror förstås på hur du använder telefonen, men också på hur stort batteriet är, och hur bra det mår. Just storleken på batteriet pratas det en del om, men det är inte hela historien om du jämför modeller med olika skärmstorlek. För ja, skärmen drar ju mest, den är störst, så är det bara. Saken är dock den att telefoner med stor skärm tenderar ha ett större batteri, så större kan betyda längre batteritid.

Låt oss se vad vi kan göra för att få ut så mycket som möjligt ur våra mobilbatterier, utan att behöva dra upp en powerbank i onödan.

Först och främst, låt oss se efter hur batteriet faktiskt mår. I Android 12 och senare finns det utökad information kring batteriets hälsa, en lustig men inte helt felaktig term.

Du hittar information om batteriet under Inställningar, Batteri (eller på en Samsung: Batteri och enhetsvård). Här kan du se hur det ligger till med såväl lagring som tillgängligt internminne, men nu är det batteriet vi är intresserade av. Trycker du på just Batteri (eller Batteriförbrukning, beroende på typ av telefon) så får du lite mer information än hur mycket som är tillgängligt.

Jag kan exempelvis se att telefonen tror att batteriet kommer räcka en dag och nitton timmar, ett önsketänkande om jag någonsin sett något, men det har att göra med vad jag gjort på sistone.

Men, hur mår batteriet då? Ja, förutom den här något ytliga analysen så får vi inte så hemskt mycket information här. Om inte annat så är det nog inget du inte märkt av din vardagliga användning.

8. Ändra skärminställningarna

Den största batterislukaren är skärmen, vilket inte borde förvåna någon med tanke på hur stor del av telefonen som består av just skärm. Ljusstyrka påverkar förstås batteritiden, så vill du spara på batteriet kan du göra det genom att dra ned på denna. Så lite som tio procent lägre ljusstyrka kan betyda att telefonen räcker hela vägen hem.

Något många glömmer är skärmens uppdateringsfrekvens. Lite nyare, och dyrare, telefoner har skärmar med frekvenser på 90 Hz eller rentav 120 Hz, vilket betyder att de uppdateras betydligt oftare än en skärm som är på 60 Hz. Drar du ned uppdateringsfrekvensen så kommer det påverka batteritiden rejält. Om din telefon har stöd för det, så hittar du vanligtvis den här inställningen under Inställningar, Skärm, Rörelseutjämning.

En annan sak du kan dra ned, åtminstone på vissa modeller, är skärmens faktiskt upplösning. Det kanske är en skärm som stödjer 1440p, vilket är betydligt fler pixlar att driva än en skärm på 1080p. Nu ser det ju sannolikt bättre ut med 1440p – högre upplösning är så gott som alltid bättre – men ju fler pixlar som ska knuffas runt, tändas och släckas, desto mer batteri slukar skärmen. Att sänka upplösningen kan, precis som att dra ned uppdateringsfrekvensen, spara på batteriet.

Mörkt läge är inte bara för att spara ögonen på kvällen, det är även bra för batteriet. Mindre ljus och färg betyder att skärmen behöver jobba mindre och det påverkar förstås hur mycket ström den drar. Tänka sig!

9. Snåla med data

Förutom skärmen så är datatrafik något som slukar batteri. Att ha appar som synkroniserar data, foton exempelvis, rullande i bakgrunden tar förstås processorkraft, och då används batteriet.

Behöver du snåla på batteriet så stänger du med fördel sådana appar, och dubbelkollar under vilka förutsättningar olika tjänster används. Det är inte bara typisk dataöverföring, alltså innehåll, som du behöver vara uppmärksam på, utan även appar som använder gps-positioneringen eller bluetooth. All datatrafik, oavsett vad det är för typ, äter batteri.

De appar som faktiskt behöver få tillgång till internet ska helst göra det över wifi. Mobil datatrafik drar så gott som alltid mer batteri än motsvarande på wifi, så har du möjlighet så är det att föredra. Fast det förutsätter förstås att det är en någorlunda stabil signal, för om din telefon behöver leta efter wifi hela tiden så kan det dra ut batteriet, det med.

Apropå mobil datatrafik så kan du spara in lite på batteriet om du använder 4g i stället för 5g. Mer fart drar mer batteri, helt enkelt. Du kan ställa in vilken typ av nätverk din telefon ska använda främst under Inställningar, Anslutningar. Därefter skiljer det lite per telefonmodell, men leta efter sim-kortshanterare eller dylikt.

Sedan finns förstås det mest extrema av allt: Sätt telefonen i flygplansläge. Men, då är den inte så användbar, så låt oss gå vidare till en mer generell lösning på batteriproblemet.

10. Aktivera adaptivt batteri

En hel del av problemen som beskrivs ovan kan hanteras med en funktion som heter adaptivt batteri. Den är sannolikt aktiverad redan, men det är värt att dubbelkolla. Du hittar den under Inställningar, Batteri och enhetsvård, Batteri, Fler batteriinställningar. Här finns en mängd inställningar, bland annat en som ska skydda batteriet och göra att det håller längre. Vad vi letar efter nu är Adaptivt batteri – den vill du sannolikt ha aktiverad.

Adaptivt batteri kan även aktiveras per app, så om du vet med dig att vissa appar måste få full tillgång, oavsett situation, så är det kanske bättre att sätta upp regler på appnivå. Du når dessa inställningar på via appen, så Inställningar, Appar och den app du vill ändra på. Tryck sedan på Batteri, för att där bestämma hur fritt appen ska få använda batteriet.