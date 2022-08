En gång i tiden var ”Hesa Fredrik” och FM-radion de enda kanalerna för att få information när det hade hänt en olycka. Om varningssignalen började tjuta skulle man lyssna på Sveriges Radio P4 för att få veta vad som hänt.

De här råden gäller förstås fortfarande, men numera finns det flera vägar till information. En av dem är den så kallade 112-appen, eller SOS Alarm som den egentligen heter.

SOS Alarm är det företag som sköter nödnumret 112, och för tre år sedan lanserade man även en app. Appen, som nu finns i en ny och förbättrad version, har över en miljon användare.

Två funktioner

SOS Alarm-appen har i grund och botten två viktiga funktioner:

För det första kan du snabbt få veta om något har hänt. Du kan få information om det exempelvis har börjat brinna i din närhet eller om det har skett någon olycka. Via appen tar du även emot det som kallas för vma (viktigt meddelande till allmänheten). Att få det här i mobilen är förstås smart. Många olyckor är som bekant lokala och berör bara de som befinner sig i närheten.

Den andra viktiga funktionen handlar om att du kan ringa larmnumret 112 via appen. När du gör det skickas din position till SOS Alarm så att hjälpen kan komma fram snabbare. För att ytterligare öka säkerheten kan du även välja att registrera ditt telefonnummer.

Om du vill få maximal nytta av appen måste du med andra ord dela ganska mycket information, och då är det bra att veta att SOS Alarm inte är något privat företag. Det ägs av stat, kommuner och regioner, och den information du delar används med andra ord bara för säkerhets skull.

Så funkar appen

1. Position

Din aktuella plats visas med siffror högt upp i appen.

2. Dela

Du kan dela din aktuella position med andra – och uppdatera den med ikonen längst till höger.

3. Larma

Använd den här snabbknappen för att ringa till larmtjänst.

4. Din plats

Visa din aktuella plats på kartan.

5. Zooma

Du kan flytta och zooma på kartan efter eget tycke.

6. Hem

Gå till hemskärmen (den som visas här på bilden).

7. Händelser

Öppna ett nytt fönster som visar aktuella varningar och händelser.

8. Larmnummer

Gå till ett fönster med viktiga telefonnummer.

9. Fler val

Öppna inställningsmenyn, hjälpmenyn med mera.

10. Ring

Här finns viktiga larmnummer och genom att trycka på Läs mer kan du ringa direkt.

11. Inställningar

Ändra appens inställningar härifrån.

Frågor och svar om appen

1. Hur installerar jag?

För att installera appen öppnar du Google Play Butik (Android) eller App Store (IOS) och söker efter appen SOS Alarm. Här kan du läsa mer om appen och du kan även välja att installera den. (I vårt exempel använder vi Android-versionen av SOS Alarm.)

När installationen är klar trycker du på Öppna. Första gången du startar appen måste du godkänna användarvillkoren.

2. Hur väljer jag behörighet…

När du har godkänt villkoren startar en installationsguide. Här bör du ge appen tillgång till platstjänster, något som behövs för att skicka din position vid ett 112-samtal. Tryck Välj platstjänster och När du använder appen. Du kan också låta SOS-appen meddela dig om det kommer ett så kallat vma (viktigt meddelande till allmänheten) – även när du har telefonen ljudlös. Du gör det genom att välja Gå till inställningar, leta upp SOS Alarm i listan, peka på den och aktivera Stör ej-åtkomst genom att föra reglaget till höger.

3. … och verifierar telefonnumret

För att ringa säkert till SOS via appen måste du också ange ditt telefonnummer. Du gör det genom att fylla i numret och trycka Verifiera telefonnummer. Du får nu en sexsiffrig verifieringskod via sms som du får skriva in.

När det här är klart kan du trycka på Nästa, Klar – så är appen redo att använda.

4. Kan jag ändra inställningar?

Valde du att hoppa över någon inställning i installationsguiden eller vill du ändra den? Tryck på Mer längst ned till vänster och välj Appinställningar. Här kan du ändra de inställningar som du har gjort. Byter du telefonnummer kan du exempelvis ta bort det gamla och lägga in ett nytt.

5. Hur styr jag aviseringarna?

SOS-appen används inte bara för vma utan även för annan viktig kris- och samhällsinformation. Du väljer själv vilken information du vill ha genom att trycka på Mer, Inställningar, Aviseringar. Välj den kategori du vill ändra och ange hur den ska visas.