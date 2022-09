Testad produkt: Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 13

Pris: 17 999 kr hos Lenovo

Bärbara datorer med vikt på under ett kilo är fortfarande inte så vanliga som vi trodde att de skulle bli för några år sedan. Men enstaka modeller finns. En av de senaste är Yoga Slim 7i Carbon 13 från Lenovo. Det är just Carbon i namnet som bidrar extra till den låga vikten, den har ett kolfiberchassi som gör att den trots tunna väggar och bantad vikt kan vara stabil i konstruktionen.

Betyg 4 av 5 Omdöme Den är både utmärkt lätt, genomtänkt byggd och designad. Lenovo lyckas också bäst just med att kombinera superslimmad och lätt konstruktion med att få ut extra prestanda ut sin Intel-processor. Måttlig batteritid och det faktum att nästan alla externa portar bantats bort är enda nackdelarna. Positivt Tunn och lätt

Goda prestanda

Skarp 90 Hz pekskärm Negativt Snålt med anslutningar

Måttlig batteritid

Till det yttre har datorn en enkel och avskalad design med slimmad form, matt mörkgrå ytor och lätt avrundade kanter som gör den både bekväm att bära och att jobba på. Den har utstickande gummifötter på undersidan som förtar lite av dess extra tunna känsla, men det är nödvändigt för luftflödet, med ett finmaskigt galler på undersidan. Med klassisk 13,3-tumsskärm i 16:9-format och halvtunna skärmkanter är datorn kompakt på de flesta ledder.

Med tunna och rundade kanter även ovanför skärmen, har Lenovo fått bygga upp en liten list för att få plats med webbkamera i mitten. Det ger också ett behändigt grepp för att fälla upp skärmlocket, vilket kan göras med en hand. Den lilla webbkameran är i enklaste laget och producerar bara 720p-video, men med godkänd grundkvalitet och skärpa. Det är lite brus i bilden, och en aning släp, men inget som gör att du behöver skämmas på nästa videomöte. Här sitter också ir-kamera för ansiktsinloggning.

På sidorna hittar vi datorns på-knapp, en switch för att elektroniskt stänga av webbkameran, och två typ c-portar. En har fullt thunderbolt 4-stöd och den andra har stöd för allt utom extern pcie-anslutning. Det är allt du får i portväg, här finns varken någon stor usb-port eller ens hörlursutgång. Lenovo skickar dock med en liten docka som innehåller en stor usb-port, hdmi, vga och hörlursport.

Tangentbordet har knappar med något låg slaghöjd, men distinkt klickkänsla som kompenserar för det, och Lenovo utnyttjar bredden på datorn och utrymmet väl. Det har tydlig bakbelysning i tre olika lägen, låg och hög ljusstyrka, samt automatisk som anpassar sig efter omgivande ljus. Musplattan är relativt liten i måtten, men har bekväm yta och övertygande precision.

Den skarpa och snabba skärmen är mycket behaglig att använda.

Skarp skärm med smart kontroll

Datorn har också pekskärm, vilket vi först inte ens märkte, då den inte ser ut som pekskärmsdatorer brukar se ut. Här är det upphöjd plastram runt en matt skärmyta. Eller snarare halvmatt och med extra bra antireflex-behandling i ytan. Det är en skarp skärm med 1440p-upplösning, srgb-färgomfång, samt god kontrast och svärta trots den matta ytan.

Den har också två bildfrekvenslägen, 60 och 90 Hz som du lätt kan växla mellan med ett tangentbordskommando. Frekvens över 60 Hz ger som bättre flyt i gränssnittsanimeringar, fönsterhantering och bläddring i dokument och webbsidor. Men det är sällan vi ser det i annat än gaming-modeller. Högre frekvens påverkar givetvis batteritiden. Därför är det ett plus att det är lätt att växla.

Inbyggda högtalarna ger ljud med distinkt mellanregister, men detaljer i diskant kommer bort och de djupaste bastonerna saknas. Det är inte så konstigt i en så här tunn dator, men det finns tillverkare som lyckats bättre med det i sina ultratunna modeller, som Apple och Samsung.

Datorn har Dolby Atmos-stöd, men utan detaljerad equalizer-kontroll så får vi ändå inte ut riktigt rätta balansen ut högtalarna, och det kan bli skränigt på för hög volym. Bäst är de för röst, så vid videosamtal blir det riktigt behagligt. Likaså är datorns mikrofon av hög klass för just det.

Inte lättast i klassen, men nära. Yoga Slim 7i Carbon väger precis under ett kilo.

Prestandan får vi från Intel Core i7-1260P, samma som sitter i ett flertal ultratunna bärbara datorer denna säsong. Med både möjlighet att snålköra vid låg belastning och pressa ur mycket prestanda ur den vid behov har den visat sig riktigt mångsidig. Dess akilleshäl är dock kylningsbehovet. Den behöver aktiva fläktar ofta och hur bra den presterar beror mycket på enskilda datorers kylningsförmåga vid hög belastning.

Lätt att kontrollera

Här klarar sig Lenovo bra, Yoga Slim 7i Carbon 13 hör till de datorer som får ut lite extra ur hårdvaran, och de lyckas faktiskt med det utan att kylningen blir extremt högljudd. Visst väser det lite när fläktar går igång som mest, men det sker inte konstant. Du kan även lätt växla mellan högpresterande läge med nästan konstant aktiv kylning, blandat läge med ”smart kylning” som anpassar sig efter användning och som för det mesta ger en bra balans mellan prestandatoppning och lugn drift, och eko-läge med dämpad skärm, dämpade fläktar, och begränsade prestanda.

Det sker antingen med ett tangentbordskommando, precis som skärmfrekvensen, eller i programmet Lenovo Vantage. Där hittar vi inställningar för exempelvis skärmens färgtemperatur, webbkamerans funktioner, Atmos-ljudet, batterihälsa och laddning, tangentbord, ett par extra säkerhetsfunktioner och supportinformation. Enstaka andra funktioner är separata appar, men det är fritt från vad vi skulle kalla för bloatware. Du får McAfees säkerhetspaket förinstallerat, men med en helårsprenumeration.

Bristen på fysiska portar kan bli ett irritationsmoment. Du får dock med en liten usb-docka som kan hjälpa med det.

Batteritiden är tyvärr inte riktigt i topp, en konsekvens av framförallt den högupplösta skärmen och att det inte får plats så stort batteri i det slimmade chassit. Vi mäter givetvis tiden med 60 Hz för strömsnålt läge med minimal belastning, men inte heller då räcker datorn i mer än tolv timmar. Realistiskt för en aktiv arbetsdag är att du klarar dig mellan fem och åtta timmar, så du behöver ha laddaren till hands.

Specifikationer

Produktnamn: Lenovo Yoga Slim 7i Carbon 13 82U9005CMX

Testad: Augusti 2022

Tillverkare: https://lenovo.com/se

Processor: Intel Core i7-1260P, 2 st Performance upp till 4,7 GHz + 8 st Efficient upp till 3,4 GHz

Grafik: Intel Iris Xe G7

Minne: 16 GB ddr5

Lagring: 1 TB ssd

Bildskärm: 13,3 tum halvmatt ips, 2560x1600 bildpunkter, multitouch, 90 Hz

Webbkamera: 720p, ir för Windows Hello

Anslutningar: Thunderbolt 4, usb 3 gen 2 typ c

Trådlöst: Wifi 6e, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Bakbelyst tangentbord, docka usb c till usb a/headset/hdmi/vga

Ljudnivå: 0-40 dBa

Batteritid: 1 tim 10 min (hög belastning), 12 tim 10 min (låg belastning)

Storlek: 30,1 x 20,6 x 1,5 cm

Vikt: 0,99 kg

Rek. pris: 17 999 kr

Aktuellt pris: 17 999 kr hos Lenovo

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 9 217 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 629 poäng

Geekbench 5, cpu: 8 843 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 571 poäng

Geekbench 5, grafik (OpenCL): 19 444 poäng

Disk, läsning: 6 975,64 MB/s

Disk, skrivning: 4 919,73 MB/s