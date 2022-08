Mjukvaruutvecklaren Bert Hubert (känd för att ha skapat PowerDNS) har nu tagit fram en demonstrationsapp, Googerteller, som piper varje gång som din dator skickar någon som helst data till Google.

Kvalificierad gissning säger att den lär pipa väldigt ofta på de flesta datorer. Det hela uppmärkssammades först av 9 to 5 Google.

Du kan se Bert Hubert demonstrera appen i videoklippet nedan. Den piper till i princip vid varje knapptryckning.

I made a very very simple tool that makes some noise every time your computer sends data to Google. Here a demo on the official Dutch government jobs site. The noise starts while typing the domain name already. Code, currently Linux only: https://t.co/ZjKeOSfYff pic.twitter.com/dEr8ktIGdo