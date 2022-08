Facebook (som ägs av Meta) har nu kommit överens om förlikning med representanterna för flera stämningsansökningar som kom in efter att det uppdagades att företaget Cambridge Analytica otillåtet kunde samla in data från över 80 miljoner Facebook-användare, rapporterar The Register.

Datan ska sedan använts för att driva politiska kampanjer relaterade till Brexit och USA:s presidentval 2016 samt av ryska desinformationskampanjer. Facebook (nu mera Meta) har sedan tidigare fått betala stora skadestånd till följd av detta.

Förlikningen innebär att stämningsansökningarna inte kommer leda till någon rättegång, där det hade kunnat bli aktuellt för Mark Zuckerberg och företagets avgående COO, Sheryl Sandberg, att vittna. Meta kommer också betala en för stunden okänd summa pengar till berörda parter.

