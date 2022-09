Säkerhetsföretaget McAfee har upptäckt fem skadliga tillägg till Chrome som alla ska funnits tillgängliga via webbläsarens officiella Chrome Web Store.

De fem tilläggen ska fört listor över samtliga webbsidor som Chrome-användaren besökte samt samlat in deras platsdata. Tilläggen ska därefter injicerat egna Javascript-annonser på vissa webbsidor som ett sätt att få in annonspengar. I vissa fall ska tilläggen väntat i över två veckor innan de la in annonserna för att undvika upptäckt.

De fem tilläggen ska sammanlagt hunnit installeras av 1,4 miljoner användare. De har nu tagits bort av Google.

