Vad är mest pålitligt i längden, en gammaldags magnetisk hårddisk med snurrande plattor som kan lida av mekaniska fel eller en ssd med flashminneskretsar som bara klarar att skrivas till ett begränsat antal gånger?

Den gängse bilden har länge varit att högkvalitativa hårddiskar håller längre, men en ny och grundlig studie från molnlagringsfirman Backblaze visar att det inte verkar stämma.

Efter fyra års tester med tusentals diskar från olika tillverkare hade ssd:er konsekvent en lägre felintensitet. För hårddiskar var felintensiteten 1,83 procent under fjärde året, medan ssd:er hade ett genomsnitt på 1,05 procent. Under det första året var siffrorna 0,66 respektive 0,00 procent. Färre än en per 10 000 ssd:er gick alltså sönder under sitt första år.

Den riktigt stora skillnaden kommer först nu. Halvvägs in i det femte året har ssd:erna bara 0,92 procent felintensitet medan hårddiskarna har ökat till 3,55 procent.

Backblaze har använt diskar från Crucial, Dell, Micron, Seagate och Western Digital. De minst pålitliga diskarna var två Barracuda-modeller från Seagate.