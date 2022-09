Dell XPS 13 har länge hört till en av våra favoriter bland ultralätta bärbara, med både hög kvalitet och prestanda och design, med en viss personlighet. Deras kol- och glasfiberchassin i tidigare modeller har verkligen gett dem en egen identitet. I år går Dell en annan väg, och har släppt XPS 13 i två versioner. Dyrare, kraftfullare och futuristiska XPS 13 Plus, som vi tyckte lät experimentell design gå ut över användarvänlighet, och denna ”vanliga” XPS 13.

Betyg 4 av 5 Omdöme Årets XPS 13 sticker nästan inte ut på något sätt. Varken i design, prestanda, skärmkvalitet, eller funktioner. Men det innebär också att ingen av dem är dåliga. Det är snyggt, om än mer anonymt än XPS-datorer brukar vara, den presterar väl för kontorsarbete och enklare produktivitet, och gör inte bort sig om du vill strömma Netflix efter jobbet. Bättre ljud än väntat, bra batteritid när det gäller, och ett bra pris knyter ihop säcken. Positivt Tunn, lätt och stabil

Sval och för det mesta tyst

Bra batteritid vid blandad användning

Utmärkt ljud

Bra pris Negativt Anonymare design

Visst fläktbrus vid hög last

Minimalt med anslutningar Stort test: Bärbara datorer i den lägsta viktklassen

Den har lägre pris, 1080p-skärm istället för 4k, mer strömsnål processor, och en mer konservativ design än Dells ultratunna datorer har haft på länge. Det känns som om Dells tidigare XPS-designer gått i pension eller till en konkurrent, och den som fyllt de skorna har inte alls samma fokus. Medan XPS 13 Plus spretar med vilda idéer, som inte alltid fungerar, är nya XPS 13 det mest generiska vi någonsin sett.

Fult är det dock inte, bara ointressant. Det är en superslimmad dator med matta aluminiumytor överallt och lätt avrundade kanter och hörn som gör den bekväm att bära runt på. Vikten är låg men datorn behåller ändå en styv och solid känsla.

Du kan välja mellan två färger, som Dell kallar Sky och Umbra, i princip kallt ljus aluminium eller varmt brungrå. Alla konfigurationer av datorn går inte att få med bägge färgerna, men vår testade modell har bägge alternativen.

Kontorsprestanda, och lite till

I XPS 13 sitter inte den Intel Core i7-1260P som blivit det vanligaste valet för ultralätta bärbara i år, utan mer strömsnåla U-serien, antingen Core i7-1250U eller Core i5-1230U. Sedan får du även valet mellan 8, 16 och 32 gigabyte ramminne av ddr5-typ, och 256 gigabyte, 512 gigabyte eller en terabyte ssd.

Den ljusgrå designen med namnet Sky.

Vår testade modell har Core i5-processorn. Med dubbla högpresterande och åtta energieffektiva kärnor får vi både jämn och problemfri multitasking med webb och kontorsprogram, och fullgod prestanda för halvtunga uppgifter som redigering av 1080p-video eller enstaka foton. Vi ser ingen orsak att gå upp till en Core i7, prestandavinsten ser ut att vara marginell.

Sexton gigabyte minne och 512 gigabyte ssd. Det känns som en typiskt svenskt lagom kombination, och prislappen på 13 599 kronor är rimlig. Ssd:n är inte i topp prestandamässigt, men snabb nog för alla vardagsuppgifter.

Hög baskvalitet men inget extra

Skärmen är i 16:10-format vilket innebär 1 920 x 1 200 bildpunkter och 13,4 tum på diagonalen. Du kan även få samma 4k-skärm här som i den XPS 13 Plus vi testade, om du betalar extra, men det ser vi ingen anledning att ens fundera på. Vanlig full hd-upplösning på en 13-tums skärmyta är skarpt nog och mer än 1440p är bara fånigt.

Skärmen är täckt av en blank glasyta som behandlats för att dämpa reflexer, men vi hade nog föredragit matt yta för att få bort ännu fler. Med upp till 500 cd/m2 i ljusstyrka klarar den sig bra för utomhusbruk, men du kan behöva tänka efter vad du har bakom dig, så att du inte får för många reflexer.

Skärmen är ovanligt ljusstark, så du kan, som här, dämpa den mycket inomhus och spara batteri, eller arbeta hyfsat obehindrat även i dagsljus.

Färgomfånget i skärmpanelen är aningen större än srgb och den täcker hela den färgskalan. Dci-p3 eller Adobe RGB stöds inte. Inte heller inom srgb-skalan är färgkorrektheten särskilt hög, men går att få till riktigt proffsklass genom kalibrering, om du är ambitiös. Den är väl godkänd för allt vardagligt arbete, även utan kalibrering; den har utmärkta betraktningsvinklar, behaglig och flimmerfri dimning, och att strömma en film på skärmen ser snyggt ut.

Vi är osäkra på vad som gäller för hdr. Datorn hanterar och spelar upp hdr-video, men effekten är inte direkt bländande. Det finns mjukvarustöd i datorn för Dolby Vision, men frågan är om det kanske bara kommer till sin fulla rätt med 4k-skärmen, som även är hdr400-certifierad.

Överraskande mycket ljud

XPS 13 har inbyggda högtalare som levererar ett övertygande rent och klart ljud, med mycket detaljer och viss kraft och fyllighet i basen. Det är mycket tack vare ljudhanteringsmjukvaran Waves Maxx Audio Pro, men också vad som verkar vara bra och välplacerade högtalarelement samt kraftfull intern förstärkare. Du får också Dolby Atmos-stöd, men såvitt vi kan se enbart för anslutet externt ljud.

Ljudet kan bli för kraftfullt. Redan med systemvolymen på 50 procent är det mer högljutt än de flesta tunna laptops vi testat. Går vi över det hänger inte högtalarna riktigt med och ljudet blir istället vasst och skränigt, framför allt i mellanregistret. Tyglar vi oss och dämpar volymen låter det dock utmärkt och fortfarande relativt högt.

En av två Thunderbolt 4 portar. Det är allt som går att plugga in.

Det är bra det, för hörlurar kan du inte enkelt plugga in. Precis som i XPS 13 Plus har Dell här bantat bort 3,5 millimeters headsetuttag. De enda externa portarna på datorn är två Thunderbolt 4-portar. En av dem kommer ofta att vara upptagen för laddning, så du kan bara lita på att ha en port tillgänglig. Du får med två små adaptrar från usb c som konverterar till usb a respektive hörluraport, men det är givetvis omständligare än att bara ha uttag i datorn, och de är lätta att tappa bort.

God kvalitet på det mesta

Du får en enkel men väl fungerande 720p webbkamera ovanför skärmen. Den levererar släpfri och mestadels brusfri bild, med aningen bleka förger och låg kontrast, men fullt godkänd för videosamtal. Strax intill sitter en ir-kamera som du kan använda för att aktivera ansiktsigenkänning för inloggning. Eller så identifierar du dig med fingeravtryck, på-knappen i hörnet av tangentbordet har det inbyggt. Den är liten och har ordentligt tryckmotstånd, risken att du kommer åt den när du skriver är minimal.

Tangentbordet går nästan hela vägen ut till sidorna och därmed är tangenterna fullstora och endast ett par saker som piltangenter och funktionstangentraden är mer kompakta än på ett tangentbord för skrivbordet. Slaghöjd på knappar är på ungefär en millimeter. Tryckmotståndet i knapparna är ovanligt högt, vilket kan vara en smaksak, men den mekaniska kvaliteten är onekligen hög. Musplattan är det inte mycket att säga om. Den är bekväm och ger rätt precision, men större yta hade inte varit fel.

Batteritiden är det som höjer XPS 13 från de flesta 13-tummare vi testat i år. Det är uppenbart att processor i U-serien gör skillnad, särskilt tillsammans med en riktigt strömsnål skärm. Den får inte exceptionellt bra resultat i våra statiska mätningar, men väl godkänt.

Dell XPS 13 9315 har fått mer anonym design än föregångaren. Men jodå, den är fortfarande elegant. Bara inte lika intressant att titta på.

Dessa mätningar representerar tungt, processorintensivt jobb, som att rendera en videofil med maximal skärmljusstyrka och extremt sparsamt användande, som att redigera text på en mycket dämpad skärm. Det vill säga så mycket som du som minst, och som mest, kan förvänta dig att få ut ur datorn. I detta fall mellan två och 18 timmar.

Bra batteritid när det gäller

Det mesta du gör på en dator, webbsurf, strömmande av media, och blandat kontorsarbete, hamnar dock någonstans mitt emellan. Och det är här XPS 13 visar sig från sin bästa sida. Även om maximal batteritid vid supersnål användning bara är medellång räcker den nästan lika länge vid aktivt surfande med halvhög ljusstyrka, så länge vi inte multitaskar för mycket.

Vi kör inomhus en hel arbetsdag och en bra bit in på kvällen med webb och sporadiskt användande av Microsoft Word med automatiskt ljusstyrka påslagen. Även i andra lätta laptops med längre maximal batteritid, som till exempel Samsung Galaxy Book 2 Pro, behöver du vara mer uppmärksam på hur du använder den för att få ut optimalt med timmar. Här är det enklare.

Det är inte i klass med just nu ledande Macbook Air, med sin ännu mer strömsnåla arm-baserade Apple-processor, men vi kommer så nära att det börjar bli jämförbart. Om den nu bara kunde vara ännu svalare och helt fläktfri också, så skulle vi sluta gnälla på att Intel och AMD ligger steget efter Apples cpu-satsning.

Dell har bra funktioner för batterivård. I samma program väljer du även kylningsläge, från nästan helt passivt till extra aktivt för att maximera prestanda. Både batterihanteringen och kylningen kan ställas i automatiska lägen, som uppges lära sig dina vanor och optimera det hela över tid.

Få onödigheter, men inte helt rent

Utöver en del bloatware som Microsoft själva insisterar att lägga med i pc-tillverkarnas datorer, som app för Disney+ och Spotify är systemet rent från onödigheter. Du får McAfees säkerhetspaket förinstallerad, men ingen fjuttig prova på-version, utan ett fullt 12 månaders abonnemang. Här finns även Dells egna program för sådant som system- och firmwareuppdateringar, samt en app för att kontrollera nätverkskortet från Killer.

Framförallt finns här My Dell, där du kan konfigurera funktioner som autoupplåsning, laddningslägen för att förlänga batteriets livslängd, fläkt- och prestandakontroll. Kylningen i datorn blir aldrig enormt högljudd, men den har en tendens att ta tid på sig att gå ned i passivt fläktlöst läge efter att ha körts intensivt, så det kan vara värt att bekanta sig med.

Vet du med dig att du inte kommer redigera tunga 4k-filmer eller producera hits i en digital studio, då har Dell XPS 13 fortfarande med god marginal all prestanda du behöver. Och det i ett behändigt kvalitetsbygge, som inte gör oss besvikna på någon viktig punkt. Största irritationsmomentet är att vi inte får ett hörlursuttag. En extra usb-port eller två hade vi inte heller tackat nej till.

Specifikationer

Produktnamn: Dell XPS 13 9315

Testad: September 2022

Tillverkare: Dell

Processor: Intel Core i5-1230U, 2st Performance upp till 4,4 GHz + 8st Efficient upp till 3,3 GHz

Grafik: Intel Iris Xe

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd

Bildskärm: 13,4 tum blank ips, 1920x1200 bildpunkter

Webbkamera: 720p, ir för Windows Hello

Anslutningar: 2 st thunderbolt 4

Trådlöst: Wifi 6e, Bluetooth 5.2

Operativsystem: Windows 11 Home

Ljudnivå: 0-37 dBa

Batteritid: 2 tim 20 min (hög belastning, full ljusstyrka), ca 18 tim (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 29,54 x 19,94 x 1,4 cm

Vikt: 1,17 kg

Rek. pris: Från 12 099 kr, testad konfiguration 13 599 kr

Aktuellt pris: 13 599 kr hos Dell

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 7 389 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 323 poäng

Geekbench 5, cpu: 7 391 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 637 poäng

Geekbench 5, gpu: 10 426 poäng

Disk, läsning: upp till 3 005,87 MB/s

Disk, skrivning: upp till 2 287,66 MB/s