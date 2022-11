Photoshop. Datorprogrammet som är så känt att det har blivit ett verb. Knappast någon annan mjukvara är lika dominant inom sitt område utan att faktiskt vara det – det finns gott om konkurrenter, men om du frågar personen på gatan om bildredigering vågar vi nästan lova att 99 procent kommer att nämna Photoshop.

Bemästra besten

Gränssnittet – så hittar du rätt verktyg

Menyraden hyser funktioner som rör gränssnittet, till exempel visningsinställningar, och verktyg som gäller dokumentet och inte går ut på att klicka eller dra i bilden, som filter och nya lager. Verktygsspalten har alla verktyg som använder pekaren och gör olika saker genom att klicka och dra i själva bilden. Längst upp under menyraden ligger ett fält med inställningar för det aktiva verktyget. Varje verktyg i vänsterspalten har sina egna inställningar här, en del av dem är väldigt viktiga. Längst till höger finns ett relativt brett fält som samlar olika paneler. Standarduppsättningen är färgval, egenskaper och lager/kanaler/banor längst ner. En smal remsa till vänster om dessa paneler hyser ytterligare inställningspaneler. Som standard ligger två saker här: Händelser och Kommentarer. Kommentarer gäller filer sparade i molnet och är inget grundläggande, men Händelser är en av Photoshops viktigaste funktioner. Här kan du stega dig bakåt genom de åtgärder du har gjort i den öppna bilden. Det handlar alltså om en visualisering av ångra-historiken, och du kan ställa in hur många steg bakåt den ska spara i Photoshops inställningar. Händelser och andra paneler i den här remsan kan visas och döljas genom att klicka på knappen i remsan. Andra exempel på paneler som hamnar här är teckeninställningar för typografi och penselinställningar. Själva bilden, mitt på skärmen.

I högerspalten hittar du bland annat färgväljaren.

Kom igång med lager

Så använder du blandningsläget i Photoshop

Normalt blandningsläge.

Blandningsläget Täcka över.

Effekter

Opacitet och fyll

Skapa en lagermask

20 praktiska kortkommandon i Photoshop

M – rektangulär markering (lägg till skift för oval).

– rektangulär markering (lägg till skift för oval). T – textverktyget.

– textverktyget. X – växla bak-/förgrundsfärg.

– växla bak-/förgrundsfärg. V – flyttaverktyget.

– flyttaverktyget. C – beskär.

– beskär. E – suddgummi.

– suddgummi. S – klonstämpel.

– klonstämpel. F5 – visa penselinställningspanelen.

– visa penselinställningspanelen. Ctrl-1 / Ctrl-0 – zooma bilden till 100 procent respektive att täcka hela skärmen.

– zooma bilden till 100 procent respektive att täcka hela skärmen. Tabb – dölj eller visa verktyg, paneler och annat i gränssnittet.

– dölj eller visa verktyg, paneler och annat i gränssnittet. å / ¨ – minska respektive öka storleken på pensel och andra verktyg som har en storlek, till exempel klonstämpel.

– minska respektive öka storleken på pensel och andra verktyg som har en storlek, till exempel klonstämpel. Ctrl-t – aktivera Omforma fritt .

– aktivera . Ctrl-m – aktivera Kurvor .

– aktivera . Skift-ctrl-i – omvänd markering.

– omvänd markering. Alt-ctrl-i – ändra bildstorlek.

– ändra bildstorlek. Ctrl-r – dölj eller visa linjaler.

– dölj eller visa linjaler. Ctrl-e – lägg samman nedåt, vilket får det aktiva lagret att slås ihop med lagret under.

– lägg samman nedåt, vilket får det aktiva lagret att slås ihop med lagret under. Alt-ctrl-f – upprepa senaste filter.

– upprepa senaste filter. Skift-ctrl-n – nytt tomt lager.

– nytt tomt lager. Ctrl-k – öppna Photoshops inställningar.



Adobe Lightroom

Att det blivit så är ingen slump. Adobe har behållit sitt fokus på professionella användare och utvecklar programmet för att hänga med i och ligga i spetsen av utvecklingen. Företaget såg exempelvis trenden mot ai-baserad redigering i ett tidigt skede och har lagt enorma resurser på sin Sensei-ai. Där Photoshop hade kunnat hamna på efterkälken gentemot modernare konkurrenter, om utvecklarna varit mer konservativa, har det istället blivit konkurrenterna som återigen tvingas följa Adobe.Tack vare Creative Cloud Foto-prenumerationen ligger Photoshop inom räckhåll för de flesta hobbyfotografer och andra som kan ha nytta av programmet, utan att kunna tjäna pengar på det. Det finns så klart billigare alternativ, men inget bräcker Photoshops flexibilitet och kraft, eller tillgången på resurser för den som vill lära sig mer om bildbehandling.Det här är första delen i en ny Photoshop-skola från PC för Alla, där vi har som mål att visa dig hur du kan dra så mycket nytta av Photoshop som möjligt i dina egna bildprojekt. Skolan riktar sig till dig som redan är intresserad av foto och vill få ut mer av dina bilder. Vi sparar därför det mesta av utrymmet åt funktioner som kanske inte är självklara.I den här delen går vi igenom Photoshops gränssnitt så att du vet hur det är uppbyggt och själv kan hitta och förstå dig på nya funktioner i programmet. Vi går också igenom vad lager är och hur de fungerar , samt tipsar om de mest praktiska kortkommandona att lära sig först.Efter över 30 års utveckling har Photoshop byggt upp en minst sagt gedigen arsenal av verktyg och funktioner. Ytterst få har tagits bort genom åren, eftersom det alltid finns några användare som helt förlitar sig på även till synes obskyra funktioner. Det gör att Photoshop kan kännas överväldigande. Det finns i princip alltid minst två sätt att göra en viss sak på (ofta fler).Men vad du kommer att märka när du väl har börjat är att många verktyg är uppbyggda på liknande sätt och att det finns mönster du kan lära dig. Photoshop är fullt av praktiska kortkommandon, både specifika för att snabbt aktivera en viss funktion och allmänna för att göra liknande justeringar i många olika funktioner.Du kommer också att upptäcka att du inte behöver lära dig alla olika sätt att göra saker på. Det går utmärkt att välja en funktion som känns mest intuitiv för just dig. Du kanske har hört att kurvor är en mer avancerad och ”bättre” funktion än nivåer, men om du har lättare att få till resultat med den senare är det inget fel i att hålla dig till den.Photoshop har ett klassiskt användargränssnitt som har efterapats i många andra bildredigeringsprogram och som ursprungligen kommer från Apples Macpaint. Grunden är en menyrad längst upp och en verktygsspalt till vänster, med själva bilden du arbetar med mitt i fönstret. Ovanpå det har Adobe lagt till ytterligare tre områden att bekanta dig med som inte är lika självklara.Eftersom Photoshop har så oerhört många funktioner är det bra att hålla koll på de här olika områdena av gränssnittet, så att du vet var det är troligast att något du letar efter finns. Om du till exempel vill ändra storlek eller form på ett verktyg med pekare är det troligast att du gör det i fältet under menyraden. En del verktyg har även egna paneler du kan visa i remsan eller fältet till höger. Det kan du kolla i menyn Fönster.Här är de sex olika områdena och vad de är till för:(Photoshops inställningar hittar du förresten i menyn.)Många av panelerna i högerfältet har flera flikar för olika närliggande funktioner. Färgväljaren som normalt ligger längst upp har till exempel flikarnaoch. Färg-fliken är den du lär använda mest, men du kan även välja färg via två färgrutor längst ner i verktygsspalten till vänster.Photoshop har två färgval: Förgrunds- och bakgrundsfärg.är den som används av verktyg som pensel och färgpyts.används av en del verktyg, men också i en del menyfunktioner som även kan använda båda. Du kan enkelt byta för- och bakgrundsfärger genom att klicka på den lilla dubbelpilen intill färgrutorna i verktygsspalten, eller genom att trycka på x-tangenten.-panelen som normalt ligger längst ner i fältet till höger är en av de viktigaste, och du kommer återvända hit stup i ett oavsett vad du jobbar med i programmet. Mer om det senare i artikeln.Photoshop installeras normalt på samma språk som Windows är inställt på. Att ha det på svenska gör det lättare att själv fundera ut hur saker fungerar, men kan ställa till det om du försöker följa en guide som är på engelska. Det går inte att ändra språk i programmets inställningar och frågar du Adobe måste du installera om hela klabbet för att ändra, men det finns ett knep för att växla mellan till exempel svenska och engelska.Öppna Utforskaren och gå till. Döp om filentill. Nästa gång du öppnar programmet kommer den inte hitta de svenska menyerna och andra texter, och faller då tillbaka på de engelska. När du vill byta tillbaka till svenska döper du helt enkelt om den igen till ursprungsnamnet.Photoshop delar upp bilder i lager för att du ska kunna redigera olika delar var för sig. Det är en helt grundläggande del av arbetsflödet i programmet, och något det är bra att du lär dig så tidigt som möjligt. Lagerpanelen ligger vanligen längst ned i högerfältet. Överst i panelen ligger en rad ikoner du kan klicka på för att filtrera lagerlistan att bara vissa vissa sorters lager. Därunder ligger inställningar för ett visst markerat lager. Sedan kommer själva lagerlistan när du kan klicka på enskilda lager för att markera dem, och längst ner en rad verktyg.Standardlager kallas även pixellager och består just av pixlar, men Photoshop har även ett antal andra lagertyper: Textlager, justeringslager, formlager (vektorgrafik) och smarta objekt. Textlager och formlager är mer eller mindre självförklarande, men de andra två kan behöva en förklaring.Justeringslager skulle kunna kallas effektlager och påverkar lagret/lagren under dem genom att till exempel ändra kontrast och kulörer. Genom att separera effekten och pixlarna den ska appliceras på kan du fortsätta göra ändringar av båda var för sig. Det här kallas ickedestruktiv redigering.Smarta objekt är i princip andra bilder som är inklistrade i din bild, och kan öppnas och redigeras för egen del. Du kan spara bilder som smarta objekt-filer, som sedan kan klistras in i flera olika dokument viaPhotoshop kan slå ihop lager med olika tekniker för radikalt olika slutresultat. Normalt när du skapar ett nytt lager täcker innehållet i det lagret alla underliggande lager och de olika lagren påverkar inte varandra. Men klicka på Normal och ovanför lagerlistan och välj ett annat blandningsläge, som det kallas, så ser du hur programmet kan kombinera färgerna från underliggande lager med det aktuella lagret.Ett enkelt exempel på hur det kan vara praktiskt är med text. Placera en stor vit text ovanpå en mörk bild och testa de olika blandningslägena. I bilden intill ser du skillnaden mellan Normal och Täck över, men du kan experimentera med andra färger på texten och andra blandningslägen för att börja förstå hur det fungerar.Photoshop använder blandningslägen även för en del andra funktioner, inte minst penselverktyget (något som många digitala konstnärer använder för att måla, för att få färger att blandas och inte ligga onaturligt ovanpå varandra).Markera ett lager och klicka på den lillai verktygsfälter i botten av lagerpanelen, så dyker en lista med lagereffekter upp. Välj någon av dem så öppnas inställningsfönstret för effekter där du kan kryssa i och ur olika effekter och göra inställningar för varje.Varje lager har två inställningar som påverkar hur (o)genomskinligt det är:och. Skillnaden mellan dessa är att Fyll bara påverkar pixlarna i lagret men inte effekter som skuggor och ramlinjer.Klicka på verktyget med en svart cirkel i en vit rektangel för att lägga till enpå det markerade lagret. En lagermask är ett sätt att maska bort (göra genomskinliga) delar av lagret. I lagermasken kan du måla (eller använda andra verktyg) med svart för att maska bort delar av bilden, och med vitt för att ta fram dem igen.Många, för att inte säga de flesta, funktioner i Photoshop har kortkommandon och ju fler du lär dig desto effektivare kan du jobba i programmet. Vissa är dock mer användbara än andra och du får mest nytta om du lär dig en liten uppsättning kortkommandon som används väldigt ofta. Sedan kan du bygga vidare från denna grund.Naturligtvis fungerar vanliga standardkommandon som ctrl-x/c/v för urklipp och ctrl-p för utskrift, men här är 20 av de mest användbara Photoshop-unika kortkommandona:

Photoshop existerar inte i ett vakuum, utan har stor nytta av framför allt Lightroom, Adobes fotobiblioteksprogram för fotografer. Du lägger till dina foton och kan sortera dessa i mappar och med nyckelord, betygsätta, ändra metadata, ”framkalla” bilder i råformat, redigera med lite enklare verktyg än Photoshop och förbereda för utskrift. Det finns två varianter: Lightroom och Lightroom Classic. Det senare har filer på datorn, det föregående i molnet.