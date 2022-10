Testad produkt: Benq PD3205U

Pris: 8 824 hos Computersalg

Med 32 tums bildyta och 4k-upplösning tar den här skärmen rejält med plats på skrivbordet. Det är en skärm tänkt för design och annat kreativt skapande. Den är byggd för att du bekvämt ska kunna sitta framför den under långa arbetspass. Det börjar med bra ergonomi, och här får du alla möjligheter att ställa rätt arbetsställning, med både höjbar skärm, tilt och vridning i sidled. Ställd på den medföljande foten får skärmen också pivot-funktion och kan ställas på högkant.

Betyg 4 av 5 Omdöme En 4k-skärmen för mediaskapande som har rätt bildegenskaper, även om en snäppet större färgrymd hade varit pricken över i, men för sådant får du också vanligen betala betydligt mer. Den passar också utmärkt för mer varierad användning. Du får många funktioner som behändig usb-hubb, inbyggd kvm-switch, och överraskande bra användarvänlighet, både med den snygga extra kontrollpucken och med vanlig menynavigering. Det är här mycket skärm för pengarna. Positivt Snygga korrekta färger

Bra ergonomi

Många smarta extrafunktioner

Lättkontrollerade menyer Negativt Inte hög ljusstyrka

Inte riktigt p3-färgomfång Test: Bästa 4k-skärmen – från prispress till påkostat

Alla rörliga delar har stabil mekanik och skärmen står kvar i det läget vi ställer den. Alla ytor är i matt, svart plast, med jämn, välvd baksida och en diskret fyrkantig fot, även den med plastytor, fast med stadig metall på undersidan. Inga designdetaljer sticker ut. Det är stilmässigt långt ifrån de gaming-skärmar vi tidigare testat. Men de döljer en skärm med riktig premiumkvalitet.

Det som främst drar blickarna till sig med Benq PD3205U är ett runt hockeypucklinande tillbehör som Benq fyndigt nog har döpt till ”hotkey puck”. Den ansluts till skärmen via en speciell mini usb-port och sedan kan du använda den för att dels navigera i inställningsmenyerna, dels snabbväxla mellan tre valbara bildprofiler och aktivera en valbar extra funktion.

Det är inte enda sättet att ta sig runt bland skärmens många inställningar. Det finns även ett styrkors och två programmerbara snabbvalsknappar på baksidan. Styrkorset är faktiskt till och med snäppet lättare att navigera menyerna med, som är tydliga och välstrukturerade. Dessutom kan du få dem på svenska, vilket inte är helt vanligt.

Anonymt yttre, förutom den extra kontrollpucken.

Ljusstyrka för kontrollerade rum

Här sitter en ips-panel med matt, reflexdämpande yta, 60 Hz bildfrekvens och som sagt 4k-upplösning. På 23 tum ger det dig både mycket arbetsyta och skarp bild. Ljusstyrkan på 250 cd/m2 vid normalanvändning är inte särskilt hög, men räcker bra för ett normalupplyst rum. Skärmen har stöd för hdr10, och vid visning av hdr-bild får du upp till 350 cd/m2. Fortfarande inte en bländande effekt, men tillräckligt för att få den dynamik som behövs för att framhäva alla detaljer i ljusa och mörka nyanser.

Skärmen ger oss med sin direkta led-bakbelysning väldigt jämn ljusstyrka över hela ytan, inga tendenser till läckage i mörka ytor och utmärkt jämna toningar och nyanser. Det är tio bitars färghantering, och en förväntad kontrastnivå för en ips-panel på 1 000:1. Är ljusstyrkan för högt ställd är svärtan i mörka ytor något blek, men i normala fall har du den på någonstans mellan 150 och 200 cd/m2 och då ser det utmärkt ut.

Det som möjligen kan störa är att vitpunkten i bilden skiftar vid olika betraktningsvinklar. Det är delvis en effekt av den matta ytan, men också en egenskap för panelen. Men då detta är en skärm byggd för att en person ska sitta framför och arbeta är det en mindre viktig punkt.

Foten har alla möjligheter till rörlighet vi kan begära, och utmärkt mekanisk kvalitet.

Färgomfånget är uppgivet till 99 procent av srgb och 99 procent av rec.709. Det är mer eller mindre samma färgskala, men de två standarderna har olika gammakurvor. Det finns mer färgomfång att hämta ut panelen, men inte så mycket att det kan matcha till exempel dci-p3-standard. BenQ har istället fabrikskalibrerat den för srgb-omfång med hög korrekthet.

Hade vi föredragit mer stuns i färgerna och ett p3-läge också? Givetvis, men det är inte något vi begär av en skärm, utan att höja budgeten för den. Du kan välja ett personligt läge med ursprungligt färgomfång och får då mer intensiva gröna och röda toner, men vi kan inte säga hur verklighetstrogna de är. En del av skärmens andra färdiga färgprofiler ser också ut att vara mer färgintensiva.

Profiler för alla situationer

Här finns flera profiler anpassade för olika typer av arbete. Cad/cam-läge ger extra skarp kontrast och linjedetaljer. Animeringsläge lyfter fram detaljer i mörka partier. Mörkrumsläge ger rätt färger, även med dämpad ljusstyrka. Här finns till och med dicom-läge, som följer skärmstandard för medicinska bilder.

En intressant detalj för en del användare kan vara M-bookläge, som är framtaget för att matcha färgåtergivningen på en Apple Macbook. Nu hade vi ingen sådan tillhands för testet, men det kan vara av intresse att kolla upp om du är Mac-användare. För allmänt vardaglig surf och kontorsjobb finns också fyra olika lägen med blåljusfilter, som filtrerar bort olika mycket blåljus av den typ som kan vara påfrestande för ögonen.

Många anpassade bildprofiler för olika typer av användning.

Skärmen har en intressant funktion som vi inte sett tidigare som Benq kallar Dualview. Med den kan du välja två färgprofiler samtidigt på varsin halva av skärmen. Det är alltså inte bild-i-bild eller bild-vid-bild med olika bildkällor (det kan du också göra) utan från samma dator. Till exempel kan du då jobba med en wireframe i Cad-läge, med extra djup kontrast i ett fönster till höger och Animering, med mer detaljerad dynamik till vänster, där du kan se det renderade resultatet. Eller snabbt dra ett foto eller filmklipp mellan srgb och rec.709 för att se hur de återges med olika typer av dynamik.

Anslut flera datorer

Skärmen har möjlighet att ansluta upp till tre bildkällor, en hdmi en displayport och en extra displayport på usb c, som dessutom har 90 Watts strömmatning, perfekt för en modern mindre laptop. Skärmen har en inbyggd usb-hubb med tre usb 3 typ a-portar ut, och tredubbla insignalsportar, dels usb c-porten, som även är skärmingång, dels två typ b-portar. Det gör att varje bildingång matchas av en usb-ingång. Så du kan plugga in tangentbord och mus i skärmens usb-portar, ansluta upp till tre datorer och låta skärmen bli kvm-switch. Hotkey-pucken har en programmerbar snabbknapp, som i standardläge är inställd på att just växla mellan bild- och datakällor.

På ena sidan av skärmen sitter två av hubbens usb-portar lättillgängligt. Där hittar du också hörlursuttag. Skärmen har hyfsad ljudhantering och dess 2,5 watts stereohögtalare gör ett godkänt jobb om du bara vill kunna få ljud till ett videomöte eller spela upp ett och annat webbvideoklipp. Någon hifi-kvalitet är det inte, men det är mer fyllighet och detaljåtergivning än i de flesta skärmar med inbyggda högtalare.

Det är tydligt markerat hur du ansluter datorer för full kvm-switch-funktion,

Det här är inte en skärm som är tänkt för spelande, men det gör faktiskt inte helt bort sig på den punkten, Svarstiden i skärmen ligger på ungefär fem millisekunder, och du har stöd för AMD Freesync, för jämnaste möjliga bildfrekvens. Utan högre bildfrekvens är det knappast en skärm som tilltalar en inbiten gamer, men å andra sidan skulle 4k-upplösningen kräva enormt mycket av en spel-pc på högre frekvenser än 60 Hz.

Priset på PD3205U ligger mellan cirka 9 000 och 11 000. Den går att köpa för precis under 10 000 kronor i flera stora butiker. Benq uppger själva inget rekommenderat pris på skärmen, men variationen ute i butik är alltså inte särskilt stor.

Det är mer än rimligt för vad man får. En mångsidig skärm med designfokus, som kanske missar målet för enskilda användningsområden som fotoredigering och vissa specifika typer av hdr-videoproduktion, men som är utmärkt inom sina egna färgomfångsramar. Med mångsidig uppkoppling, smarta anpassade bildlägen för både specifikt kreativt jobb och vardagssurfandet, och flera funktioner som höjer användarvänligheten, är den en riktig lyckad skärm väl värd pengarna.

Specifikationer

Produktnamn: DesignVue PD3205U

Testad: Oktober 2022

Tillverkare: Benq

Storlek: 32 tum

Rörlighet: Höjd, tilt, sidled, pivot

Upplösning: 3840x2160 bildpunkter

Paneltyp: Ips, matt bildyta

Ljusstyrka: 250 cd/m2 standard, 350 cd/m2 hdr

Kontrast: 1 000:1 statisk

Hdr: HDR10

Färgdjup: 10 bitar

Uppdateringsfrekvens: 60 Hz

Svarstid (GtG): 5 ms

Bildingångar: Hdmi 2.0, displayport 1.4, usb c med displayport och strömförsörjning 90W

Övrigt: Hubb 3 st usb 3 typ a + 1 st usb 3 typ c (usb c eller b in), högtalare 2x2,5w, hörlur, kvm-switch

Storlek: 71,5 x 25,7 x 47,9-58,9 cm

