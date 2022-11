Läs även:

Del 1: Kom igång med Photoshop

Del 2: Förbättra dina foton

”Den där bilden är photoshoppad”. Så kan det ofta heta, och det betyder inte att någon har använt Photoshop för att fixa exponering och rätta till färg och kontrast. Nej, det handlar om att en bild är manipulerad för att vara något mer än situationen som fångades av kameran. Snyggare. Häftigare. Med personer som inte var där. Eller som gör något de inte gjorde. Bilder på omöjliga saker.

Välkommen till tredje delen i PC för Allas stora Photoshop-skola, där vi går igenom just hur du använder programmet för att ”photoshoppa”.

I den här guiden:

1. Friläggning i Photoshop

Frilägg som ett proffs

Arbeta med kopior av bakgrundslagret, så att du alltid kan återgå och testa igen med en ny kopia. Om du ska placera in till exempel en person i en ny bakgrund: Lägg till den nya bakgrunden i ett nytt lager under arbetslagret, så att du kan se hur det faktiska resultatet ser ut. Det går ofta att ”fuska” med maskning genom att utnyttja hur ditt objekt naturligt blandas med bakgrunden.

Snabbval och Trollstav

Objektmarkering

Bakgrundssuddgummi

Skapa en ny kopia av bakgrundslagret och markera det i listan. Ctrl-klicka på tumnageln på lagret där du har suddat bakgrunden för att skapa en identisk markering. Klicka på lagermaskikonen så får ditt nya lager en lagermask som ger samma effekt som ditt suddande.

Markera och maskera

Få urklippta objekt att bättre passa in på nya bakgrunder

Titta på skalan – minska storleken på antingen det inklistrade objektet eller bakgrunden tills de ser ut att ha matchande storleksskala.





Låt Photoshop anpassa exponeringen till bakgrunden – skapa ett nytt kurvor-justeringslager. Alt-klicka på Automatiskt under Egenskaper och byt inställning till Sök mörka och ljusa färger . För att anpassa färgsättningen kan du ta färgprover för skuggor , mellantoner och högdagrar från bakgrunden. Om vitbalansen redan är neutral i båda bilderna kan du skippa det. När du är nöjd kan du begränsa kurvorna till den inklistrade bilden genom att ctrl-klicka på den (eller dess lagermask om du använder det för att maska) och lägga till en lagermask på kurvor-lagret.

under Egenskaper och byt inställning till . För att anpassa färgsättningen kan du ta färgprover för , och från bakgrunden. Om vitbalansen redan är neutral i båda bilderna kan du skippa det. När du är nöjd kan du begränsa kurvorna till den inklistrade bilden genom att ctrl-klicka på den (eller dess lagermask om du använder det för att maska) och lägga till en lagermask på kurvor-lagret. Använd andra justeringslager och lagermasker för att åstadkomma andra effekter. I vår exempelbild har vi lagt till ett fotofilter -justeringslager för att värma upp den inplacerade bilden en aning. Nyans/mättnad kan vara väldigt effektivt när den ena bilden har mer urblekta färger.

-justeringslager för att värma upp den inplacerade bilden en aning. kan vara väldigt effektivt när den ena bilden har mer urblekta färger. För vissa bilder kan det fungera väldigt bra att fejka kort skärpedjup genom att lägga på linsoskärpa på bakgrunden och irisoskärpa eller lutning/förskjutning på förgrundsbilden.

på bakgrunden och eller på förgrundsbilden. Ibland är det bästa sättet att få trilskande bildpar att se bra ut tillsammans att ändra färger på hela bilden eller göra den svartvit.



Retusch – städa dina bilder

Friläggning – att maska ut en människa eller ett objekt ur sin bakgrund – är en av Photoshops mest grundläggande användningsområden. Det lägger grunden för många andra saker du kan göra med bilder, som att byta bakgrund och slå ihop flera bilder. Under många år var friläggning ett pilligt hantverk och skillnaden mellan ett proffs och en amatör enorm. Proffsen använde ritplatta och verktyg som pennverktyget, olika lager, penslar med andra blandningslägen. Vi vanliga klåpare försökte så gott vi kunde med trollstaven, lasson och möjligen lagermasker om vi var riktigt avancerade.Idag har Adobes satsning på maskininlärning lett till nya kraftfulla maskningsverktyg som kan kännas som ren magi jämfört med äldre metoder. De är enklare både att lära sig och att jobba med (en ritplatta är inget måste).Ett par grundläggande tips:De här äldre automatiska verktygen är väldigt grova jämfört med modernare metoder, men de har fortfarande en plats i arsenalen och kan mycket väl få till ett bra resultat. Medställer du in tolerans och klickar någonstans för att markera omkringliggande yta med samma färg. Ju högredesto större avvikelse från just den färg du klickade på ingår i markeringen.fungerar liknande men är ännu enklare: Välj storlek på penseln och måla fram din markering. Programmet gissar automatiskt på toleransen, och du kan lägga till och ta bort från markeringen genom attochOm du vill klippa ut ett objekt som är väldigt skarpt avgränsat mot omgivningen kan det ibland räcka med trollstaven eller snabbval, men oftast behöver markeringen finputsas lite. Kanterna blir till exempel ofta för grova och skarpa.Ett nytt verktyg som tillkom i Photoshop 2020.använder maskininlärning för att helt automatiskt markera ett objekt, och det behöver inte vara något enkelt utan kan till exempel vara en människa. Du kan antingen klicka någonstans och vänta tills programmet har hittat ett föreslaget objekt eller rita och dra ett område där det ska leta. Resultatet blir en markering som även visas som ett blått område när du håller pekaren över det. Om programmet hittar fler än ett möjligt objekt kan du välja vilket som ska markeras genom att flytta runt pekaren tills det blå området ser rätt och och klicka där.Ytterligare ett nytt verktyg i Photoshop är, som du hittar genom att klicka och hålla på suddgummit i verktygsspalten till vänster. Det kan du använda för att enkelt måla bort bakgrunden från ett objekt. Här är det extra viktigt att du jobbar i en kopia bakgrundslagret, eftersom det är destruktiv redigering.Verktyget har tre viktiga inställningar som du hittar i inställningsfältet längst upp under menyraden. Till vänster väljer du mellan tre sätt verktyget kan ta färgprover:eller(den inställda bakgrundsfärgen). Normalt är det en gång som gäller.har tre val:och. Det här handlar om huruvida verktyget ska fortsätta radera när det har nått fram till en kant (alltså ett område som inte raderas). Om du till exempel ska radera bakgrunden bakom hår kan Åtskilda vara bäst eftersom det kan finnas områden mellan hårstrån som annars inte raderas.handlar som sagt om hur stort färgomfång som ska ”räknas” och är något du kommer behöva ändra ofta.Om bakgrunden är någorlunda jämn och inte ligger för nära objektet du ska maska ut färgmässigt kan bakgrundssuddgummit snabbt få jobbet gjort. Testa med till exempel 40 procent tolerans. Klicka i bakgrunden, håll musknappen intryckt och börja måla fram mot objektet. Titta på hur jämn kanten blir. Ser det inte bra ut kan du ångra och höja eller sänka toleransen. Prova igen. Så kan du hålla på med olika tolerans i olika delar av bilden. Du behöver inte bry dig om resten av bakgrunden utan fokusera på kanten runt objektet du maskar ut.När du är någorlunda nöjd kan du gå över till att finputsa, och då är det en bra idé att övergå från destruktiv till icke-destruktiv redigering. Det kan du göra så här:Nu kan du skapa en ny kopia av detta lager som ”backup” och gå vidare och jobba med lagermasken istället för att faktiskt ändra i de ursprungliga pixlarna.Oavsett vilka verktyg du har använt för att göra en grov markering kan du använda dialogrutan Markera och maskera för att finputsa den. För att göra det behövs en lagermask, vilket du redan har om du följde föregående steg.Markera lagermasken och klicka påi Egenskaper-fältet. Det öppnar en dialogruta med ett antal olika inställningar och en förhandsvisning till vänster. Du kan ändra hur förhandsvisningen ska visas underär till exempel praktiskt eftersom det visar med maximal kontrast vilka delar av bilden som syns (vitt) och är osynligt (svart).Ställ inpå några pixlar och kryssa i. Använd sedan, som du hittar längst uppe till vänster i dialogrutan, för att måla på de områden av bilden där du vill att programmet ska hitta kanter. Det kan till exempel vara runt lösa hårstrån eller något annat som inte kom med i grundmarkeringen.Underkan du dra i reglagen för att ändra hur Photoshop ska bearbeta markeringen/maskningen.jämnar ut kanten,gör den suddig,ger skarpare avgränsningar ochflyttar kanten inåt eller utåt. Välj ett visningsläge som gör det lätt att se resultatet, och testa dig fram med olika inställningar.Ett vanligt problem när du ska placera ett objekt från ett foto med mörk bakgrund på en ljus bakgrund (eller tvärt om) är en ljus eller mörk ring längs kanten. Ett sätt att få bort det är just med Byt kant-inställningen: Ställ in den på minus 5–10 procent och se hur det blir. Om problemet bara gäller ett litet område av bilden kan du testa andra metoder. En teknik för ljusa ringar längs kanterna är till exempel att använda verktygetoch försiktigt måla på ringen (i lagermasken).Du kan även jobba vidare och finputsa maskningen manuellt med olika verktyg. Du kan enkelt växla mellan att se lagermasken i svartvitt och bilden som den faktiskt ser ut genom att alt-klicka på lagermasken.När du lyfter en person eller något annat från en bild och placerar i en annan är chansen stor att det inte kommer se helt rätt ut. Ibland kan det vara en del av poängen, till exempel med ett medvetet fult meme, men om du vill att det ska passa in så naturligt som möjligt finns det mycket du kan göra.

Retusch brukar förknippas med reklambilder där en modell eller skådespelare har slätats ut och gjorts ”perfekt”, ibland till den grad att det knappt går att känna igen personen. Att ta bort finnar och släta ut rynkor hör definitivt till detta område, men att retuschera bilder handlar om mycket mer. Det kan lika gärna handla om att ta bort (bokstavligt) skräp, dölja en ”fotobomb” eller ta bort något som stör intrycket av bilden.

Photoshop är intimt förknippat med den här typen av redigering, och har också många verktyg för att göra jobbet lätt. Så här använder du dem (från enklaste till mest avancerade).

Smart lagningspensel

Om du vill ta bort små skavanker från mindre komplexa bilder är Smart lagningspensel (spot healing brush på engelska) ofta det enklaste sättet. Det är en pensel du målar med över det du vill ta bort. Programmet använder sedan maskininlärning för att fylla i området från omkringliggande pixlar och så länge området omkring är någorlunda enhetligt blir resultatet ofta riktigt bra. Det behöver inte vara enfärgad bakgrund – päls, lövverk och liknande går också bra. Det som kan bli dåligt är dels sådant där området omkring har många detaljer, dels där det finns geometriska mönster (rutigt, randigt och så vidare).

Lagningspensel

För mer avancerad ”lagning” kan du testa den vanliga lagningspenseln. Med den väljer du ett källområde genom att hålla nere alt och klicka någonstans i bilen, och målar sedan med vanligt klick där du ska laga. Ta nya prover ofta för att inte skapa upprepningar och för att inte smeta ut existerande mönster – annars kan till exempel hår eller päls snabbt bara bli kladd.

I exempelbilden här har vi försiktigt målet bort valpens sele med många olika provpunkter och olika storlek på lagningspenseln. Här har vi hjälp av det korta skärpedjupet som gör det mindre noga med detaljer – hade vi försökt göra samma sak i ansiktet som är mer i fokus hade det varit svårare.

Klonstämpel

Med klonstämpalverktyget får du ännu mer kontroll, men ingen smarthet och det är upp dig till att få till rätt effekt. Även med detta verktyg tar du prover genom att alt-klicka. Normalt flyttar provområdet på samma sätt som du flyttar pekaren, men det kan du stänga av (så att ursprungliga provet fortsätter användas oavsett var du klickar) genom att kryssa ur Justera uppe i verktygsinställningarna. Klonverktyget har även inställningar för opacitet och flöde, som du kan använda för att mer försiktigt täcka över områden och långsamt bygga upp en textur som naturligt försvinner i bakgrunden.

I exempelbilderna här har vi har använt klonstämpel för att ta bort en fot och tillhörande skugga i hörnet av bilden. Genom att ta prov i ett område och måla i samma riktning som existerande linjer uppnår vi ett hyfsat resultat på någon minut. Med lite hjälp av verktyget Skugga ljusar vi upp hörnet, och lite Oskärpa fixar en jämnare övergång.

Oavsett vilka verktyg du använder rekommenderar vi att du skapar kopior av bakgrundslagret och jobbar i dessa. Om du är nöjd med en del av bilden är det även en bra idé att skapa en ny kopia därifrån för att kunna backa tillbaka till den om du skulle misslyckas med nästa område.