Testad produkt: Dell XPS 17

Aktuellt pris (med testad konfiguration): Kostar 42 638 hos Elektronik24

Aktuellt pris (utan testad konfiguration): Från 37 999 kronor hos Dell

Medan de minsta av årets Dell XPS-datorer har fått en ny design, är de större modellerna sig lika. XPS 17 9720, som senaste generationen av största 17-tumsmodellen heter, ser ut precis som den gjort på senare år. Massivt skärmlock och underrede i grå aluminium med avfasade kanter och svart mönstrade ytor i kolfibermaterial på insidan. Det är enkelt, elegant, bekvämt och välbyggt.

Betyg 4 av 5 Omdöme Dell gör inget överraskande i XPS 17, utan levererar bara rätta jobbprestandan och utmärkt skärm i en kompetent byggt dator utan uppenbara störningsmoment. Det finns små saker vi skulle vilja förbättra, som webbkameran och tangentbordet, samt fixa ett riktigt passivt läge för kylning, men det är detaljer som inte sabbar det goda helhetsintrycket. Däremot hade mer batteritid för när du bara ska göra vardagssysslor på datorn varit bra. Positivt Höga cpu-prestanda

Skarp skärm med bra färgkontroll

Utmärkt ljud

Ren design och rent system Negativt Endast typ c-anslutningar

Konstant fläktsus

Kort batteritid Läs vårt test av kraftfulla bärbara datorer

Tack vare smala skärmkanter blir inte datorn överdrivet stor, trots sin 17-tumsskärm. Vikten på knappt 2,4 kilo är inte heller överdriven med tanke på formatet. En sak vi hade önskat oss av Dell i en så hör stor dator är sifferknappsats till tangentbordet. Det finns absolut utrymme för det. Istället flankeras tangentbordet av flera centimeter fejkat högtalargaller.

Det sitter uppåtriktade högtalare på vardera sida i gallret med diskantelement bakom, men de är minimala och kunde lika gärna suttit någon annanstans. Oavsett var olika högtalare sitter i datorn så låter de i alla fall bra. Du får både rent ljud, tryck i basen, bra stereospridning, ljudförbättring och ljudkontroll från Waves, och rejält med volym om du så önskar.

Tangentbordet du får är funktionellt och bekvämt, men inget speciellt. Det sviktar en aning i mitten, vilket förtar en viss lyxkänsla i bygget, men det påverkar inte komfort eller funktionalitet. Under tangentbordet sitter en utmärkt stor musplatta som ger fin kontroll, även för precisionskrävande sysslor som pixelmanipulering. Dessutom är vår modell försedd med pekskärm för den som föredrar det.

Dell XPS 17 behåller den klassiska stilen från föregående år.

Rätta färgerna för fotografen

Det är inte anledningen till att vi valt att testa just den modellen, utan för att skärmen med pek också har 4k-upplösning istället för 1080p. Det är en ips-panel med ljusstyrka på upp till ungefär 450 cd/m2 och stort färgomfång. Det matchar Adobe RGB-standarden till hundra procent, vilket kan vara extra värdefullt om du vill ha extra bra koll på färger för trycksaker och foton.

Men även srgb och display-p3-standarderna som är bättre för videoproduktion och visning representerar skärmen bra. Det är lätt att växla mellan skärmprofiler som matchar dessa och andra standarder, samt justera bildinställningar i detalj i Dells egen Premiercolor-app. Kontrasten i skärmen på hög ljusstyrka är inte den bästa, med en blekare svärta än vi förväntat oss, men ställer du ner ljusstyrkan till ungefär 70 procent eller lägre är det inte ett bekymmer. Det kan dock vara bra att se upp med var du sitter, för den blanka skärmytan är relativt känslig för reflexer.

Ovanför skärmen sitter en inte alltför imponerande 720p webbkamera. Den ger behaglig ljus- och färgbalans, men platt kontrast och hårda kompressionsartefakter som gör att den tappar detaljer, speciellt om inte ljuset är perfekt. Du gör inte bort dig på ett Zoom-möte med den, men vi hade hoppats på lite bättre. Datorns inbyggda mikrofon tar upp fyllig röst med mycket detaljer, men också en hel del brus.

Du får både en skärm med utmärkt färgomfång och hög färgkorrekthet, och bra manuell kontroll.

XPS 17 ger dig fyra typ c-kontakter med thunderbolt 4-kompatibilitet, headset-uttag och sd-kortläsare på sidorna, men inga mer traditionella uttag som usb typ a eller hdmi-port. Det gör att du blir beroende av adaptrar och dockning för mycket. En mini-docka medföljer som ger dig precis en typ a-port och hdmi-uttag. Men det kan nog vara värt att investera i en riktig större dockningsdosa.

Högre cpu-prestanda än väntat

Datorn går att få i flera konfigurationer, både i butiker och direktbeställd hos Dell, där du kan välja konfiguration i detalj. Vår testade modell har prislappen 43 000 kronor där, och är inte den enklaste, men inte heller dyrast. Processorn är en Intel Core i7-12700H, och Dell lyckas klämma lite mer topprestanda i flertrådade operationer ur den än andra datorer med samma processor som vi testat.

Hur det kommer sig går det bara att spekulera om, men hur värmeavledningen från processorn fungerar har stor betydelse. 32 gigabyte ram-minne, en mycket snabb ssd på en terabyte, samt ett återhållsamt system utan bloatware och onödiga extra processer i bakgrunden gör laddning av tunga program och filer rapp och smidig.

Grafikkortet är dock av enklare slag än i många andra konkurrerande modeller. Datorn går att få med antingen Geforce RTX 3050 eller 3060, vilket få dator har. Det är inte fy skam, speciellt eftersom huvudsyftet här inte är att spela spel på datorns 4k-skärm. Men i många andra liknande datorer sitter 3070ti eller bättre, eller motsvarande AMD Radeon-kort.

Det innebär att det finns vissa cuda och open GL-stödda applikationer som inte är lika snabba i svängarna, från videokonvertering i Premiere Pro till 3d-modellering. Går det långsamt? Absolut inte. Bara inte lika snabbt.

Försiktig bakbelysning i tangentbordet.

Aldrig helt tyst, sällan högljudd

Kylningen av datorn är sällan överdrivet högljudd, men den verkar vara konstant. I ett program kallat Dell Power Manager kan du välja ett tyst läge som dämpar prestanda och kylningsbehov, men inte heller då blir det helt tyst. Under vår tid med den märkte vi aldrig att den gick ner i helt passivt läge. Man får dock spetsa öronen för att höra fläktsuset för det mesta. Under riktigt hård last kan den gå upp i varv och blir då relativt högljudd, men det sker mycket sällan.

Den stora och högupplösta ips-skärmen, liksom pekfunktion, är bidragande orsaker till datorns tyvärr inte så övertygande batteritid. Även vid försiktig användning, bara lite surf och Office-jobb på minimal ljusstyrka, är batteriet tomt på en halv arbetsdag.

Att batteriet tar slut på en timme när vi maxbelastar processorn är dock ingen överraskning. Det är att förvänta med alla högpresterande mobila Intel-processorer i denna generation, och du bör alltid ha laddaren tillhands och jobba med den inpluggad om du vill ha maxprestanda. Dell har bra inbyggda rutiner som förhindrar att det tär på batteriet.

Specifikationer

Produktnamn: Dell XPS 17

Testad: Oktober 2022

Modellnummer, testad konfiguration: 9720 (TRPN3)

Tillverkare: Dell

Processor: Intel Core i7-12700H, 6 st Performance upp till 4,7 GHz + 8 st Efficient 2,3 GHz

Grafik: Nvidia Geforce RTX 3060, 6 GB

Minne: 32 GB ddr5

Lagring: 1 TB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 17 tum ips, 3840x2400 bildpunkter, multitouch

Webbkamera: 720p, ir för Windows Hello

Anslutningar: 4 st thunderbolt 4, headset

Trådlöst: Wifi 6e, bluetooth 5.2

Operativsystem: Windows 11 Pro

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, ansiktsigenkänning, bakbelyst tangentbord

Ljudnivå: 28-41 dBa

Batteritid: 1 h 10 min (hög belastning, full ljusstyrka), ca 5 tim (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 37,5 x 24,8 x 1,32 cm

Vikt: 2,42 kr

Garanti: 1 år

Rek. pris: 42 999 kr

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 17 774 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 766 poäng

Geekbench 5, cpu: 13 929 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 704 poäng

Geekbench 5, gpu: 92 156 poäng

Disk, läsning: 7 062,39 MB/s

Disk, skrivning: 5 325,05 MB/s