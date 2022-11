Testad produkt: MSI Creator Z17

Pris: Kostar 41 990 kronor hos DustinHome

MSI:s Creative-datorer är företagets högpresterande bärbara datorer som är mer inriktade på jobb och mediaproduktion än spel. Tillverkaren släpper dock inte sina gaming-rötter helt. Datorn har ett fullt programmerbart rgb-tangentbord där färgen på varje tangent kan kontrolleras individuellt, och MSI har valt en skärm som är bra både för skapande och spel, med stort färgomfång, färdigkalibrerad färgkorrekthet, och samtidigt hög bildfrekvens och snabba svarstider.

Betyg 4 av 5 Omdöme Prestanda för både jobb och spel är i absoluta toppklass, och skärmen, det viktigaste för den som vill jobba med visuella media, är utmärkt. Du får också extra kraftfullt grafikkort och stor ssd. Då kan man förlåta dess konstanta fläktsus och att högtalarna inte håller toppkvalitet. Det här är fortfarande värt en rekommendation. Positivt Höga prestanda

Mångsidig skärm med utmärkt kontroll

Stor ssd

Pennstöd i skärmen Negativt Halvdana högtalare

Konstant fläktsus

Måttlig batteritid

Det är främst som produktiv dator vi testar den här, men det är givetvis ett plus att den också är vass på annat. Att kunna slappna av med lite underhållning mellan varven är alltid positivt, och Creator Z17 klarar bägge sakerna obehindrat. Den har snabb Intel Core i9-processor, 32 gigabyte ram-minne, en stor ssd på två terabyte, och ett av de bästa grafikkorten du kan stoppa i en laptop, Nvidia Geforce RTX 3080.

Hur bra en dator presterar med så tung hårdvara kan variera, beroende på hur effektiv kylningen är. Här kan vi konstatera att MSI gör ett utmärkt jobb med processorn, som ger oss bland de bästa resultat vi sett i en laptop. Och som extra prestanda till tunga kreativa program levererar grafiken ett förväntat stort lyft. Däremot lyckas inte dator få upp rätta flåset för att maxa grafikkortet för spel, utan vid ett stresstest ser vi hur prestanda går ner lite med tiden.

Men då är vi petiga, det här är fortfarande en bra speldator, speciellt tack vare skärmen. Vi hade inte höjt på ögonbrynen om MSI hade stoppat in en 4k-skärm i Creator Z17, det sitter det i många liknande 16- och 17-tummare. Men istället väljer de en 1600p-panel. Den är tillräckligt punkttät ändå, men kan drivas mycket snabbare. Det går att få upp till 165 Hz bildfrekvens, och med det kraftfulla grafikkortet kommer vi upp till det i en del extra snabba spel. Och även i de mest grafikkrävande landar vi nästan aldrig under 60 bilder per sekund.

MSI har gaming i blodet, så även här är det färgglad bakbelysning i tangentbordet.

Utmärkt färgkontroll

Det brukar vara svårt att kombinera en skärm som är bra för gaming med rätt egenskaper för kreativt jobb, men skärmen här gör det galant. Den påstår sig ha hundraprocentig matchning mot dci p3-färgskalan, och våra mätningar och referensbilder bekräftar att det åtminstone nästan stämmer. Den är också fabrikskalibrerad till en färgkorrekthet på under två i delta e-värde, vilket helt klart är proffsnivå.

Med MSI:s program True Color är det mycket lätt att växla mellan olika färgprofiler som srgb, dci-p3, display p3 och Adobe RGB, samt lägen för kontorsjobb, filmvisning, och blåljusfilter. Du kan även ställa in en helt manuell färgprofil, styra olika färgprofiler till olika program, göra egen kalibrering med utvalda Calman och X-rite-kalibratorer och finjustera alla färgprofiler manuellt.

Det skärmen saknar för att vara hundraprocentig är djupare svärta, och det faktum att det är en pekskärm med rätt så påtagliga reflexer gör att du kan behöva vara noga med var du sitter och jobbar. Pekskärmen har en intressant bonusegenskap, den har stöd för pekpenna som följer MPP2.0-standard. Någon sådan medföljer inte men är lätt att köpa till, MSI har till exempel en egen som kostar cirka 1 500 kronor i butik.

Ljusstyrkan i skärmen på upp till ungefär 450 cd/m2 hjälper till i ljusa miljöer, men på full styrka håller den inte riktigt perfekt färgkorrekthet. Är du kräsen med det bör du sitta i normal inomhusljus och ställa skärmen på runt 50 procents ljusstyrka, då ser den allra bäst ut. Vill du koppla av och strömma en Netflix-film på kvällen är skärmen alldeles utmärkt för det också, på lagom ljusstyrka så får du en fin dynamisk upplevelse, trots att skärmen inte har något egentligt hdr-stöd. Den stora 17 tums-skärmen ger lite extra bioupplevelse.

Bra färgkontroll och pekkontroll i skärmen. Det ska även gå att använda penna, men det har vi inte haft tillfälle att testa.

Ljudet inte i toppklass

Eller det hade den gjort om högtalarna varit bättre. Tyvärr levererar de inte alls den kvalitet vi hoppats på. Ljudet är inte uselt, men ovanligt platt, tunt och detaljlöst för en laptop i denna klass. Ju högre pris desto mer kvalitet kräver vi, och Creator Z17 lever inte upp till förväntningarna. Ljudförbättringsmjukvara från DTS Audio hjälper en bit, men för svaga eller ogenomtänkt implementerade högtalare går det inte helt att kompensera för.

Vi störs också onekligen av datorns konstant snurrande fläktar. Datorn går såvitt vi kan se aldrig mer i helt passivt kylningsläge, oavsett vad vi gör på den, utan det lägsta varvtalet från fläktarna producerar fortfarande ett påtagligt brus. Det finns ett ”tyst” läge du kan ställa datorn i som ska hålla fläktarna under ”ambient ljudnivå”, det vill säga att de inte ska märkas i ett normalt rum. Men det tycker vi fortfarande att de gör.

Med stor skärm och inte särskilt tunna skärmkanter har Creator Z17 påtagligt stora mått. Den breder ut sig på ett bord och kan vara en utmaning att få ner i en väska, speciellt om du också vill ha med en ganska massiv laddare. MSI gör ett bra jobb med att hålla datorn slimmad, och förutom det färgglada tangentbordet har den en sober business-design med mörkgrå aluminiumytor på utsidan.

Avskalat yttre och en snygg liten logga.

Godkänt för övrigt

Där sitter en godkänd uppsättning externa portar, men inte så mycket mer. Mycket plats på sidorna går åt för kylningshål, men du får i alla fall dubbla thunderbolt 4-portar, en usb typ a och en hdmi-port, samt sd-kortläsare. Datorn laddas via separat port av egen design, så bägge thunderbolt-kontakterna är lediga till annat.

Tangentbordet har mycket marginaler på vardera sidan, men har trots det fått en sifferknappsats på höger sida. Den är dock extra kompakt designad. Vi tycker nog att MSI hade kunnat utnyttja utrymmet bättre här. Vi har däremot inga klagomål på kvaliteten i tangentbordet, men dess rätt så mjuka mekanik kan vara en smaksak.

Ovanför skärmen sitter en webbkamera som levererar snygg 1080p-bild i 30 fps. Det är aningen varma färgtoner och en del brus i mörka ytor, men det är fortfarande väl godkänt. Datorns inbyggda mikrofon gör också ett bra jobb, så du behöver inte ta till headset eller separat mikrofon för att låta bra på ett videomöte.

Batteritiden i datorn är som förväntat inte något att höja till skyarna. Med så här kraftfull hårdvara, plus en stor och relativt ljusstark skärm, dessutom med pekfunktion, är det faktum att vi nästan får ut två timmar av processorintensivt jobbande fortfarande bra. Belastar vi grafikkortet lika mycket räcker den dock i under en timme, så ska du spela spel eller rendera stora videoprojekt är strömadapter ett krav.

Specifikationer

Produktnamn: MSI Creator Z17

Testad: Oktober 2022

Modellnummer, testad konfiguration: A12UHT-063NEU

Tillverkare: MSI

Processor: Intel Core i9-12900H, 6 st Performance upp till 5 GHz + 8 st Efficient 2,5 GHz

Grafik: Nvidia Geforce RTX 3080, 8 GB

Minne: 32 GB ddr5

Lagring: 2 TB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 17 tum blank ips, 2560x1600 bildpunkter, 165 Hz, multitouch

Webbkamera: 1080p

Anslutningar: 2 st Thunderbolt 4, usb 3 gen 1 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6e, bluetooth 5.2

Operativsystem: Windows 11 Pro

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, rgb-tangentbord med nummerknappsats

Ljudnivå: 30-41 dBa

Batteritid: 1 tim 40 min (hög belastning, full ljusstyrka), 7 tim 50 min (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 38,2 x 26 x 1,9 cm

Vikt: 2,49 kg

Garanti: 2 år

Rek. pris: 41 990 kr

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 17 081 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 750 poäng

Geekbench 5, cpu: 13 151 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 855 poäng

Geekbench 5, gpu: 136 382 poäng

Disk, läsning: 7 054,48 MB/s

Disk, skrivning: 5 166,39 MB/s