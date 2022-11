Testad produkt: Razer Blade 15

Pris: Från 44 990 kronor via Prisjakt

Tillverkaren Razer kallar Blade 15 för en gaming-laptop, men den säljs i flera olika konfigurationer som när man läser vidare på Razers webb om dem är inriktade antingen helt mot spel, helt mot kreativt jobb, eller en kombination av de bägge. Det beror först och främst på valet av skärm. Den dator vi testat här är ett nytt alternativ med högfrekvent oled-skärm med 1440p-upplösning som uppges vara idealisk för bägge.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Den är lyxig, snygg och har byggkvalitet i världsklass. Dess skarpa och extremt snabba oled-skärm är lika tekniskt imponerande som den är skön att använda. Men det går inte att komma ifrån att det här är en ovanligt dyr dator trots all kvalitet, och att kvaliteten inte heller består rakt igenom. För kreativt jobb hade mer minne, mer cpu-prestanda och färgkontroll i skärmen varit tacksamt, och för spel hade vi hoppats på bättre ljud. Positivt Höga grafikprestanda

Elegant och välbyggd

Utmärkt skärm för varierat bruk

Rätta anslutningarna Negativt Lite ram-minne

Tunt ljud

Kort batteritid

Om vi börjar med själva datorn så är det en typisk Razer-laptop. Snygg, stram design i mattsvart aluminium och räta vinklar. Byggkvalitet är i absoluta toppklass, från underrede till portar och en musplatta samt ett tangentbord med utmärkt kontroll och respons i knapparna, även om vi hade önskat oss mer slaghöjd på knapparna. Det hade fått plats med sifferknappsats, men i 15-tummare som denna föredrar vi att tillverkare skippar det eftersom det bara mest blir trångt. Här är det istället luftigt och rätt bredd på alla knappar.

På-knappens placering, en knapp bland andra i tangentbordet ovanför backstegsknappen, innebär ofta ett problem i bärbara datorer, men Razer kommer undan med det genom att den har en fördröjning i reaktionen. Det går att vi inte råkar hoppa ut i låst läge av misstag. En enkel lösning som fler borde anamma om de anvisas med denna designdetalj.

Det enda som gör att Blade 15 har gaming-vibbar är en grönlysande Razer-logga i skärmlocket och rgb-bakbelysning i tangentbordet. Dessa går att styra per knapp, och du kan välja mellan olika effekter, eller designa egna färgscheman i Razers samlade program för datorinställningar kallat Synapse. Här kontrollerar du också sådant som prestanda och kylning och kan skapa tangentbordsmakron. Det är det enda extra programmet i en annars bloatware-fri dator.

Inte så många externa anslutningar, men helt rätt urval. Fler usb-portar hittas på andra sidan.

På sidorna sitter en bra variation av portar. Både usb typ c och a, alla med hög hastighet och en typ c med thunderbolt 4-stöd, hdmi-utgång för extern skärm och en sd-kortläsare. Ovanför skärmen sitter en kompetent webbkamera som ger snygg 1080p-bild, om än med lite släpighet i rörelserna. Den har mikrofon med bra brusreducering, om än också en lite vass klang i röstupptagning.

Tung processor, lite minne

Som alltid går det att få datorn i lite olika konfigurationer, men just med denna skärm finns det bara ett alternativ. Processorn är en Intel Core i9-12900H, grafikkortet Nvidia Geforce RTX 3070ti och du får en terabyte ssd av snabb m.2 pcie 4.0-typ. Så långt är det en förväntad konfiguration, men vi förvånas av att en så här dyr dator, med pris på hela 45 000 kronor i svenska butiker, inte kommer med mer än 16 gigabyte ram-minne. Vill du ha mer får du uppgradera själv.

Datorn presterar ungefär enligt förväntan, men kommer kanske inte upp till den toppnivå vi hoppats på. Det finns de som lyckas få ut mer ur processorn i långvarig, flerkärnig topp-prestanda, men Razer behöver inte skämmas, det går godkänt snabbt. I alla fall när vi lyckas lura ut att det finns en extra flik i programmet Synapse, där vi kan ställa upp processorn manuellt i boost-läge. Innan dess var vi beredda att såga datorn för rejäl underprestation.

Som med alla andra datorer med denna generation av Intels prestandaprocessorer så är det sedan stor skillnad på prestanda med strömadapter i eller ur. Det går helt enkelt inte att komma åt boost-läget vid batteridrift. Grafikkortet presterar i gengäld över förväntan, både med eller utan strömsladd. Det ger oss nästan lika bra resultat för både produktivitet och spel på en 1440p-skärm som de datorer med RTX 3080-kort som vi testat.

Oled-skärmen är lika snabb som den är vacker att skåda.

Datorn gör detta med god fläktkontroll. Den håller sig till passiv kylning vid lågintensiv användning, eller drar då och då igång en diskret fläkt. Men vid halvtung last eller mer kan väsandet från fläktar bli påtagligt. Det kommer man inte ifrån med den här hårdvaran under huven.

Snygg och snabb skärm

Förutom stilren design är det skärmen som är huvudattraktionen i datorn. Det är som sagt en oled-panel, med 16:6-format och 1440p-upplösning, vilket är ett bra val för hög punkttäthet i 15-tumsstorlek. Den har cirka 400 cd/m2 i grundljusstyrka och upp till 600 cd/m2 i punktljusstyrka, givetvis hundraprocentig kontrast, och stödjer hdr både för jobb, spel och videouppspelning.

Skärmen uppges ha 100-procentig täckning av dci-p3-färgskalan, och med de testbilder vi slänger upp på skärmen ser det ut att stämma bra, med intensiva röda toner, men inte samma nyansering i gröna som en Adobe RGB-anpassad skärm kan ge. Det gör den bra för till exempel videoredigering med höga kvalitetskrav.

Vi saknar dock helt möjlighet att kontrollera färgprofiler och omfång. Det är p3 som gäller och inget annat. Vill Razer bredda sig som datorleverantör så vore inkludering av sådan mjukvara ett enkelt steg i rätt riktning. Det kan också höja upplevelsen för annat, som att titta på film.

Skärmen går att köra i upp till hela 240 Hz. Det är en nästan löjligt hög bildfrekvens, och själva ser vi inte skillnad på det som andra skärmar på runt 120 Hz, men det är ett klart lyft i upplevelse från 60 Hz. Det finns inbitna datorspelare som kan uppskatta den extra höga bildfrekvensen och snabb svarstid, men även för andra är det en höjdarskärm. 240 Hz frekvens äter dock batteri lite extra. Vill du spara på det är det lyckligtvis enkelt att växla ner till 60 Hz.

Högtalare med budgetkänsla

Datorns inbyggda högtalare håller tyvärr inte alls samma klass som skärmen, och är klart behov av en uppgradering. Det går att få rejält med volym, men ljudet är fortfarande tunt med dämpat mellanregister och urholkad bas. Enstaka frekvensområden kommer bort helt, så detaljåtergivningen blir spretig.

Vi kan inte se att det finns någon kontroll- eller ljudförbättringsmjukvara utöver en enkel från Realtek. När konkurrenterna har kraftfullare högtalarelement och tar hjälp av Dolby, Waves Audio, Bang & Olufsen och så vidare, känns Razer akterseglade.

Det är synd på en annars så problemfri dator. Förutom en väntat medioker batteritid och lite ram-minne trots hög prislapp har vi annars inget allvarligt att klaga på. Har du råd och inte har något specifikt färgbehov som den inte täcker är årets Razer Blade 15 med oled-skärm en mycket bra dator. Så när som på ljudet då. Komplettera med externt ljud på skrivbordet där du oftast sitter.

Specifikationer

Produktnamn: Razer Blade 15

Testad: Oktober 2022

Modellnummer, testad konfiguration: RZ09-0421NNG3-R3N1

Tillverkare: Razer

Processor: Intel Core i9-12900H, 6st Performance upp till 5 GHz + 8st Efficient 2,5 GHz

Grafik: Nvidia Geforce RTX 3070ti, 8 GB

Minne: 16 GB ddr5

Lagring: 1 TB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 15,6 tum blank oled, 2560x1440 bildpunkter, 240 Hz

Webbkamera: 1080p, ir för Windows Hello

Anslutningar: 1st Thunderbolt 4, 2st usb 3 gen 2 typ c, 3st usb 3 gen 2 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6e, Bluetooth 5.2

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Ansiktsigenkänning, rgb-tangentbord

Ljudnivå: 0-41 dBa

Batteritid: 1h 30 min (hög belastning, full ljusstyrka), 7 tim 40 min (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 35,5 x 23,5 x 1,7 cm

Vikt: 2,01 kg

Garanti: 1 år

Rek. pris: 44 990 kr

Aktuellt pris: Från 44 990 kronor via Prisjakt

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 15 858 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 855 poäng

Geekbench 5, cpu: 12 167 poäng

Geekbench 5, cpu en kärna: 1 828 poäng

Geekbench 5, gpu: 133 071 poäng

Disk, läsning: 7 062,61 MB/s

Disk, skrivning: 5 183,27 MB/s