Det är nu tre år sedan Google senast släppte sin senaste meshrouter Nest Wifi. Eller två och ett halvt år sedan den kom till Sverige. Redan då var Google på efterkälken, med ett wifi 5-baserat system när hela branschen gått vidare till wifi 6. Det till och med började pratas om wifi 6e. När nu Nest Wifi Pro är här hänger Google bättre med i utvecklingen. Nest Wifi Pro har ett tredje 6 GHz frekvensband och wifi 6e-stöd.

Betyg 3 av 5 Omdöme Med Nest Wifi Pro går Google äntligen från att vara fem steg efter konkurrenterna till att spela i samma liga. Du får 6 Ghz och stabil drift i ett elegant designat paket, men du får nästan ingen som helst kontroll över ditt wifi själv, och den lilla kontroll du får är inte helt användarvänlig. Det är svårt att medvetet utnyttja fördelarna med wifi 6e. Då kan du lika gärna skaffa ett mer prisvärt wifi 6-paket istället, och avvakta till wifi 7 för att gå upp till 6 GHz. Positivt Kompakta och diskreta enheter

Enkel installation

Stabil drift Negativt Svårt att på allvar utnyttja 6 GHz

Ojämn räckvidd

För en gång skull ligger Google före många andra routertillverkare, som inte har planer på att släppa 6e-routrar förrän 2023. Det är bara tre tillverkare, TP-link, Netgear och Asus, som hann släppa wifi 6e-routrar tidigare.

Nest Wifi Pro säljs i tre-pack eller som individuell router. Bor du kompakt och klarar dig med två enheter kan du köpa två separata och använda den ena som extra mesh-nod. Men du sparar inget på det. Googles pris för tre-pack i deras egen webbutik är 4 899 kronor, medan en fristående enhet kostar 2 499 kronor. De finns också i flera stora butiker, ofta för aningen längre pris.

Asus och Netgears enda wifi 6e-mesh-paket just nu är extremdyra prestandamodeller, det finns således i dagsläget bara en konkurrent till Nest Wifi Pro i Sverige, TP-link Deco XE75. De matchar varandra på ett ungefär i pris och hårdvara. De har samma wifi-kapacitet, 2,4 Gbit/s vardera på 5 GHz respektive 6 GHz och 524 Mbit/s på 2,4 GHz-bandet. De uppges kunna hantera lika många anslutna klienter, upp till 100 per enhet.

Tre dosor, minimalt med detaljer.

Minimalism som tål att visas upp

Googles mesh består av kompaktare enheter, med en elegant rundad form, blankvita ytor och en minimal diod på framsidan. Det är bland de snyggaste routrar vi sett, och absolut en av de mest diskreta. Intill en ljus bakgrund försvinner den nästan helt. Samtidigt är de riktigt prydliga att ställa där de tar plats och syns.

På baksidan sitter två ethernetportar, en för wan och en för lan. Det är en nackdel jämfört med TP-link Deco XE75, som har tre portar per enhet och kör wan eller lan dynamiskt, så att det får plats upp till tre anslutningar på noderna. Här i Nest Wifi Pro kan du som mest ansluta en trådbunden enhet per nod. Hastigheten på både wan och lan är en gigabit.

Att ansluta och komma igång med Nest Wifi Pro går exemplariskt lätt. Det största hindret visar sig att vara att få ut installationsguiden ur förpackningen, där den satt stadigt inkilad i en ficka i locket. Väl där får vi instruktionen att plugga in första enheten och sedan starta Google Home-appen på mobilen.

Allt annat vi behöver för installation och konfiguration hittar vi utan problem i appen, inklusive en bra guide för hur vi ska placera ut noderna, samt smidig firmwareuppdatering av alla enheterna. Google hanterar den processen bättre än de flesta routertillverkare och vi behöver aldrig till exempel manuellt återansluta mobilen till rätt wifi.

En Nest Wifi Pro är inte stor i måtten.

Konto ett krav för grundfunktioner

Du uppmanas att koppla routern till ditt Google-konto, och en del rätt så grundläggande funktioner är tyvärr låsta om du inte gör det, som föräldrakontroll, gästnätverk och tydligen en del detaljerade nätverksinställningar. Det innebär en ytterligare en produkt som Google kan samla in data från. Har du inga problem och redan kör hela din digitala tillvaro i Gmail och Chrome kanske det inte bekymrar dig, men för en del användare kan det kanske kännas som en integritetsrisk. Det är upp till dig.

Föräldrakontrollen består av grupper av klienter som du kan ge surfschema, samt välja om olämpligt webbinnehåll ska blockeras. Det är samma filter som Safesearch i Google, och du har ingen egen kontroll på vad som får visas eller inte. Gästnätverket är också det relativt enkelt. Ett extra ssid med valfritt lösenord, men ingen tids-, åtkomst- eller bandbreddskontroll. Har du nätverksansluten tv, skrivare, högtalare eller liknande kan du bocka för vilka av dessa som en gäst ska kunna se och använda.

Du får grundläggande routerkontroller, med alla de vanligaste inställningarna för wan-anslutning, porthantering, upnp med mera, som de flesta kan tänkas behöva. Men inställningar för wifi saknas helt, utöver ssid-namn för nätverket och lösenord. Här finns inga möjligheter till manuell kontroll, trimning eller eventuell felsökning.

Den är snygg och lätt att placera ut, utan att den stjäl uppmärksamhet.

Till skillnad från andra routrar med wifi 6e ligger inte 6 GHz-bandet på ett eget ssid, vilket innebär att du inte får välja själv om du ansluter till det med en klient eller inte. Nest Wifi Pro tilldelar dig en frekvens dynamiskt utifrån vad du har stöd för, vilken signalstyrka du kan få och gör samma sak för backhaul samt trådlös kommunikationen mellan mesh-noderna. Det gör att det är omöjligt att säga hur mycket bandbredd som finns och vilken hastighet du kan förvänta dig.

Inget för den som vill ha kontroll

Att själv kunna välja en 6 GHz gräddfil för sina nyaste och mest krävande datorer och mobiler har varit främsta orsaken att köpa en wifi 6e-router från de andra tillverkarna. Här får du hoppas på att Google vet bäst, och att du blir tilldelad den mest fördelaktiga frekvensen. Vår upplevelse är inte helt optimal, det är inte lätt att se hur du är ansluten till nätverket eller ens till vilken av noderna.

Installationen går nästan helt automatisk och är mycket smidig.

Som bäst, när vi lyckas få 6 GHz-kontakt direkt mot den centrala huvudroutern, når vi ungefär 800 Mbit/s i hastighet, och drygt 550 Mbit/s med vanlig wifi 6 på 5 GHz. Med en gigabit som maxhastighet ut på Internet eller till fast ansluten dator är det så pass nära att vi inte begär mer. Här finns ingen möjlighet till länkaggregering för att få högre wan-hastighet.

Vi kan inte med full säkerhet avgöra vad hastigheten blir om vi ansluter via en nod. Det finns nämligen inte, såvitt vi kan se, någon som helst indikation i Google Home om vilken nod vardera dator, mobil och platta är uppkopplade mot. I samma rum som en av extranoderna får vi precis under 400 Mbit/s i hastighet. Enligt mobilen vi testar med är det över wifi 6e. Vilken teknik som används för backhaul just där kan vi bara spekulera om. Eller om vi fortfarande är anslutna till huvudroutern i hallen.

Ojämnt, men aldrig uselt

Det är också mycket svårt att få koll på signalstyrka och hastighet i utkanten av mesh-nätverkets räckvidd. Tre noder täcker utan problem en liten eller medelstor villa med någon sorts wifi. Vilken sorts wifi? Och hur höga hastigheter kan du förvänta dig på olika platser? Det verkar både vara ett stort spann i topphastighet, samtidigt som det varierar på ett nyckfullt sätt om inte signalstyrkan är i topp.

När vi testar wifi 6-mesh eller nyare har vi som ambition att täcka ett hem med 200 Mbit/s som lägsta hastighet. Den ambitionen får vi sänka här, om vi inte ställer noderna tätt. Ibland kan det gå, ibland inte, och vi ser ingen riktig logik i när och varför.

Google Home är inte den smidigaste appen för administration, men den gör jobbet. Det kan i och för sig bero på att det finns väldigt lite att göra. En fånig detalj är att det finns optimerat läge för Googel Stadia, precis lagom till att Google lägger ned tjänsten.

Det som däremot är bra är att det krävs mycket för att komma ned i en oacceptabel lägstanivå. Även när en anslutning växlar ned, troligen wifi 6 över 2,4 GHz, landar vi på 80-90 Mbit/s på ett övertygande långt avstånd. Vi uppskattar också systemets stabilitet. I mesh-routrar får du ofta dras med att enskilda enheter då och då går ned kortvarigt, för att omkalibrera och återansluta. Under fyra dagar med Nest Wifi Pro märker vi inte av den sortens avbrott över huvud taget.

Nest Wifi Pro är förberedd för Matter och kan i framtiden bli din hubb för den nya smarta hem-standarden. Men det är inte en funktion som är upplåst ännu, utan lanseras när det är dags som en firmwareuppdartering. Vi får hoppas att den rullas ut snabbt globalt och att vi inte (som så ofta) får vänta i evigheter på att det ska släppas i Sverige.

Specifikationer

Produktnamn: Nest Wifi Pro

Testad: November 2022

Tillverkare: Google

Wifi-typ: Wifi 6e, mu-mimo 2x2

Frekvensband: 2,4 + 5 + 6 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 2404 + 2404 Mbit/s

Antal noder, testat paket: 3

Säkerhet: Wpa2, wpa3

Anslutningar: 1st gigabit wan (centralenhet), 1st gigabit lan

Hastighet, 3m*: 804 Mbit/s (6 GHz), 561 MB/s (5 GHz)

Räckvidd per enhet**: 9-15 meter (automatik)

Admin-gränssnitt: App

Fjärradministration: Ja, med Google-konto

Övriga funktioner: Gästnätverk, föräldrakontroll, stöd för Matter (kommande)

Storlek per enhet: 9 x 9 x 8 cm

Rek. pris: 4 899 kr (3-pack)

Pris: 4 690 kr på Proshop (3-pack)

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med wifi 6e

** Längsta avstånd, inklusive två inneväggar, där det behövs en ny extender för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.