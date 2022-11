Twitter-användaren Albacore har upptäckt att Microsoft lagt in produkterbjudanden för Onedrive och Microsoft-konton i Windows 11:s utloggningsmeny. Det hela uppmärksammades först att Mspoweruser.

Turns out OneDrive isn't the only thing that can be advertised here, prompts for creating a Microsoft Account can appear as well 😔 pic.twitter.com/ZXjdv44Byn