Testad produkt: Epson Workforce WF-2960

Pris: 1 362 kronor hos ComputerSalg

För att vara en multifunktions bläckstråleskrivare med slutet a4-pappersmagasin i botten är Epson Workforce WF-2960 en ovanligt kompakt enhet. I alla fall på bredden, den tar upp mindre bordsyta än de konkurrenter vi testat eller kan läsa oss fram till måtten på. Däremot är den något hög, med ett skannerlock med inbyggd dokumentmatare i som sticker upp några extra centimeter.

Betyg 3 av 5 Omdöme Epson lyckas trycka in mycket funktion i ett extra kompakt format med WF-2960, den har till och med ethernet och fax! Vi gillar den smidiga pappershanteringen både för sidor som ska skrivas ut och sådana som ska skannas. Men den är bättre på att skriva snygga foton än snygg text, vilket inte riktigt är vad vi är ute efter i en kontorsskrivare. Och bläckkostnaden kan börja kännas obekväm även för den som skriver ut sällan. Positivt Kompakt och funktionsrik

Snygga fotoutskrifter

Lätt att installera och använda Negativt Inte snyggaste textutskrifterna

Lågt utskriftstempo

Hög sidkostnad och ingen tjänst för bläck Stort test: Bästa skrivare – både laser och bläck

Är du inte en flitig användare av dokumentmataren går den att fälla ihop så att ovansidan på skrivaren blir helt plan. Det är snyggare och gör att du inte får in onödigt med damm i arkmatarmekaniken. Pappersmagasinet i botten rymmer upp till 150 a4-ark, och är mycket enkelt att dra ut, fylla på och trycka tillbaka. Det finns ingen alternativ pappersmatning, så vill du skriva ut i något annat än a4-format, som ett kuvert eller ett foto, så får du först lyfta ur de vanliga papperna.

Efter en enkel installation assisterad av Epsons utmärkt lättanvända Smart Panel-app i mobilen är vi snabbt igång och skriver och skannar från mobilen. Det finns också möjlighet att snabbt ge gäster skrivartillgång, med en qr-kod som låter dem ladda hem en app för detta.

Du kan göra enstaka enklare inställningar och underhåll i appen, men det mesta finns i ett webbgränssnitt som appen har en snabbgenväg till. Det är dock inte särskilt bra mobilanpassat, så för att göra mer detaljerade inställningar föredrar vi en dator.

Att installera skrivaren på datorn är inte mycket svårare, kör bara ett nedladdat program steg för steg och du får drivrutiner, skannerprogram och ett par extra små-appar installerat med några klick. Något komplett administrationsprogram för dator finns inte, även här är du förpassad till webbgränssnittet. Men det är enkelt och tydligt.

En snygg och funktionell meny på svenska.

Komplett uppsättning anslutningar

Lättast gör du annars många inställningar direkt på skrivaren där du har en liten men väl fungerande pekskärm. Den har tydliga svenska menyer och en startsida med snabb väg till det grundläggande som kopiering, skanning, underhåll och fax. Ja, Workforce WF-2960 har både teleuttag för faxfunktion, fast nätverksport, och såvitt vi kan se snabb och stabil nätverksuppkoppling.

Du kan också lätt skriva ut via molntjänster som Apple Airprint och Mopria, och det går som sagt att ge gäståtkomst till mobila användare med Epsons app nerladdad. Här saknas funktionsmässigt inget, förutom möjligen direkt anslutning via bluetooth. Men då wifi direct-anslutning går att upprätta är det inget som känns viktigt.

Enskilda utskrifter kommer ut godkänt snabbt. Den hör till de kvickare på att få ur sig enskilda färgutskrifter. Löpande utskriftstempot är dock relativt lågt för färgutskrifter, medan den är trevligt snabb på svartvita sidor. I alla fall med standardinställningen för utskriftskvalitet, men den vill vi gärna ändra till hög kvalitet.

Fyra bläckpatroner är två fler att hålla reda på än i flera av konkurrenterna. Men det innebär att du kan köra slut på precis allt bläck i dem, vilket kan hyvla av sidkostnaden något.

Inte snyggaste textutskrifterna

Just text och kontorsgrafik är ojämnare i linjer och detaljer än andra bläckstråleskrivare vi testat. Inte diskvalificerande dåligt, men inte den precision vi hoppats på. Går vi upp till högre kvalitetsläge så påverkar det givetvis bläckåtgång och utskriftshastighet. I gengäld är Epson bättre än konkurrenterna på att skriva ut foton. Både bildelement på webbsidor, i pdf:er och foton på fotopapper blir utmärkt jämna och snygga. Likaså kopior.

Du kan skanna lätt via Epsons mobilapp och via två olika skanningsprogram på datorn, ett för dokument med möjlighet att snabbt spara i flera vanliga molntjänster och skicka som e-post, och ett som passar bättre för foton. Resultatet är övertygande detaljerat, brusfritt och problemfritt både via dokumentmatare för papper och flatbädd. Det du inte får med något av dem är mer avancerad funktion som ocr.

Bläcket i skrivaren kommer i fyra separata patroner för svart, cyan, magenta och gult. Det gör att du i längden kan spara bläck, då du inte behöver byta ut patron för alla färger bara för att en av dem är slut. Men det innebär också att du behöver hålla mer koll på nivåerna och pilla med flera patroner vid installation. Standardpatroner räcker för 210 svartvita sidor eller 165 sidor per färg, och det finns sedan patroner i ”xl”-format som rymmer 550 respektive 770 sidor.

Bläckkostnaden kan ta emot

Med xl-patroner i skrivaren så får vi en ungefärlig bläckkostnad per sida på 62 öre för svartvitt och 2 kronor och 12 öre för en färgsida, högst bland liknande skrivare som vi testat. Vet du med dig att du kommer skriva ut mycket, speciellt i färg, kan det bli ett argument att se sig om efter an annan skrivare. Det är alltså vid a4 pappersutskrifter med täckning enligt iso-standard. Hur mycket det innebär i verkliga livet med olika mycket text och bilder på en sida varierar givetvis.

Epson har ingen prenumerationstjänst för bläck som Canon och HP. Det finns en tjänst kallad Readyprint, men som svensk kan du inte signa upp dig på den. Därför blir det till att själv hålla ett konstant getöga på bläcknivåerna och köpa hem nya patroner allt eftersom. Det kan vara ett större irritationsmoment än själva kostnaden. Det beror på hur bra framförhållning du har.

Specifikationer

Produktnamn: Epson Workforce WF-2960

Testad: November 2022

Kontakt: Epson

Skrivartyp: Bläckstråle multifunktion

Upplösning: 4800x1200 dpi

Dubbelsidig utskrift: Automatisk

Max pappersformat: A4

Kapacitet inmatningsfack A4: 150 ark

Anslutningar: Wifi, usb, lan, tele

Inbyggd skanner/mfc: A4, 30 sidor dokumentmatare

Utskriftshastighet, första sida A4*: 10 sek (sv), ca 15 sek (färg)

Utskriftshastighet, flera sidor A4*: 16 sid/min (sv), 7 sid/min (färg)

Kontrollprogram/app: Ja/ja

Molnutskrift: Apple Airprint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect

Övrigt: Fax

Mått: 37,5‎ x 34,7 x 23,1 cm

Vikt: 6,4 kg

Utskriftskostnad**: 62 öre (sv), 2,16 kr (färg)

Prenumerationsplan för bläck: Nej

Garanti: 1 år

Rek. pris: 1 890 kr

Aktuellt pris: 1 362 kronor hos ComputerSalg

* Uppmätt utskriftshastighet på A4 med skrivarens standardinställningar

** Uträknad för A4 pappersutskrifter enligt iso-standard för bläck, och normalpris i butik för tillverkarens originalbläck.